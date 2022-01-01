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Создайте свое розничное приложение

У приложений гораздо более высокий коэффициент конверсии, чем у мобильных веб-сайтов, а покупки внутри приложений ежегодно растут на 46%. Вам не нужно быть технически подкованным, чтобы создать собственный увлекательный опыт работы в магазине. AppMaster меняет подход к инновациям в розничных компаниях.

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NO-CODE ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Что умеет AppMaster?

С платформой AppMaster создание приложений становится не только простым, но и быстро масштабируемым — оно позволяет намного эффективнее привлекать ваших клиентов в течение длительного периода времени.

Взаимодействуйте с клиентами
Взаимодействуйте с клиентами

Будь то открытие новых продуктов или совершение покупки, клиенты ожидают беспрепятственного цифрового взаимодействия. Платформа приложений AppMaster помогает ритейлерам быстрее и безупречнее совершать покупки, автоматизируя потоки данных и рабочие процессы и предоставляя командам возможность разрабатывать надежные решения, ориентированные на клиента.

Взаимодействие с сотрудниками
Взаимодействие с сотрудниками

С помощью AppMaster розничные продавцы могут улучшить работу своих сотрудников в магазине, подключив базы данных, устаревшие системы, точечные решения и услуги для полной прозрачности и максимальной эффективности. Хорошее приложение может помочь сократить ручные процессы, чтобы команды могли сосредоточиться на задачах с добавленной стоимостью и дальнейшем повышении качества обслуживания клиентов.

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Что делает AppMaster особенным?

Независимо от того, являетесь ли вы владельцем экспортного дома, нишевого модного бутика, супермаркета или экзотического зоомагазина, ваше мобильное приложение может быть настолько универсальным и сложным, насколько вы этого хотите.

Без ограничений!

Без ограничений!

Чат-боты с искусственным интеллектом, решения IoT для цепочки поставок и логистики, механизмы рекомендаций по продуктам и множество других вариантов использования.

Управление запасами

Управление запасами

Быстро и легко получайте данные из любой системы, чтобы обеспечить прозрачность запасов и цепочки поставок и управлять своими запасами.

Платежный шлюз

Платежный шлюз

Безопасная интеграция платежного шлюза без каких-либо затрат на настройку или обслуживание. Это побудит ваших клиентов покупать на ходу.

Неограниченная настройка

Неограниченная настройка

Сделайте свое приложение уникальным с неограниченными возможностями настройки. Персонализируйте значки, фон, шрифты, макеты, экраны и многое другое.

Адаптируйся и развивайся

Адаптируйся и развивайся

Ускорьте внедрение инноваций и выделитесь из толпы с минимальными затратами и меньшими ресурсами в соответствии с потребностями вашего бизнеса.

Облегчить бремя

Облегчить бремя

Привлекайте клиентов и резко уменьшайте трения, которые они испытывают, а также улучшайте их общее качество обслуживания клиентов.

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Хотите знать, как мы можем помочь вашему розничному бизнесу?

Мы хотим показать вам, насколько мощными могут быть компоновщики без кода для вашей организации. С AppMaster создание надежного приложения для розничной торговли может быть таким же простым, как ABC. Запросите краткое введение в AppMaster и то, как с его помощью можно создать потрясающее приложение без кода для вашего розничного бизнеса.

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