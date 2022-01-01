Создавайте банковские приложения корпоративного класса

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AppMaster революционизирует процесс разработки приложений, помогая банкам упростить взаимодействие с клиентами, сбор информации, оформление кредитных заявок и многое другое — и все это без написания единой строки кода.
Объём работы по реагированию на нормативные требования создает нагрузку на технические отделы. Если для воплощения идеи нового продукта требуется два года, это сбивает людей с толку. AppMaster даёт нетехническим пользователям возможность создавать приложения без написания единой строки кода.
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С помощью AppMaster банковские организации опережают свои команды по разработке приложений из-за меньшей зависимости от архитектурных усовершенствований и беспокойства о сбоях в безопасности во время разработки.
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Подход на основе фреймворка, который предлагает повторно используемые компоненты, функции перетаскивания, сборные элементы и разработку на основе шаблонов, позволяет даже члену бизнес-группы вносить нужные изменения.
Наша платформа предлагает персонализацию на основе предпочтений клиентов и интересов компании и позволяет осуществлять независимую персонализацию, устраняя при этом риски проблем с безопасностью.
Интегрируйтесь с любыми внешними сервисами, используя готовые модули AppMaster и готовую документацию по API. Наш уникальный набор интеграционных модулей упрощает подключение к основным системам.
Мы хотим показать вам, насколько эффективным может быть отказ от кода для вашей организации. С AppMaster создание надежного банковского приложения будет проще простого. Запросите краткое введение в AppMaster и узнайте, как наша платформа может создать для вас потрясающее приложение для вашего бизнеса.