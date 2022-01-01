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Произведите революцию в приложениях для финансовых услуг

Цифровые инновации во многом повлияли на финансовую отрасль, и всё больше и больше компаний стремятся интегрировать новые технологии, чтобы оставаться впереди. AppMaster поможет вам установить эталон операционного совершенства и использовать силу no-code, чтобы идти в ногу с темпами прорывных финтех-стартапов.

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Произведите революцию в приложениях для финансовых услуг
NO-CODE для финансовых услуг

Что умеет AppMaster?

AppMaster — это платформа интеллектуальных приложений, созданная для удовлетворения уникальных потребностей компаний, предоставляющих финансовые услуги, и помогающая упростить и ускорить бизнес-процессы, что приводит к полностью интегрированным, гибким и удобным цифровым взаимодействиям с клиентами.

Создавайте быстрее и дешевле
Создавайте быстрее и дешевле

AppMaster позволяет превратить ваши требования в фактические результаты в течение нескольких дней. Не нужно проверять целостность кода, обеспечивать соблюдение стандартов кодирования и беспокоиться об обслуживании. Сборка с помощью AppMaster снижает количество таких забот, поскольку код не пишется на уровне приложения.

Увеличьте производительность
Увеличьте производительность

No-code приложения могут быть развернуты гораздо быстрее, с минимальным участием ИТ-специалистов. В результате ИТ-персонал не перегружен бесконечными запросами из других отделов. Это, в свою очередь, сокращает тех долг. Бизнес-пользователи теперь развертывают свои собственные приложения по мере необходимости.

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Что делает AppMaster особенным?

Расширяйте свои приложения, используя наш редактор бизнес процессов, модули для часто используемых систем и широкий спектр компонентов, которые можно настроить в соответствии с вашими конкретными потребностями и быстро развертывать решения.

Нативное приложение

Нативное приложение

Обеспечьте ориентированный на пользователя финансовый опыт с помощью таких функций, как биометрия, денежные переводы, интеграция с чат-ботом, push-уведомления о транзакциях и многое другое.

Автоматизация

Автоматизация

Используйте AppMaster, чтобы внедрить автоматизацию в широкий спектр задач, от сброса паролей сотрудников до обработки запросов на карты, и вы получите значительную экономию средств.

Ускорение

Ускорение

Используйте облачные технологии для создания новых бизнес-процессов. Облачные технологии обеспечивают возможность масштабирования относительно меняющихся требований.

Сбор информации

Сбор информации

AppMaster позволяет собирать данные и преобразовывать их в новые привлекательные услуги для клиентов, а также преобразовывать не только отдельные бизнес-процессы, но и будущее финансов.

Безопасность и автономность

Безопасность и автономность

AppMaster — это единственная в своем роде платформа, которая дает вам доступ к двоичным файлам и исходному коду ваших приложений, позволяя вам обеспечить 100%-ную безопасность и автономию.

Адаптивность

Адаптивность

AppMaster позволяет решать проблемы быстрее и в масштабе благодаря функциям, обеспечивающим гибкость и эффективность, и которыми устаревшие системы часто не обладают.

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Хотите узнать, как AppMaster может помочь вам вывести финансовые услуги на новый уровень?

Мы хотим показать вам, насколько эффективным может быть отказ от кода для вашей организации. С AppMaster создать надежное финансовое приложение будет проще простого. Запросите краткое введение в AppMaster и узнайте, как наша платформа может создать для вас потрясающее приложение для вашего финансового бизнеса.

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