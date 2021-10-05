关于过去一个月我们的无代码平台发生的主要变化的另一份报告
重要消息：我们已更改平台定价
以下订阅计划现已可用：
- 个人非商业用途。
- 启动项目和小型项目。
- 成长型企业的专业人士。
- 企业客户。
一般更改和修复
- 为项目添加了新模板。
- 更改了在 Web 应用程序中按模型生成新页面的机制。
- 修复了与帐户之间项目转移相关的几个错误。
- 更新了在业务流程、端点和接口中使用模型的规则。
- 添加了新的数据类型 - HTML 。
模块
- 为移动应用程序实施推送通知。
- 修复了模块 Mail Chimp、Autodesk、Zoom 中的错误。
新模块：
- 条形码扫描器
- 谷歌广告
数据模型
更新了在业务流程、端点和接口中使用模型的规则。
固定的：
- 更新模型时同步 Web 应用程序表单中的字段，
- 重命名模型时的错误。
添加：
- 数据模型中自动生成组件的设置，
- 检查数据模式是否成功保存
业务流程
- 为工作室后端的业务流程和生成的应用程序添加了事务模式。
- 来自远程外部请求的块现在被标记 (DELETED)。
- 向 Trim String 块添加了一系列字符。
- 添加了电源电路的导出为图像。
固定的：
- 解析 CSV 文件时出错，
- Is Valid Email 块中的错误，
- Mean In Array (Int) 块中的数据类型，
- 来自 Stripe 模块的元数据字段中的错误，
- 使用读取 CSV 文件、小于或等于、To String、Make、Expand 块（用于模型和外部请求）或远程外部请求导致发布崩溃。
新块：
- 到 YAML
- While 循环
- 迄今为止
- 到日期时间
- 生成 UUID v4
- 从数组中删除
- 从数组中删除重复项
- 有子字符串（正则表达式）
外部 API 请求设计器：
- 在设置中添加了错误处理参数。
业务流程调度程序：
- 错误修复和新参数添加。
端点
- 修复了创建端点和 webhook 时的几个错误。
- 添加了额外的端点设置来控制一些行为参数。
- 添加了对用于自定义中间件的字符串数组的支持。
网页应用设计师
- 增强了一些组件的设置。
- 添加了对 Web 应用程序模块操作的支持。
- 添加了复制 WA 组件的机制。
在生成的应用程序中修复：
- 显示表中错误的字段，
- 以下网址，
- 显示图片，
- 过滤器的工作，
- 表格显示，
- 数组 [email] 的验证，
- 创建新用户时出错。
在设计器中修复：
- 添加新页面时出错，
- Switch、Image 和 Video 元素的工作。
移动应用设计师
- 我们修复了元素的设计和显示。
- 添加了屏幕类型 mas-barcode-scanner。
- 修复了枚举小部件中的错误。
- 添加了向用户显示通知的机制。
AppMaster.io 开发者应用
iOS：2.0.3 版
- 修复了几个错误。
- 我们扩展了小部件的功能。
安卓：v2.0.15 版本
- 修复了 UI / UX 错误。
- 添加了新功能。
- 我们更改了 UI 并修复了小部件中的几个错误。
在接下来的更新中
- 更新模块的新方案。
- 业务流程全局变量的实现。
新模块：
- 打包/解包文件，
- 谷歌 OAuth 2.0，
- 谷歌翻译，
- 谷歌表格，
- 验证器。
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