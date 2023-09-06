在移动应用程序开发的背景下，移动辅助功能是指确保所有用户（无论其能力或残疾如何）都能有效使用移动应用程序的设计和实现原则和实践。这涵盖了用户界面（UI）设计、用户体验（UX）、导航、内容组织和其他相关考虑因素，确保尽可能多的受众能够从数字产品和服务中受益。

采用移动可访问性原则对于应用程序的持续增长和成功至关重要，因为它直接影响用户满意度和保留率。根据世界卫生组织的研究，全球有超过 10 亿人患有某种形式的残疾，约占世界人口的 15%。随着智能手机和平板电脑使用量的不断增加，对可访问的移动应用程序的需求变得比以往任何时候都更加重要。移动可访问性极大地促进了个人的包容性，使他们能够平等地获取信息、产品和服务。

移动无障碍标准已被软件开发商和组织开发并广泛采用。著名的例子包括万维网联盟 (W3C) 的 Web 内容可访问性指南 (WCAG) 和通用设计原则，其中包括公平使用、灵活性、简单直观的使用、可感知的信息、容错性、低体力消耗，以及接近和使用的尺寸和空间。

移动可访问性的关键方面包括但不限于：

文本和版式： 确保文本对用户来说清晰易懂，同时考虑字体大小、行距、对比度和调整文本大小的能力等因素。

确保文本对用户来说清晰易懂，同时考虑字体大小、行距、对比度和调整文本大小的能力等因素。 颜色和对比度： 应用适当的颜色组合和对比度水平，使文本和图形元素易于视力障碍或色盲人士区分和感知。

应用适当的颜色组合和对比度水平，使文本和图形元素易于视力障碍或色盲人士区分和感知。 触摸目标： 设计足够大且具有适当间距的触摸目标，以方便行动不便或灵巧度有障碍的用户进行轻松交互。

设计足够大且具有适当间距的触摸目标，以方便行动不便或灵巧度有障碍的用户进行轻松交互。 屏幕阅读器支持： 确保与屏幕阅读器的兼容性，以帮助有视力障碍的用户理解和导航应用程序。

确保与屏幕阅读器的兼容性，以帮助有视力障碍的用户理解和导航应用程序。 键盘辅助功能： 促进键盘和替代输入设备的访问，以支持行动不便或无法使用触摸屏的用户。

促进键盘和替代输入设备的访问，以支持行动不便或无法使用触摸屏的用户。 方向和布局： 允许灵活的方向和布局设置，以适应具有特定偏好或身体限制的用户，例如以横向或纵向模式使用应用程序的能力。

允许灵活的方向和布局设置，以适应具有特定偏好或身体限制的用户，例如以横向或纵向模式使用应用程序的能力。 字幕、文字记录和音频描述：为有听力或视力障碍的用户提供消费多媒体内容的替代方式，例如隐藏式字幕、文字记录和音频描述。

在应用程序开发中实施移动可访问性原则需要在整个开发生命周期中进行一致的评估和改进。自动可访问性测试、可访问性专家的手动测试以及让残障用户参与可用性测试等工具都有助于创建可访问的移动应用程序。

AppMaster平台为开发人员提供了创建可访问、包容性移动应用程序所需的工具。 AppMaster的no-code UI 设计与移动业务流程 (BP) 设计器相结合，可在移动应用程序开发流程中无缝集成辅助功能。此外， AppMaster使用服务器驱动的方法生成移动应用程序，使客户能够对移动应用程序的 UI、逻辑和 API 密钥应用更新，而无需向 App Store 和 Play Market 提交新版本。这促进了可访问性改进的快速迭代和测试。

随着组织和开发人员越来越认识到移动可访问性的重要性并努力实现包容性，对支持这些原则的工具和框架的需求变得越来越重要。 AppMaster平台处于有利位置，能够快速开发跨行业的可访问移动应用程序，使全球用户受益，并支持所有人数字产品和服务的增长和成功。