Создавайте банковские приложения корпоративного класса

Подальше от легаси

AppMaster позволяет бизнес-командам самостоятельно внедрять инновации, что даёт банкам возможность внедрять их особенно быстро, в том числе в сфере обслуживания клиентов. Это также обеспечивает более гибкое управление рисками и отказоустойчивостью, особенно в связи с тем, что все больше процессов, таких как платежи, выполняются в режиме реального времени.