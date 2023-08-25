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Высокая доступность

25, авг. 2023

Высокая доступность (HA) — это важнейшая концепция в сфере разработки программного обеспечения и управления ИТ-инфраструктурой, которая приобрела существенное значение в контексте платформ no-code таких как AppMaster. По сути, высокая доступность означает проектирование, внедрение и обслуживание системы или службы таким образом, чтобы она оставалась доступной, работоспособной и работала оптимально без значительных простоев или сбоев. Это достигается за счет включения резервирования, отказоустойчивости и эффективных мер по балансировке нагрузки для смягчения негативных последствий аппаратных сбоев, сбоев программного обеспечения или других непредвиденных проблем.

Платформы No-code, такие как AppMaster, произвели революцию в процессе разработки программного обеспечения, позволив пользователям создавать надежные, масштабируемые и высокодоступные приложения без написания единой строки кода. AppMaster расширяет возможности своих клиентов, позволяя им проектировать модели данных, строить бизнес-процессы и создавать пользовательские интерфейсы для веб- и мобильных приложений. Благодаря высокой доступности, являющейся краеугольным камнем своей архитектуры, AppMaster гарантирует, что приложения, которые оно создает для своих клиентов, обеспечивают бесперебойную работу пользователей.

Согласно данным глобального исследования надежности серверного оборудования и серверных ОС, проведенного компанией Information Technology Intelligence Consulting (ITIC) в 2021 году, большинству организаций требуется не менее 99,99% времени безотказной работы своих критически важных систем, что соответствует не более 52,6 минутам незапланированного ежегодного простоя. Достижение такого уровня высокой доступности может оказаться сложной и дорогостоящей задачей, особенно для небольших компаний с ограниченными ресурсами. Однако такие платформы, как AppMaster, позволяют компаниям любого размера достигать и поддерживать высокую доступность своих приложений без значительных затрат.

AppMaster использует самые современные технологии и лучшие отраслевые практики для обеспечения высокой доступности приложений своих клиентов. Некоторые из примечательных функций и возможностей, которые способствуют обеспечению высокой доступности AppMaster, включают:

  • Горизонтальное масштабирование. В приложениях, созданных AppMaster используются серверные архитектуры без сохранения состояния, которые позволяют им масштабироваться по горизонтали, чтобы беспрепятственно приспосабливаться к растущим рабочим нагрузкам и требованиям пользователей. Поскольку требуется больше ресурсов, можно легко развернуть дополнительные экземпляры серверного приложения, тем самым сохраняя высокую доступность системы.
  • Балансировка нагрузки. Балансировка нагрузки является неотъемлемой частью уравнения высокой доступности, поскольку она гарантирует, что входящий сетевой трафик и запросы приложений распределяются равномерно по доступным ресурсам. Серверные приложения AppMaster созданы для бесперебойной работы с современными решениями по балансировке нагрузки, обеспечивая оптимальную производительность даже в периоды пиковой нагрузки.
  • Поддержка баз данных. В современном мире, управляемом данными, базы данных играют решающую роль в обеспечении высокой доступности приложений. AppMaster поддерживает базы данных, совместимые с Postgresql, в качестве основных баз данных для созданных приложений, обеспечивая высокий уровень избыточности данных, репликации и аварийного переключения для поддержания общей доступности системы.
  • Автоматическое документирование и миграция. При каждом изменении в схемах приложений AppMaster автоматически генерирует обновленную документацию и сценарии миграции для endpoints сервера и схемы базы данных. Это оптимизирует процесс обновления, снижает вероятность ошибок и помогает поддерживать высокий уровень доступности во время обновлений приложений.
  • Непрерывная интеграция и развертывание. Встроенные инструменты автоматизации AppMaster облегчают интеграцию, компиляцию и тестирование приложений, гарантируя их актуальность и отсутствие дефектов. В результате приложения можно развертывать с помощью контейнерных технологий, таких как Docker, для быстрого и надежного развертывания в облаке или на локальном хостинге.

В заключение отметим, что высокая доступность является жизненно важным аспектом современной разработки программного обеспечения, особенно в контексте платформ no-code таких как AppMaster. Используя передовые технологии и придерживаясь лучших отраслевых практик, AppMaster обеспечивает своим клиентам возможность создавать и поддерживать приложения высокой доступности с минимальными усилиями и максимальной надежностью. Благодаря таким функциям, как горизонтальное масштабирование, балансировка нагрузки, поддержка баз данных, совместимых с Postgresql, автоматическое документирование, а также непрерывная интеграция и развертывание, AppMaster обеспечивает надежную масштабируемую основу для всех, кто хочет создавать высококачественные приложения с высокой доступностью без написания единой строки кода. .

Изучите больше терминов:
DevOps No-Code API No-Code VR (виртуальная реальность) Автоматизация без кода Авторизация Балансировка нагрузки Виртуальная машина (ВМ) Канбан Материальный дизайн Оркестрация контейнеров Панель мониторинга Приложение для знакомств без кода Прогнозная аналитика No-Code Разработка, основанная на поведении (BDD) Системы управления контентом без кода/ No Code CMS Управление событиями без кода

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