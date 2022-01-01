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No-Code для обслуживания клиентов

Успешное обслуживание клиентов зависит от понимания потребностей и желаний ваших клиентов, а затем создания для них наилучшего возможного опыта. Создайте идеальное решение для своего отдела обслуживания клиентов с помощью AppMaster.

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No-Code для обслуживания клиентов

Убедитесь, что клиенты довольны

AppMaster помогает повысить удовлетворенность клиентов и обеспечить превосходное обслуживание клиентов, не нарушая при этом бюджет.

Обогащенные разговоры
Обогащенные разговоры
Улучшите взаимодействие с клиентами за счет автоматизации процессов и консолидации данных о клиентах. Оперативно решайте проблемы и ведите качественные беседы с клиентами.
Индивидуальный опыт
Индивидуальный опыт
Легко получайте доступ к данным и получайте представление о клиенте, чтобы составить целостное представление о клиенте и подобрать подходящих представителей для клиента для персонализации.
Полезная информация
Полезная информация
Планируйте свою стратегию привлечения клиентов с подробными данными из приложений. Создавайте расширенные отчеты и информационные панели, чтобы глубже изучить болевые точки и проблемы клиентов и получить представление.
Все необходимые инструменты

Используйте готовые приложения или создавайте новые за считанные минуты

AppMaster — это платформа без кода на базе искусственного интеллекта. Его можно настроить для повышения уровня любых развивающихся технологий, помогая вам решать будущие задачи.

Запросы тикетов и поддержка

Запросы тикетов и поддержка

Автоматизируйте запросы билетов без кода и обрабатывайте запросы билетов из любого канала — электронной почты, Интернета, социальных сетей, телефона или чата.

Жалобы клиентов и часто задаваемые вопросы

Жалобы клиентов и часто задаваемые вопросы

Отслеживайте проблемы, чтобы выявлять проблемы и уведомлять затронутых клиентов. Устраняйте проблемы быстрее, анализируя тенденции и улучшая автоматизацию.

Управление делом

Управление делом

Автоматически назначать соответствующие кадровые вопросы для решения. Автоматизируйте общие запросы и управляйте взаимоотношениями с клиентами.

Порталы самообслуживания клиентов

Порталы самообслуживания клиентов

Повышайте удовлетворенность клиентов с помощью комплексных порталов обслуживания клиентов. Объедините знания и действия с каталогами и часто задаваемыми вопросами.

Управляйте информацией о клиентах

Управляйте информацией о клиентах

Собирайте данные о клиентах с любого устройства без использования электронных таблиц. С легкостью настраивайте триггерные оповещения и последующие действия.

Система обратной связи

Система обратной связи

Используйте автоматизацию форм и избавьтесь от бумаги для сбора отзывов и обеспечения автоматизированной системы обратной связи от клиентов.

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Будущее обслуживания клиентов начинается с AppMaster!

С AppMaster вы можете управлять обслуживанием клиентов с помощью всего одного мощного инструмента. Не верьте никому на слово — убедитесь сами, как вы тоже можете оптимизировать свой бизнес с помощью нашего программного обеспечения!

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