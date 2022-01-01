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Создавайте банковские приложения корпоративного класса

Является ли объем работы, связанный с нормативными изменениями и ежедневными потребностями в обработке, дорогостоящим и может ли он помешать внедрению новых продуктов и улучшению обслуживания клиентов? Не волнуйтесь! AppMaster позволяет ускорить цифровую трансформацию и расширить разработку продуктов.

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Создавайте банковские приложения корпоративного класса
NO-CODE для Банкинга

Что умеет AppMaster?

AppMaster революционизирует процесс разработки приложений, помогая банкам упростить взаимодействие с клиентами, сбор информации, оформление кредитных заявок и многое другое — и все это без написания единой строки кода.

Навстречу новым продуктам
Навстречу новым продуктам

Объём работы по реагированию на нормативные требования создает нагрузку на технические отделы. Если для воплощения идеи нового продукта требуется два года, это сбивает людей с толку. AppMaster даёт нетехническим пользователям возможность создавать приложения без написания единой строки кода.

Подальше от легаси
Подальше от легаси

AppMaster позволяет бизнес-командам самостоятельно внедрять инновации, что даёт банкам возможность внедрять их особенно быстро, в том числе в сфере обслуживания клиентов. Это также обеспечивает более гибкое управление рисками и отказоустойчивостью, особенно в связи с тем, что все больше процессов, таких как платежи, выполняются в режиме реального времени.

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Что делает AppMaster особенным?

AppMaster может помочь вам добиться успеха в сегодняшней высококонкурентной среде и быстро создавать приложения корпоративного уровня, сокращая расходы и создавая новые возможности.

Цифровая трансформация

Цифровая трансформация

С помощью AppMaster банковские организации опережают свои команды по разработке приложений из-за меньшей зависимости от архитектурных усовершенствований и беспокойства о сбоях в безопасности во время разработки.

Быстрые обновления

Быстрые обновления

Разрабатывайте приложения в разы быстрее с AppMaster благодаря быстрому внедрению обновлений, быстрому исправлению ошибок и простоте добавления инновационных компонентов к существующим приложениям в дополнение к созданию новых.

Удовлетворенность клиентов

Удовлетворенность клиентов

Гибкий дизайн AppMaster помогает значительно улучшить качество обслуживания клиентов по сравнению с традиционной разработкой. Сократите количество циклов обратной связи за счёт быстрого внесения изменений в приложения.

Меньшие инвестиции в талант

Меньшие инвестиции в талант

Подход на основе фреймворка, который предлагает повторно используемые компоненты, функции перетаскивания, сборные элементы и разработку на основе шаблонов, позволяет даже члену бизнес-группы вносить нужные изменения.

Персонализация

Персонализация

Наша платформа предлагает персонализацию на основе предпочтений клиентов и интересов компании и позволяет осуществлять независимую персонализацию, устраняя при этом риски проблем с безопасностью.

Быстрая интеграция

Быстрая интеграция

Интегрируйтесь с любыми внешними сервисами, используя готовые модули AppMaster и готовую документацию по API. Наш уникальный набор интеграционных модулей упрощает подключение к основным системам.

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Интересно, как AppMaster может помочь вам изменить банковскую сферу?

Мы хотим показать вам, насколько эффективным может быть отказ от кода для вашей организации. С AppMaster создание надежного банковского приложения будет проще простого. Запросите краткое введение в AppMaster и узнайте, как наша платформа может создать для вас потрясающее приложение для вашего бизнеса.

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