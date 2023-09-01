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Целевая страница

01, сент. 2023

Целевая страница в контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна — это отдельная веб-страница, специально созданная для того, чтобы вызвать у пользователя определенное действие или набор действий. Обычно он отличается от других страниц веб-сайта или веб-приложения. Будучи первой страницей, с которой взаимодействует пользователь, она играет решающую роль в успехе предприятий, организаций и программных продуктов, оказывая влияние на вовлеченность пользователей, их удовлетворенность, конверсии и общий пользовательский опыт. Цель и задачи целевой страницы обычно различаются в зависимости от источника трафика, желаемого результата и целевой аудитории.

Например, целевую страницу можно использовать для привлечения потенциальных клиентов, улучшения конверсии, адаптации пользователей, продвижения продуктов или услуг, оптимизации воронки продаж или в качестве точки входа в многостраничное веб-приложение. AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, использует возможности целевых страниц, чтобы предоставить пользователям богатый и увлекательный опыт, который помогает им быстро начать работу и с легкостью перемещаться по предлагаемым функциям.

В недавних исследованиях было отмечено, что 55% посетителей проводят на веб-сайте менее 15 секунд, поэтому важно привлечь внимание пользователя с помощью эффективного дизайна и контента в течение этого короткого периода времени. Чтобы добиться этого, специалисты по UX и дизайну сосредотачивают внимание на нескольких ключевых факторах для создания высокоэффективных целевых страниц, включая эффектные заголовки, четкий и убедительный текст, яркие визуальные элементы, четкие призывы к действию (CTA), простую и эффективную навигацию и оптимизированное время загрузки. как для настольных, так и для мобильных устройств.

Более того, A/B (разделенное) тестирование и постоянное улучшение пользовательского опыта играют жизненно важную роль в совершенствовании целевых страниц. A/B-тестирование включает в себя сравнение двух или более вариантов целевой страницы, чтобы определить, какой из них лучше влияет на действия пользователей или конверсии. Благодаря принятию решений на основе данных и итеративным улучшениям на основе отзывов пользователей специалисты по UX и дизайну могут значительно повысить коэффициент конверсии целевых страниц.

Учитывая тот факт, что 95% пользователей считают внешний вид и удобство использования веб-сайта основным фактором своего доверия и уверенности, роль UX и дизайна в создании целевых страниц нельзя недооценивать. Соответствующие исследования пользователей, тестирование юзабилити и эмпатический дизайн имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы целевая страница была доступной, инклюзивной и обеспечивала удобство работы для пользователей на разных платформах, устройствах, в географических регионах и культурных традициях.

Ярким примером успешного дизайна целевой страницы на платформе AppMaster является ее интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям с легкостью визуально создавать модели данных, бизнес-логику и серверные приложения. Платформа использует эффективные принципы UX и дизайна, чтобы обеспечить привлекательный и оптимизированный опыт, позволяя даже неопытным пользователям разрабатывать и развертывать сложные масштабируемые программные решения за долю времени по сравнению с традиционными методами разработки.

Подводя итог, можно сказать, что целевая страница — это важнейший компонент любого веб-сайта или веб-приложения, специально разработанный для достижения определенной цели или набора задач, предоставляя пользователям тщательно продуманный, увлекательный и контекстно-ориентированный опыт. Поскольку цифровые продукты и услуги продолжают развиваться, специалисты по пользовательскому опыту и дизайну будут в авангарде создания инновационных и эффективных целевых страниц, которые помогут предприятиям, организациям и программным платформам, таким как AppMaster, добиться успеха и максимизировать удовлетворенность пользователей.

Изучите больше терминов:
Веб-доступность (WCAG) Верность (высокая или низкая) Иерархический дизайн Каркас Карта пути клиента Карта сайта Количественные исследования Координатор Нативное приложение Панель управления Поведенческие триггеры Призыв к действию (CTA) Сенсорные жесты Система дизайна Фронтенд-разработка Цикл обратной связи

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