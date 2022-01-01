Улучшайте процесс обучения с AppMaster

AppMaster поможет! Обучайте платформе AppMaster. Мы облегчаем преподавателям и учащимся совместное обучение, которое не требует навыков программирования!
Педагоги закладывают будущее. И это будущее теперь в ваших руках. С помощью AppMaster вы можете легко создавать увлекательные и захватывающие приложения без кода для своих учителей, студентов или сотрудников.
Мы считаем, что технологии должны использоваться для расширения возможностей учащихся и преподавателей. AppMaster помогает преподавателям удовлетворять потребности учащихся и вдохновляться самим.
Мы предлагаем бесплатный план для специалистов в области образования и учреждений, который включает неограниченное количество пользователей и проектов. У вас также будет доступ к нашей панели администратора, где вы сможете управлять всеми своими приложениями из одного места.
Наш визуальный редактор прост в использовании, поддерживает интуитивно понятные функции, которые упрощают процесс создания приложения. Неограниченные возможности для увлекательных и иммерсивных обучающих инструментов без необходимости кодирования.
AppMaster позволяет вам создавать и управлять собственными мобильными приложениями, которые можно адаптировать к вашим потребностям!
Мы предлагаем комплексное решение для создания собственного образовательного приложения. Независимо от того, работаете ли вы в школе или университете, у нас есть инструмент для вас!
Учреждениям необходимо решение, способное выполнять различные функции — управление контентом, учебными материалами, общение со студентами — AppMaster делает всё это!
Легко импортируйте информацию о студентах из сторонних баз данных, таких как CRM, используя наш API, чтобы отслеживать посещаемость или отправлять уведомления о предстоящих тестах.
Создавайте привлекательный интерактивный контент для учащихся с помощью простых в использовании функций, таких как автоматическое оценивание или модули самостоятельного обучения.
Повысьте вовлеченность учащихся и родителей, предоставив им доступ к вашему приложению на любом устройстве — будь то iPhone, Android или настольный компьютер.
Собираетесь на лето? В автономном режиме вы можете создавать приложения, которые работают, когда вы отключены от Интернета — никакой связи не требуется!
AppMaster поможет! Обучайте платформе AppMaster. Мы облегчаем преподавателям и учащимся совместное обучение, которое не требует навыков программирования!
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Успешные некоммерческие организации постоянно ищут возможности учиться и расти. Они применяют творческий подход и любопытство ко всем аспектам управления организацией. Мы можем помочь вам в этом.