Расширяемое меню, также известное как складное меню или раскрывающееся меню, представляет собой элемент пользовательского интерфейса, который позволяет пользователям получать доступ и перемещаться по множеству слоев содержимого или функций приложения в компактной и организованной форме. Эта особенность дизайна позволяет разработчикам элегантно управлять сложностью и глубиной своих приложений, помогая пользователям находить конкретные функции или информацию, которую они ищут, не загромождая экран излишними опциями. Расширяемые меню часто представлены значками, метками или кнопками, которые можно щелкнуть или коснуться, чтобы открыть список опций, которые обычно организованы иерархически, что облегчает навигацию по нескольким уровням.

Расширяемое меню стало стандартным компонентом современного дизайна пользовательского интерфейса, часто используемым в различных контекстах, таких как панели инструментов приложений, навигация по веб-сайту, панели управления и интерфейсы настроек. В AppMaster, мощной платформе no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, расширяемые меню могут значительно улучшить взаимодействие с пользователем за счет оптимизации навигации, упрощения интерфейса и обеспечения эффективной организации содержимого и функций приложения.

Исследования показали, что приложения с понятными и простыми в навигации интерфейсами повышают удовлетворенность пользователей, снижают когнитивную нагрузку и способствуют более высокому удержанию пользователей. Согласно исследованию, проведенному Nielsen Norman Group, посетители веб-сайта проводят на веб-странице в среднем всего 59 секунд, прежде чем принять решение остаться или уйти. Хорошо продуманные расширяемые меню могут предоставить пользователям интуитивно понятный способ быстро найти то, что они ищут, тем самым снижая показатели отказов и повышая общую вовлеченность. Кроме того, исследование Content Science Review показало, что 65% клиентов предпочитают веб-сайты с простой навигацией, а не визуально сложные.

В современном цифровом мире с высокой степенью взаимосвязанности, где приложения должны обслуживать разнообразную аудиторию с разным уровнем технических навыков и знакомства с элементами пользовательского интерфейса, расширяемое меню оказалось незаменимым инструментом для дизайнеров и разработчиков. Хорошо спроектированное расширяемое меню должно иметь следующие характеристики:

Интуитивно понятный и простой для понимания : пользователи должны иметь возможность быстро разобраться в функциях меню и перемещаться по его различным слоям без колебаний и путаницы. Адаптивное и плавное взаимодействие . Расширяемое меню должно плавно расширяться и сворачиваться, предоставляя пользователям беспрепятственный интерактивный опыт на разных устройствах и размерах экрана. Четкие визуальные подсказки . Расширяемое меню должно легко отличаться от других элементов пользовательского интерфейса с четкими индикаторами действия развертывания/свертывания, такими как значок шеврона или символ +/-. Доступность : Расширяемое меню должно быть разработано с учетом принципов инклюзивного дизайна, что делает его легко доступным для пользователей с разной степенью технических навыков и способностей, а также предназначено для пользователей с нарушениями зрения.

Существуют различные реализации расширяемых меню, используемые в разных контекстах приложений. Вот несколько распространенных примеров:

Меню-гамбургер : это широко распространенное расширяемое меню для мобильных и адаптивных веб-приложений. Обычно он состоит из трех горизонтальных линий, напоминающих гамбургер, при нажатии на которые открывается боковая панель, содержащая основные параметры навигации. Древовидное меню : этот тип расширяемого меню отображает информацию или параметры в иерархической древовидной структуре. Нажимая или касаясь родительского узла, пользователи могут перейти к дочерним узлам, открывая при необходимости дополнительные подузлы. Контекстное меню . Контекстное меню, также называемое контекстным меню или всплывающим меню, представляет собой расширяемое меню, которое появляется, когда пользователь взаимодействует с определенным элементом пользовательского интерфейса с помощью щелчка правой кнопкой мыши или жеста длительного касания. Параметры, представленные в контекстном меню, часто связаны с объектом, с которым взаимодействуют, предоставляя пользователям набор действий, зависящий от контекста.

AppMaster позволяет разработчикам легко создавать приложения с помощью расширяемых меню, гарантируя, что пользователи смогут легко перемещаться по своим приложениям. Упрощая навигацию и организацию, а также повышая интуитивность и доступность, расширяемые меню играют решающую роль в дизайне пользовательского интерфейса, помогая разработчикам создавать программные решения, отвечающие постоянно меняющимся потребностям пользователей в мире, который становится все более цифровым.