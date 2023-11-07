仪表板定制是指修改、调整和个性化应用程序监控和分析平台的图形用户界面 (GUI) 和功能的能力，以便对其进行定制以满足个人用户或组织的特定偏好、要求和工作流程。部门。它涵盖各个方面，包括视觉外观、布局、数据呈现、交互元素和用户仪表板组件的动态行为。定制使用户能够有效地管理、交互和解释跨不同来源和环境的大量应用程序监控和分析数据，从而提高决策流程的整体有效性、运营效率和用户体验。

在应用程序监控和分析的背景下，仪表板定制的主要目的是为用户提供相关应用程序性能和使用指标的全面直观的可视化表示，可以轻松定制以突出显示感兴趣的特定领域或关联数据在更广泛的背景下，以便更好地理解、调查和优化应用程序性能、用户体验以及整体系统稳定性和可靠性。为了实现这一目标，仪表板定制结合了各种方法和技术，例如灵活和自适应的布局设计、用户定义的数据视图、过滤和排序选项、交互式数据可视化工具、通知和警报，以及外部 API 和插件的集成，为用户提供对其监控和分析环境的设计和功能的高度控制。

AppMaster是一个强大的no-code平台，用于创建后端、Web 和移动应用程序，为其用户提供广泛的仪表板定制功能。 drag-and-drop UI 设计、可视化数据建模、业务流程 (BP) 设计器、REST API 和 WSS endpoints等内置功能使用户能够轻松调整其应用程序监控和分析环境，以满足其独特的需求和偏好，无需广泛的编码技能或技术专业知识。通过利用AppMaster的高级仪表板定制功能，用户可以创建高度个性化、交互式和上下文驱动的监控和分析解决方案，这些解决方案提供实时洞察、与其他系统的无缝集成以及无与伦比的可扩展性和性能。

根据最近的研究和行业统计数据，众所周知，在应用程序监控和分析平台中有效利用仪表板定制可以改善系统正常运行时间、错误检测和解决率、应用程序性能和最终用户满意度等关键指标。例如，国际数据公司 (IDC) 估计，投资定制应用程序监控和分析解决方案的组织有望实现开发周期平均缩短 25%、应用程序性能提高 30%、系统运行时间减少高达 40%。停机时间。此外，定制仪表板有助于更有效地分配资源，使组织能够优先考虑任务关键问题、识别性能瓶颈并主动优化其应用程序基础架构和配置，从而从长远来看显着节省成本并提高投资回报率 (ROI) 。

总之，仪表板定制在提高应用程序监控和分析平台的有效性和价值方面发挥着至关重要的作用，它为用户提供了定制的、特定于上下文且以用户为中心的工具集，用于管理、分析和优化其应用程序性能和用户经验。通过利用AppMaster等平台强大的仪表板定制功能，开发人员、IT 管理员和业务利益相关者可以获得实时洞察、做出数据驱动的决策并推动持续改进计划，最终提高质量、可靠性和竞争力他们的软件产品和服务。此外， no-code和low-code开发平台的日益普及，加上对可定制、可扩展且经济高效的监控和分析解决方案的需求不断增长，预计将在未来几年推动仪表板定制的需求，使它是现代应用程序监控和分析领域不可或缺的组成部分。