关于过去一个月我们的无代码平台发生的主要变化的另一份报告

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非商业用途。 启动 项目和小型项目。

项目和小型项目。 成长型企业的 专业人士 。

。 企业客户。

一般更改和修复

为项目添加了新模板。

更改了在 Web 应用程序中按模型生成新页面的机制。

修复了与帐户之间项目转移相关的几个错误。

更新了在业务流程、端点和接口中使用模型的规则。

添加了新的数据类型 - HTML 。

模块

为移动应用程序实施推送通知。

修复了模块 Mail Chimp、Autodesk、Zoom 中的错误。

新模块：

条形码扫描器

谷歌广告

数据模型

更新了在业务流程、端点和接口中使用模型的规则。

固定的：

更新模型时同步 Web 应用程序表单中的字段，

重命名模型时的错误。

添加：

数据模型中自动生成组件的设置，

检查数据模式是否成功保存

业务流程

为工作室后端的业务流程和生成的应用程序添加了事务模式。

来自远程外部请求的块现在被标记 (DELETED)。

向 Trim String 块添加了一系列字符。

添加了电源电路的导出为图像。

固定的：

解析 CSV 文件时出错，

Is Valid Email 块中的错误，

Mean In Array (Int) 块中的数据类型，

来自 Stripe 模块的元数据字段中的错误，

使用读取 CSV 文件、小于或等于、To String、Make、Expand 块（用于模型和外部请求）或远程外部请求导致发布崩溃。

新块：

到 YAML

While 循环

迄今为止

到日期时间

生成 UUID v4

从数组中删除

从数组中删除重复项

有子字符串（正则表达式）

外部 API 请求设计器：

在设置中添加了错误处理参数。

业务流程调度程序：

错误修复和新参数添加。

端点

修复了创建端点和 webhook 时的几个错误。

添加了额外的端点设置来控制一些行为参数。

添加了对用于自定义中间件的字符串数组的支持。

网页应用设计师

增强了一些组件的设置。

添加了对 Web 应用程序模块操作的支持。

添加了复制 WA 组件的机制。

在生成的应用程序中修复：

显示表中错误的字段，

以下网址，

显示图片，

过滤器的工作，

表格显示，

数组 [email] 的验证，

创建新用户时出错。

在设计器中修复：

添加新页面时出错，

Switch、Image 和 Video 元素的工作。

移动应用设计师

我们修复了元素的设计和显示。

添加了屏幕类型 mas-barcode-scanner。

修复了枚举小部件中的错误。

添加了向用户显示通知的机制。

AppMaster.io 开发者应用

iOS：2.0.3 版

修复了几个错误。

我们扩展了小部件的功能。

安卓：v2.0.15 版本

修复了 UI / UX 错误。

添加了新功能。

我们更改了 UI 并修复了小部件中的几个错误。

在接下来的更新中

更新模块的新方案。

业务流程全局变量的实现。

新模块：

打包/解包文件，

谷歌 OAuth 2.0，

谷歌翻译，

谷歌表格，

验证器。

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