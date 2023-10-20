在交互设计的背景下，参与度指标是指企业、开发人员和设计师用来评估软件应用程序（特别是后端、Web 和移动应用程序）在吸引和留住用户方面的有效性的一组可量化的衡量标准。这些指标提供了对用户行为、偏好和满意度水平的重要洞察，使利益相关者能够做出数据驱动的决策、优化设计和功能，并最终推动用户参与和转化。

借助AppMaster no-code平台创建全面、可扩展应用程序的强大功能，了解参与度指标对于构建满足用户需求并增强其整体体验的交互式设计至关重要。 AppMaster的平台允许客户直观地创建数据模型，通过 BP Designer 开发业务逻辑，并轻松高效地设计 Web 和移动应用程序的 UI，使参与度指标成为应用程序开发过程中不可或缺的一部分。

设计人员和开发人员在使用交互式应用程序时应考虑几个关键的参与度指标。这些包括：

1.获取和保留：获取是指在特定时间范围内获取的新用户数量，而保留则衡量在给定时间段后继续使用该应用程序的用户百分比。高获取率与强劲的保留率相结合，表明该应用程序随着时间的推移成功地吸引和吸引了用户。

2.活跃用户：该指标跟踪指定时间段内活跃使用应用程序的用户数量，例如每日活跃用户 (DAU)、每周活跃用户 (WAU) 或每月活跃用户 (MAU)。分析这些数据可以帮助识别使用模式并确定应用程序更新和功能在保留用户兴趣方面的总体成功程度。

3.会话持续时间和频率：会话持续时间衡量用户每次会话在应用程序上花费的平均时间，而会话频率表示用户在给定时间段内返回应用程序的频率。这两个指标都可以深入了解用户参与度，并有助于确定应用程序设计和功能中需要改进的潜在领域。

4.转化率：转化率是指完成所需操作或目标的用户百分比，例如购买、注册服务或在社交媒体上分享内容。该指标对于了解各种应用程序功能和设计在推动用户参与和实现预期结果方面的有效性至关重要。

5.流失率：流失率是指在特定时间范围内停止使用应用程序的用户的百分比，通常按月或按年衡量。高流失率可能表明存在设计缺陷、可用性问题或缺乏引人注目的功能，这些功能会阻碍用户随着时间的推移使用应用程序。

6.用户满意度：用户满意度可以通过多种方法来衡量，例如用户调查、评级和评论以及用户的定性反馈。该指标可以全面了解用户对应用程序的整体体验，使设计人员和开发人员能够就功能增强和设计改进做出明智的决策。

收集、分析和解释参与度指标使开发人员和设计人员能够优化交互式应用程序，以获得更好的用户体验并提高参与度。通过利用AppMaster的no-code平台的强大功能，企业可以快速创建不仅有吸引力且有效的应用程序，而且还可以最大限度地减少技术债务和成本。在AppMaster平台中使用参与度指标可确保软件解决方案能够有效地满足用户需求、提供卓越的功能并提供持续改进的空间 - 最终实现持续的用户参与和应用程序成功。