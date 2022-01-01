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构建企业级的银行应用程序

与法规变化和日常处理需求有关的工作量是否很昂贵，是否会阻碍新产品的创新和改善客户服务？不用担心! AppMaster 提供了一个加速数字化转型和拓宽产品开发的途径。

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构建企业级的银行应用程序
银行业务无代码

AppMaster 能做什么？

AppMaster 正在革新应用程序的开发过程，以帮助银行简化客户互动、信息收集、贷款申请等--所有这些都不需要编写一行代码。

迈向新产品
迈向新产品

应对监管压力的工作量使技术部门捉襟见肘。如果一个新的产品想法需要两年时间才能实现，那就会让人们失去动力。 AppMaster 让非技术用户能够在不写一行代码的情况下构建应用程序。

远离遗产
远离遗产

AppMaster允许业务团队自主创新，这给了银行以不同方式创新的杠杆，特别是在客户服务方面。它还能更灵活地管理风险和弹性，特别是当更多的流程，如支付，走向实时。

所有需要的工具

是什么让 AppMaster 特别？

AppMaster 可以帮助你在当今高度竞争的环境中取得领先地位，并快速创建企业级的应用程序，以削减成本并产生新的机会。

数字化转型

数字化转型

有了 AppMaster，银行组织就能在其应用开发企业中占得先机，因为它们对架构进步的依赖性较低，也不用担心开发过程中出现安全漏洞。

快速升级

快速升级

由于快速实现功能升级、快速修复错误，以及在建立新的应用程序的基础上将创新的组件附加到现有的应用程序上， AppMaster 开发应用程序的速度要快很多。

客户满意度

客户满意度

与传统开发相比，AppMaster的灵活设计有助于显著改善客户体验。通过在应用软件中快速实施变更，减少反馈回路的数量。

对人才的投资较少

对人才的投资较少

框架驱动的方法提供了可重复使用的组件、拖放功能、预制板和模板驱动的开发，甚至允许业务团队的成员对应用程序进行所需的更改。

个性化定制

个性化定制

注重消费者的喜好。我们的平台根据客户的喜好和公司的兴趣提供个性化服务，并允许独立的个性化，同时消除安全问题的风险。

快速整合

快速整合

使用 AppMaster 预制模块或现成的API文档集成到任何外部服务。我们独特的集成模块集使你可以轻而易举地与核心系统、人工智能供应商和更多的东西连接。

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对 AppMaster 如何帮助你恢复银行业的活力感到好奇？

我们想向你展示无代码对你的组织来说是多么强大。通过 AppMaster，创建一个强大的银行应用程序可以像ABC一样简单。要求快速介绍一下 AppMaster ，了解我们的平台如何为您的企业建立一个惊人的无代码应用程序。

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