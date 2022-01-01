Создайте свое розничное приложение

У приложений гораздо более высокий коэффициент конверсии, чем у мобильных веб-сайтов, а покупки внутри приложений ежегодно растут на 46%. Вам не нужно быть технически подкованным, чтобы создать собственный увлекательный опыт работы в магазине. AppMaster меняет подход к инновациям в розничных компаниях.
С платформой AppMaster создание приложений становится не только простым, но и быстро масштабируемым — оно позволяет намного эффективнее привлекать ваших клиентов в течение длительного периода времени.
Будь то открытие новых продуктов или совершение покупки, клиенты ожидают беспрепятственного цифрового взаимодействия. Платформа приложений AppMaster помогает ритейлерам быстрее и безупречнее совершать покупки, автоматизируя потоки данных и рабочие процессы и предоставляя командам возможность разрабатывать надежные решения, ориентированные на клиента.
С помощью AppMaster розничные продавцы могут улучшить работу своих сотрудников в магазине, подключив базы данных, устаревшие системы, точечные решения и услуги для полной прозрачности и максимальной эффективности. Хорошее приложение может помочь сократить ручные процессы, чтобы команды могли сосредоточиться на задачах с добавленной стоимостью и дальнейшем повышении качества обслуживания клиентов.
Независимо от того, являетесь ли вы владельцем экспортного дома, нишевого модного бутика, супермаркета или экзотического зоомагазина, ваше мобильное приложение может быть настолько универсальным и сложным, насколько вы этого хотите.
Чат-боты с искусственным интеллектом, решения IoT для цепочки поставок и логистики, механизмы рекомендаций по продуктам и множество других вариантов использования.
Быстро и легко получайте данные из любой системы, чтобы обеспечить прозрачность запасов и цепочки поставок и управлять своими запасами.
Безопасная интеграция платежного шлюза без каких-либо затрат на настройку или обслуживание. Это побудит ваших клиентов покупать на ходу.
Сделайте свое приложение уникальным с неограниченными возможностями настройки. Персонализируйте значки, фон, шрифты, макеты, экраны и многое другое.
Ускорьте внедрение инноваций и выделитесь из толпы с минимальными затратами и меньшими ресурсами в соответствии с потребностями вашего бизнеса.
Привлекайте клиентов и резко уменьшайте трения, которые они испытывают, а также улучшайте их общее качество обслуживания клиентов.
Мы хотим показать вам, насколько мощными могут быть компоновщики без кода для вашей организации. С AppMaster создание надежного приложения для розничной торговли может быть таким же простым, как ABC. Запросите краткое введение в AppMaster и то, как с его помощью можно создать потрясающее приложение без кода для вашего розничного бизнеса.