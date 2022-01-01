Создайте свой путь к вершине

Страховая отрасль сталкивается с действительно сложными технологическими гонками на выносливость. Если учесть подобные факторы, какое направление должен выбрать страховщик для цифровой трансформации? Создайте собственное страховое приложение менее чем за месяц без опыта программирования.
Мы создали AppMaster, чтобы удовлетворить потребность в быстром и безопасном создании приложений. Вы страховой агент, вам нужно лучшее страховое приложение.
Мы устали видеть, как компании тратят тысячи долларов на разработчиков и дизайнеров, когда им просто нужно приложение для своего бизнеса. Мы хотим предоставить каждому доступ к созданию собственных приложений без необходимости вкладывать деньги заранее, поэтому мы предлагаем самую доступную подписку на рынке!
Создание приложения не должно быть трудным. Вам не нужно изучать совершенно новый язык, а затем мучиться с наймом разработчиков и дизайнеров, чтобы воплотить свою идею в жизнь. И именно поэтому был создан AppMaster — чтобы вы могли сразу приступить к работе, не требуя программирования!
AppMaster используется страховыми компаниями для автоматизации, повышения своей прибыльности, снижения подверженности риску и соответствия требованиям соблюдения таких нормативных актов, как Solvency II.
Механизм андеррайтинга на базе искусственного интеллекта, обеспечивающий соблюдение нормативных требований. Назначайте риски и случаи и получайте четкую отчетность в любое время.
Уникальный набор модулей интеграции AppMaster упрощает подключение к основным системам, поставщикам искусственного интеллекта и многому другому.
Генерация котировок и создание отчетов в режиме реального времени помогут вашей организации полностью реализовать преимущества автоматизированного страхового решения.
Упростите обработку претензий и автоматизируйте управление претензиями. Пусть ваша команда сосредоточится на добавлении ценности там, где это важнее всего.
С нами вы сокращаете время разработки, стоимость и техническое обслуживание, создавая при этом гибкость бизнеса для адаптации и роста в любое время.
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Мы хотим показать вам, насколько мощными могут быть компоновщики без кода для вашей организации. С AppMaster создать надежное страховое приложение будет проще простого. Запросите краткое введение в AppMaster и о том, как с его помощью можно создать потрясающее приложение без кода для вашего страхового бизнеса.