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Раскрывающийся список

20, окт. 2023

Раскрывающийся список, часто называемый раскрывающимся меню или раскрывающимся списком, является широко используемым элементом в дизайне пользовательского интерфейса (UI). Это графический элемент управления, который позволяет пользователям выбирать один вариант из заранее определенного списка элементов. Раскрывающиеся списки обычно используются в различных программных приложениях, включая мобильные, веб- и настольные компьютеры, чтобы обеспечить экономичный способ представления пользователю нескольких вариантов. Они значительно улучшают взаимодействие с пользователем, позволяя пользователям делать выбор без необходимости перехода на новую страницу.

Раскрывающийся список возник на основе концепции полей со списком, которые состоят как из текстового поля для пользовательского ввода, так и из раскрывающегося меню для выбора предопределенных вариантов. Однако, в отличие от полей со списком, раскрывающиеся списки не позволяют пользователям вводить свои собственные значения. Раскрывающийся список является важным компонентом элементов формы и может использоваться в сочетании с другими элементами пользовательского интерфейса, такими как текстовые поля, флажки и переключатели, для сбора информации о пользователе.

Основная функция раскрывающегося списка — предоставить пользователям выбор из нескольких предопределенных вариантов. Эти параметры могут быть расположены иерархически, что помогает пользователям понять организацию и перемещаться по доступным параметрам. Когда пользователь щелкает или касается раскрывающегося списка, он расширяется, открывая прокручиваемый список доступных опций. Пользователь выбирает желаемый вариант, щелкнув или нажав на него, в результате чего список сворачивается и отображает выбранный вариант в основном поле. Раскрывающиеся списки обычно используют встроенные механизмы проверки ошибок, чтобы гарантировать, что пользователи выбирают допустимый вариант перед отправкой своих данных.

С точки зрения разработки раскрывающиеся списки являются важными элементами пользовательского интерфейса для разработки практичных и эстетически приятных пользовательских интерфейсов. Они экономят место на экране и позволяют разработчикам предлагать пользователям несколько вариантов, не загромождая интерфейс. Раскрывающиеся списки можно использовать в широком диапазоне контекстов, включая, помимо прочего:

  • Сортировка и фильтрация данных в таблицах и сетках
  • Выбор между различными настройками или предпочтениями в меню настроек
  • Выбор одного товара из списка в корзине покупок на веб-сайте электронной коммерции.
  • Ввод дат, времени или мест в систему бронирования или бронирования.
  • Выбор из списка заранее заданных ответов в форме опроса или обратной связи.
  • Выбор конкретного значения в онлайн-калькуляторе или форме

На платформе no-code AppMaster выпадающие списки можно легко использовать с помощью визуального интерфейса платформы drag-and-drop. Этот легко настраиваемый элемент играет ключевую роль в создании удобных для пользователя веб- и мобильных приложений. AppMaster позволяет клиентам легко создавать интуитивно понятные приложения, объединяя этот мощный компонент пользовательского интерфейса с другими элементами пользовательского интерфейса и используя встроенную бизнес-логику. AppMaster не только упрощает процесс разработки приложений, но также устраняет необходимость обработки сложностей базовых технологий, таких как Go (для серверных приложений), Vue3 (для веб-приложений) и Kotlin/Jetpack Compose/ SwiftUI (для мобильных приложений). ).

Кроме того, платформа AppMaster оснащена надежными функциями, предназначенными для облегчения плавной интеграции между раскрывающимися списками и другими компонентами пользовательского интерфейса. Разработчики могут использовать конструктор бизнес-процессов (BP) AppMaster для создания бизнес-логики для каждого элемента пользовательского интерфейса, обеспечивая пользователям высокоинтерактивный интерфейс. AppMaster также генерирует и компилирует исходный код для всех приложений, обеспечивая их актуальность и соответствие отраслевым стандартам.

В заключение отметим, что раскрывающийся список — это незаменимый элемент пользовательского интерфейса, который значительно улучшает взаимодействие с пользователем, позволяя пользователям легко выбирать параметры из списка. Являясь универсальным, компактным и легко настраиваемым компонентом, раскрывающиеся списки играют решающую роль в разработке современных программных приложений. С помощью no-code платформы AppMaster разработчики получают доступ к мощному и удобному инструменту для создания и внедрения раскрывающихся списков в свои приложения, что делает процесс разработки не только более быстрым, но и экономически эффективным.

Изучите больше терминов:
Верхнее меню Главное изображение Диалоговое окно оповещений Загрузка счетчика Значок Карусель товаров Кнопка быстрого действия Переключатель Переключатель Перетаскивание Подсказка Полоса прокрутки Просмотр прокрутки Фоновое изображение Форма регистрации Элемент брендинга

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