关于过去一个月我们的无代码平台发生的主要变化的另一份报告

重要消息：我们已更改平台定价

AppMaster.io 更新定价 2021

以下订阅计划现已可用：

  • 个人非商业用途。
  • 启动项目和小型项目。
  • 成长型企业的专业人士
  • 企业客户。

一般更改和修复

  • 为项目添加了新模板。
  • 更改了在 Web 应用程序中按模型生成新页面的机制。
  • 修复了与帐户之间项目转移相关的几个错误。
  • 更新了在业务流程、端点和接口中使用模型的规则。
  • 添加了新的数据类型 - HTML

模块

  • 为移动应用程序实施推送通知。
  • 修复了模块 Mail Chimp、Autodesk、Zoom 中的错误。

新模块：

  • 条形码扫描器
  • 谷歌广告

数据模型

AppMaster.io 数据模型设计器

更新了在业务流程、端点和接口中使用模型的规则。

固定的：

  • 更新模型时同步 Web 应用程序表单中的字段，
  • 重命名模型时的错误。

添加：

  • 数据模型中自动生成组件的设置，
  • 检查数据模式是否成功保存

业务流程

AppMaster.io 业务流程

  • 为工作室后端的业务流程和生成的应用程序添加了事务模式。
  • 来自远程外部请求的块现在被标记 (DELETED)。
  • 向 Trim String 块添加了一系列字符。
  • 添加了电源电路的导出为图像。

固定的：

  • 解析 CSV 文件时出错，
  • Is Valid Email 块中的错误，
  • Mean In Array (Int) 块中的数据类型，
  • 来自 Stripe 模块的元数据字段中的错误，
  • 使用读取 CSV 文件、小于或等于、To String、Make、Expand 块（用于模型和外部请求）或远程外部请求导致发布崩溃。

新块：

  • 到 YAML
  • While 循环
  • 迄今为止
  • 到日期时间
  • 生成 UUID v4
  • 从数组中删除
  • 从数组中删除重复项
  • 有子字符串（正则表达式）

外部 API 请求设计器：

  • 在设置中添加了错误处理参数。

业务流程调度程序：

  • 错误修复和新参数添加。

端点

  • 修复了创建端点和 webhook 时的几个错误。
  • 添加了额外的端点设置来控制一些行为参数。
  • 添加了对用于自定义中间件的字符串数组的支持。

网页应用设计师

  • 增强了一些组件的设置。
  • 添加了对 Web 应用程序模块操作的支持。
  • 添加了复制 WA 组件的机制。

在生成的应用程序中修复：

  • 显示表中错误的字段，
  • 以下网址，
  • 显示图片，
  • 过滤器的工作，
  • 表格显示，
  • 数组 [email] 的验证，
  • 创建新用户时出错。

在设计器中修复：

  • 添加新页面时出错，
  • Switch、Image 和 Video 元素的工作。

移动应用设计师

  • 我们修复了元素的设计和显示。
  • 添加了屏幕类型 mas-barcode-scanner。
  • 修复了枚举小部件中的错误。
  • 添加了向用户显示通知的机制。

AppMaster.io 开发者应用

AppMaster.io 开发者应用程序 IOS 和 Android

iOS：2.0.3 版

  • 修复了几个错误。
  • 我们扩展了小部件的功能。

安卓：v2.0.15 版本

  • 修复了 UI / UX 错误。
  • 添加了新功能。
  • 我们更改了 UI 并修复了小部件中的几个错误。

在接下来的更新中

  • 更新模块的新方案。
  • 业务流程全局变量的实现。

新模块：

  • 打包/解包文件，
  • 谷歌 OAuth 2.0，
  • 谷歌翻译，
  • 谷歌表格，
  • 验证器。

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