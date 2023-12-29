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AppMaster 2023 回顾

Dec 29, 2023
AppMaster 2023 回顾
内容

对于AppMaster来说，这是重要的一年！

我们的团队祝您新年快乐！我们想与大家分享我们过去一年的成就以及我们2024年的计划。

强调

  • 推出了全新的 Web 应用程序设计器，显着提高了性能和安全性
  • 直接 DBMS 编辑器已发布 - 现在您可以编辑数据库中的记录，而无需创建相应的逻辑或业务流程
  • 添加了 500 多个新的业务流程块，包括直接执行 SQL 查询和 JavaScript 代码以及使用 JSON 和 Geo 数据类型的能力
  • 推出了完全重新设计的加密模块版本 - Crypto v2，支持许多现代加密方法、密钥生成和签名（NIST 最佳实践）
  • 显着改进了托管应用程序的基础设施，添加了新的应用程序配置机制（启动报告）以及更多的容器隔离
  • 将自定义域移至 Cloudflare，并添加了为所有应用程序启用 CDN 和 WAF 的功能
  • 将日志基础设施迁移到 Loki
  • 使用 Prometheus 中的历史数据向每个后端应用程序添加性能指标收集
  • 平台注册用户接近12万！

2024 年

  • 支持后端微服务 - 您可以在项目中创建无限数量的后端应用程序
  • 新的 Web 应用程序设计器完全支持多线程和自适应布局
  • 新的移动应用程序设计器：设计定制更加灵活，支持插件 SDK 和模块、离线模式等等
  • SQL 查询的可视化设计器
  • 项目范围内的实时协作
  • 对整个项目的 i18n 支持 - 后端、Web 和移动应用程序
  • 新的外部 API 请求设计器，支持 REST API、gRPC、WebSocket、MQTT、NATS、对第三方数据库（PG、My/MARIA、MS、REDIS、Mongo）的查询以及从 Swagger 和 Proto 文件的自动导入

2024 年对于我们的平台来说将是伟大的一年，因为AppMaster成为一个真正成熟的解决方案，具有丰富的功能、出色的性能和最先进的安全性。

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