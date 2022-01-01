No-Code для обслуживания клиентов

Успешное обслуживание клиентов зависит от понимания потребностей и желаний ваших клиентов, а затем создания для них наилучшего возможного опыта. Создайте идеальное решение для своего отдела обслуживания клиентов с помощью AppMaster.
AppMaster помогает повысить удовлетворенность клиентов и обеспечить превосходное обслуживание клиентов, не нарушая при этом бюджет.
AppMaster — это платформа без кода на базе искусственного интеллекта. Его можно настроить для повышения уровня любых развивающихся технологий, помогая вам решать будущие задачи.
Автоматизируйте запросы билетов без кода и обрабатывайте запросы билетов из любого канала — электронной почты, Интернета, социальных сетей, телефона или чата.
Отслеживайте проблемы, чтобы выявлять проблемы и уведомлять затронутых клиентов. Устраняйте проблемы быстрее, анализируя тенденции и улучшая автоматизацию.
Автоматически назначать соответствующие кадровые вопросы для решения. Автоматизируйте общие запросы и управляйте взаимоотношениями с клиентами.
Повышайте удовлетворенность клиентов с помощью комплексных порталов обслуживания клиентов. Объедините знания и действия с каталогами и часто задаваемыми вопросами.
Собирайте данные о клиентах с любого устройства без использования электронных таблиц. С легкостью настраивайте триггерные оповещения и последующие действия.
Используйте автоматизацию форм и избавьтесь от бумаги для сбора отзывов и обеспечения автоматизированной системы обратной связи от клиентов.
С AppMaster вы можете управлять обслуживанием клиентов с помощью всего одного мощного инструмента. Не верьте никому на слово — убедитесь сами, как вы тоже можете оптимизировать свой бизнес с помощью нашего программного обеспечения!