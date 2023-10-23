Инфраструктура открытых ключей (PKI) — это структура, используемая для установления безопасной связи, целостности данных и аутентификации в цифровых транзакциях в компьютерных сетях и интернет-сервисах. Он играет решающую роль в обеспечении безопасности и соответствия требованиям во все более цифровом мире, где необходимо поддерживать обмен конфиденциальной информацией и защиту личных данных пользователей. PKI основана на системе пар криптографических ключей, состоящих из закрытого ключа и соответствующего открытого ключа, которая используется для шифрования и дешифрования данных, обеспечивая безопасный обмен информацией между сторонами.

В контексте безопасности и соответствия PKI можно рассматривать как целостную инфраструктуру управления цифровыми удостоверениями, которая опирается на стандартизированные протоколы, лучшие практики и использование криптографических технологий, таких как цифровые подписи и сертификаты, для обеспечения надежной связи и аутентификации пользователей, устройств и т. д. и ресурсы внутри организации или в Интернете. Эта система управления ключами позволяет выдавать, обновлять, отзывать и проверять цифровые сертификаты, которые связывают открытые ключи с идентификаторами отдельных лиц или устройств в сетевой инфраструктуре. Центральным элементом функционирования PKI является наличие центров сертификации (CA), центров регистрации (RA) и других важных компонентов, таких как каталоги сертификатов и системы отзыва, которые работают вместе безопасным и совместимым образом, обеспечивая безопасность и конфиденциальность данных. передача данных в цифровой экосистеме.

Согласно отчету о глобальных исследованиях рынка PKI, в 2019 году рынок PKI оценивался примерно в 1,98 миллиарда долларов США, и ожидается, что совокупный годовой темп роста (CAGR) составит более 14,8% в период с 2020 по 2025 год. Этот рост можно объяснить растущая потребность в безопасной связи, аутентификации и безопасности данных в различных секторах, таких как банковское дело, здравоохранение, информационные технологии и электронная коммерция. В результате организации активно инвестируют в передовые меры безопасности для борьбы с растущими киберугрозами и соблюдения строгих нормативных требований в области защиты данных и конфиденциальности.

Организации, использующие платформу AppMaster no-code могут извлечь выгоду из PKI, реализуя безопасные каналы связи между приложениями, обеспечивая защиту конфиденциальных данных от несанкционированного доступа и подделки. С помощью AppMaster клиенты могут создавать серверные, веб- и мобильные приложения, использующие механизмы безопасности на основе PKI для безопасного обмена данными между различными службами внутри приложения или с внешними системами. Это может включать интеграцию компонентов с поддержкой PKI, таких как SSL/TLS, цифровые подписи и зашифрованное хранилище, в архитектуру приложения для повышения безопасности и соответствия требованиям.

Варианты использования PKI в приложениях, созданных AppMaster, могут различаться в зависимости от характера проектов, отраслевых требований и стандартов соответствия. Например, приложение электронной коммерции, созданное AppMaster, может использовать PKI для безопасной связи с сервером, аутентификации пользователей и обработки транзакций, гарантируя, что данные клиентов и финансовая информация зашифрованы и доступны только авторизованным сторонам. Аналогичным образом, приложения сектора здравоохранения могут использовать PKI для защиты записей пациентов и обеспечения безопасной связи между медицинскими работниками и учреждениями.

Таким образом, инфраструктура открытых ключей (PKI) является важнейшим компонентом безопасности и соответствия требованиям в современных цифровых экосистемах, обеспечивая надежную систему для обмена конфиденциальной информацией, аутентификации пользователей и устройств, а также обеспечения целостности данных. Клиенты платформы AppMaster no-code могут использовать меры безопасности на основе PKI в своих серверных, веб- и мобильных приложениях, обеспечивая высокий уровень защиты от киберугроз и отвечая соответствующим нормативным требованиям в области защиты данных и конфиденциальности. Включив PKI в процесс разработки приложений, организации могут получить выгоду от повышения уровня безопасности, повышения доверия и более строгого соблюдения отраслевых стандартов.