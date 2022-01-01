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Создайте свой путь к вершине

Страховая отрасль сталкивается с действительно сложными технологическими гонками на выносливость. Если учесть подобные факторы, какое направление должен выбрать страховщик для цифровой трансформации? Создайте собственное страховое приложение менее чем за месяц без опыта программирования.

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Создайте свой путь к вершине
NO-CODE для страхования

Что может AppMaster?

Мы создали AppMaster, чтобы удовлетворить потребность в быстром и безопасном создании приложений. Вы страховой агент, вам нужно лучшее страховое приложение.

Экономьте время и деньги
Экономьте время и деньги

Мы устали видеть, как компании тратят тысячи долларов на разработчиков и дизайнеров, когда им просто нужно приложение для своего бизнеса. Мы хотим предоставить каждому доступ к созданию собственных приложений без необходимости вкладывать деньги заранее, поэтому мы предлагаем самую доступную подписку на рынке!

Кодирование не требуется
Кодирование не требуется

Создание приложения не должно быть трудным. Вам не нужно изучать совершенно новый язык, а затем мучиться с наймом разработчиков и дизайнеров, чтобы воплотить свою идею в жизнь. И именно поэтому был создан AppMaster — чтобы вы могли сразу приступить к работе, не требуя программирования!

Все необходимые инструменты

Что делает AppMaster особенным?

AppMaster используется страховыми компаниями для автоматизации, повышения своей прибыльности, снижения подверженности риску и соответствия требованиям соблюдения таких нормативных актов, как Solvency II.

Автоматизировать андеррайтинг

Автоматизировать андеррайтинг

Механизм андеррайтинга на базе искусственного интеллекта, обеспечивающий соблюдение нормативных требований. Назначайте риски и случаи и получайте четкую отчетность в любое время.

Неограниченные интеграции

Неограниченные интеграции

Уникальный набор модулей интеграции AppMaster упрощает подключение к основным системам, поставщикам искусственного интеллекта и многому другому.

Предложить и купить

Предложить и купить

Генерация котировок и создание отчетов в режиме реального времени помогут вашей организации полностью реализовать преимущества автоматизированного страхового решения.

Автоматизировать претензии

Автоматизировать претензии

Упростите обработку претензий и автоматизируйте управление претензиями. Пусть ваша команда сосредоточится на добавлении ценности там, где это важнее всего.

Адаптируйся и развивайся

Адаптируйся и развивайся

С нами вы сокращаете время разработки, стоимость и техническое обслуживание, создавая при этом гибкость бизнеса для адаптации и роста в любое время.

Облегчить бремя

Облегчить бремя

Привлекайте клиентов и резко уменьшайте трудности, которые они испытывают, а также улучшайте общее качество обслуживания клиентов.

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Хотите знать, как мы можем помочь вашему страховому бизнесу?

Мы хотим показать вам, насколько мощными могут быть компоновщики без кода для вашей организации. С AppMaster создать надежное страховое приложение будет проще простого. Запросите краткое введение в AppMaster и о том, как с его помощью можно создать потрясающее приложение без кода для вашего страхового бизнеса.

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