Acqui-hiring 是“acquisition”和“hiring”的合成词，是初创企业和老牌企业都采用的一种战略方法，旨在以熟练的专业人员、专有软件系统和业务的形式获取人才和有价值的知识产权 (IP)。流程。通过这种方式，公司的目标是增强竞争优势、扩大产品范围并快速获得尖端技术解决方案，从而提供更高的投资回报 (ROI) 并加速增长。

在软件开发和信息技术领域，收购招聘作为获取精通技术的专业人员和由小型初创公司或利基市场参与者开发的独特软件系统的首选模式，已经获得了巨大的关注。该战略的主要目标是收购目标公司的人力资本和技术资产，运用其集体专业知识、技术堆栈和竞争优势来改进收购公司的现有产品，而不是仅仅关注被收购实体的市场价值或收入来源。

收购招聘为收购方和目标公司提供了众多优势。对于收购公司来说，它可以提供一个由经验丰富的开发人员、设计师、项目经理和其他熟练专家组成的随时可用的团队。这些专业人员通常对关键技术和行业特定解决方案有深入的了解，已经投入了大量的时间和精力来创新和开发独特的软件系统。被收购的团队带来了合作经验，擅长实施敏捷方法，从而加快了开发过程并缩短了新产品和功能的上市时间。

此外，通过收购招聘获得的知识产权 (IP) 通常包括专有软件解决方案、经过验证的方法以及内部开发的算法和工具的专有权。这些资产对于收购公司来说非常宝贵，因为它们增强了其技术堆栈，提供了竞争优势，并能够为其客户开发高度定制的下一代解决方案。

对于目标公司来说，收购招聘提供了获得更大、更成熟组织的资源、市场范围和声誉的机会。这可以使被收购团队在职业发展、接触新技术和业务领域、更广泛的客户群以及稳定的工作环境方面受益匪浅。在许多情况下，被收购公司的创始人和关键人员会被吸收到收购组织内的高级领导或管理职位，这为他们提供了影响战略方向和决策过程的机会。

软件开发领域收购招聘的一个典型例子是 2014 年 Facebook 收购 WhatsApp。这款即时通讯应用程序由两名前雅虎员工 Brian Acton 和 Jan Koum 于 2009 年推出。 Facebook 收购 WhatsApp 使这家社交媒体巨头能够获得快速增长的用户群、无与伦比的通信技术以及经验丰富的工程师和设计师团队，从而显着增强了自己的通信平台 Facebook Messenger。

在AppMaster这样的no-code平台的背景下，招聘可以成为扩展平台功能和用户群的强大战略工具。通过收购专注于移动应用程序开发、人工智能、数据库优化或 API 管理等特定技术的小型初创公司或利基市场参与者， AppMaster可以快速增强其产品，迎合更广泛的客户群并满足多样化的业务需求。通过招聘， AppMaster可以不断改进其平台，确保其始终处于创新和客户满意度的前沿。

人才招聘符合软件开发和 IT 环境的快节奏和动态本质。在竞争激烈的市场中，上市时间和对客户需求的适应能力至关重要，收购招聘为公司提供了增强技术堆栈、获取专业人才并保持竞争优势的有效手段。这种人才和技术获取的战略方法无疑改变了公司在不断发展的软件开发世界中运营、发展和竞争的方式。