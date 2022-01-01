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Мы верим в силу НКО

Являетесь ли вы некоммерческой организацией или подпадаете под действие 501(c)(3), AppMaster поможет вам в достижении вашей цели. Мы поддерживаем управление программами и отношениями с донорами, сбор средств и многое другое, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно важно.

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Мы верим в силу НКО
Что умеет AppMaster?

Что умеет AppMaster?

Мы видели силу НКО в обществе, мы видели влияние, которое они оказывают, и мы хотим дать им инструмент, который позволит им делать больше.⁣

Это бесплатно!
Это бесплатно!

Мы предлагаем бесплатный план для НКО, который включает неограниченное количество пользователей и проектов. У вас также будет доступ к панели администратора, где вы сможете легко управлять своими приложениями из одного места.

Разработчики не требуются
Разработчики не требуются

С AppMaster вы можете использовать наш интерфейс, чтобы быстро создавать собственные приложения и запускать их в течение нескольких дней, а не месяцев. И вам не придётся нанимать дорогостоящий ИТ-персонал для того, чтобы быстро внести изменения в ваше приложение

Что делает AppMaster особенным?

Что делает AppMaster особенным?

AppMaster — это конструктор приложений корпоративного уровня. Каждая некоммерческая организация уникальна, и с нами вы можете создать приложение, специально адаптированное к вашим потребностям.

Любая сложность

Любая сложность

От пожертвований до отслеживания волонтёров — с AppMaster вы можете создать сложное приложение всего за несколько дней, без написания кода и больших затрат!

Автономность

Автономность

AppMaster предоставляет автономные возможности для использования вашего приложения, когда вы не подключены к Интернету или вам нужно работать в автономном режиме.

Оптимизация

Оптимизация

Независимо от того, какое устройство вы используете, наши приложения работают молниеносно и быстро реагируют, поэтому ваши сторонники могут связаться с вами, где бы они ни находились.

Целостность данных

Целостность данных

AppMaster позволяет создавать сложные базы данных, подключенные к внешним системам. Ваши данные будут под охраной благодаря системе безопасности и защиты данных корпоративного уровня.

Синхронизация

Синхронизация

AppMaster интегрируется с любым существующим программным обеспечением, таким как CRM, Google Docs и многими другими, обеспечивая синхронизацию ваших данных и оптимизируя рабочий процесс.

Качественная поддержка

Качественная поддержка

Мы знаем, как сложно создать приложение с нуля. Мы тоже проходили через этот процесс. Наша команда поможет вам на каждом этапе и предоставит лучшую в своем классе поддержку.⁣⁣

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Хотите знать, как мы можем помочь вашей НКО?

Успешные некоммерческие организации постоянно ищут возможности учиться и расти. Они применяют творческий подход и любопытство ко всем аспектам управления организацией. Мы можем помочь вам в этом.

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