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Улучшайте процесс обучения с AppMaster

Педагоги закладывают будущее. И это будущее теперь в ваших руках.⁣⁣ С помощью AppMaster вы можете легко создавать увлекательные и захватывающие приложения без кода для своих учителей, студентов или сотрудников.⁣⁣⁣⁣

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Улучшайте процесс обучения с AppMaster
Что умеет AppMaster?

Что умеет AppMaster?

Мы считаем, что технологии должны использоваться для расширения возможностей учащихся и преподавателей. AppMaster помогает преподавателям удовлетворять потребности учащихся и вдохновляться самим.⁣⁣⁣

Это бесплатно!
Это бесплатно!

Мы предлагаем бесплатный план для специалистов в области образования и учреждений, который включает неограниченное количество пользователей и проектов. У вас также будет доступ к нашей панели администратора, где вы сможете управлять всеми своими приложениями из одного места.

Ни строчки кода
Ни строчки кода

Наш визуальный редактор прост в использовании, поддерживает интуитивно понятные функции, которые упрощают процесс создания приложения. Неограниченные возможности для увлекательных и иммерсивных обучающих инструментов без необходимости кодирования.

ALL THE TOOLS NEEDED

Что делает AppMaster особенным?

AppMaster позволяет вам создавать и управлять собственными мобильными приложениями, которые можно адаптировать к вашим потребностям!

Индивидуально

Индивидуально

Мы предлагаем комплексное решение для создания собственного образовательного приложения. Независимо от того, работаете ли вы в школе или университете, у нас есть инструмент для вас!

Единое решение

Единое решение

Учреждениям необходимо решение, способное выполнять различные функции — управление контентом, учебными материалами, общение со студентами — AppMaster делает всё это!

Интеграции

Интеграции

Легко импортируйте информацию о студентах из сторонних баз данных, таких как CRM, используя наш API, чтобы отслеживать посещаемость или отправлять уведомления о предстоящих тестах.

Инновации

Инновации

Создавайте привлекательный интерактивный контент для учащихся с помощью простых в использовании функций, таких как автоматическое оценивание или модули самостоятельного обучения.

Любое устройство

Любое устройство

Повысьте вовлеченность учащихся и родителей, предоставив им доступ к вашему приложению на любом устройстве — будь то iPhone, Android или настольный компьютер.

Автономный режим

Автономный режим

Собираетесь на лето? В автономном режиме вы можете создавать приложения, которые работают, когда вы отключены от Интернета — никакой связи не требуется!

GREAT FOR LEARNING

Вы преподаете no-code?

AppMaster поможет! Обучайте платформе AppMaster. Мы облегчаем преподавателям и учащимся совместное обучение, которое не требует навыков программирования!

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Заинтересуйте бесплатным обучением на AppMaster.

Только практика

Мы поможем создать курсы на практических сценариях.

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Хотите знать, как мы можем помочь вашей НКО?

Успешные некоммерческие организации постоянно ищут возможности учиться и расти. Они применяют творческий подход и любопытство ко всем аспектам управления организацией. Мы можем помочь вам в этом.

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