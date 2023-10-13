Web 身份验证 (WebAuthn) 是一种先进的、基于浏览器的应用程序编程接口 (API)，它通过基于公钥加密技术实现强大的用户身份验证，为 Web 应用程序提供额外的安全层。它是 FIDO2 项目的核心组件，该项目是由 FIDO（快速身份在线）联盟和万维网联盟 (W3C) 领导的一项计划，旨在为网络提供安全、无密码和防网络钓鱼的身份验证。 WebAuthn 的设计旨在解决传统用户名和密码身份验证系统固有的挑战，例如由于凭证薄弱或受损以及中间人攻击而导致的数据泄露。

作为一种开放标准，WebAuthn 与浏览器无关，旨在与不同的操作系统、平台和设备配合使用，包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑和硬件安全密钥。它依赖于复杂的公钥加密技术，其中每个注册设备都会生成一对唯一的密钥 - 与用户帐户关联的公钥和安全存储在设备上的私钥。在身份验证过程中，设备在不泄露私钥的情况下证明拥有私钥，从而确保用户凭证的安全性和隐私性。

在AppMaster no-code平台的用户身份验证环境中，WebAuthn 提供了显着的优势，允许用户通过简单的用户名和密码验证之外的额外安全级别进行身份验证。它确保身份验证过程中更高程度的信任和完整性，特别是在使用该平台创建后端、Web 和移动应用程序时。由于开发人员和企业依赖该平台来实现各种用例（包括高可用性和企业级应用程序），因此整合 WebAuthn 可确保现有的安全措施稳健、可扩展且能够抵御常见攻击。

WebAuthn 允许多种身份验证因素，例如生物识别（例如指纹、面部识别）、硬件安全密钥和软件令牌（称为身份验证器）。这些身份验证器对于实现无密码或多因素身份验证 (MFA) 至关重要，可显着减少对密码的依赖。尤其是无密码身份验证，用户无需记住他们使用的每个应用程序的复杂且唯一的密码。同时，MFA 通过要求身份验证因素的组合（例如，用户知道的东西、用户拥有的东西以及用户是什么）来提供额外的保护层。

此外，WebAuthn 支持广泛的应用场景，从简单的基于 Web 的应用程序到复杂的多租户分布式系统。这种灵活性使AppMaster开发人员能够满足各种行业和用例的需求，例如医疗保健、金融、教育、电子商务等。包括 Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 和 Apple Safari 在内的几种主要网络浏览器已实现对 WebAuthn 的支持，鼓励开发人员和最终用户快速采用。

此外，WebAuthn 旨在阻止网络钓鱼攻击，这是一种窃取用户凭据和进行身份盗窃的常见技术。它通过采用来源检查的概念来实现这一点，其中身份验证器仅处理来自最初注册公钥的同一域的请求。此措施有效防止攻击者使用欺骗性网站或网络钓鱼电子邮件来诱骗用户泄露其凭据。

将 WebAuthn 集成到AppMaster平台中，使用户能够更多地关注创意应用程序开发，而不是安全问题。反过来，这可以提高开发人员的工作效率、降低运营成本并加快应用程序的上市时间。企业还可以通过降低因违规或未经授权访问其应用程序而造成的潜在财务损失和声誉损害的风险，从而从增强的安全性中受益。

总之，Web 身份验证 (WebAuthn) 是一种基于公钥加密技术的强大的用户身份验证技术，可为 Web 用户提供安全、便捷且易于访问的身份验证体验。借助AppMaster的no-code平台，将 WebAuthn 整合到后端、Web 和移动应用程序中是确保用户凭据的安全和隐私以及降低数据泄露和相关事件风险的关键一步。随着该技术不断发展并获得广泛采用，它有望改变在线身份验证的格局，使密码变得过时，并为用户与其数字应用程序交互提供更安全的环境。