Мы верим в силу НКО

Являетесь ли вы некоммерческой организацией или подпадаете под действие 501(c)(3), AppMaster поможет вам в достижении вашей цели. Мы поддерживаем управление программами и отношениями с донорами, сбор средств и многое другое, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно важно.
Мы видели силу НКО в обществе, мы видели влияние, которое они оказывают, и мы хотим дать им инструмент, который позволит им делать больше.
Мы предлагаем бесплатный план для НКО, который включает неограниченное количество пользователей и проектов. У вас также будет доступ к панели администратора, где вы сможете легко управлять своими приложениями из одного места.
С AppMaster вы можете использовать наш интерфейс, чтобы быстро создавать собственные приложения и запускать их в течение нескольких дней, а не месяцев. И вам не придётся нанимать дорогостоящий ИТ-персонал для того, чтобы быстро внести изменения в ваше приложение
AppMaster — это конструктор приложений корпоративного уровня. Каждая некоммерческая организация уникальна, и с нами вы можете создать приложение, специально адаптированное к вашим потребностям.
От пожертвований до отслеживания волонтёров — с AppMaster вы можете создать сложное приложение всего за несколько дней, без написания кода и больших затрат!
AppMaster предоставляет автономные возможности для использования вашего приложения, когда вы не подключены к Интернету или вам нужно работать в автономном режиме.
Независимо от того, какое устройство вы используете, наши приложения работают молниеносно и быстро реагируют, поэтому ваши сторонники могут связаться с вами, где бы они ни находились.
AppMaster позволяет создавать сложные базы данных, подключенные к внешним системам. Ваши данные будут под охраной благодаря системе безопасности и защиты данных корпоративного уровня.
AppMaster интегрируется с любым существующим программным обеспечением, таким как CRM, Google Docs и многими другими, обеспечивая синхронизацию ваших данных и оптимизируя рабочий процесс.
Мы знаем, как сложно создать приложение с нуля. Мы тоже проходили через этот процесс. Наша команда поможет вам на каждом этапе и предоставит лучшую в своем классе поддержку.
Успешные некоммерческие организации постоянно ищут возможности учиться и расти. Они применяют творческий подход и любопытство ко всем аспектам управления организацией. Мы можем помочь вам в этом.