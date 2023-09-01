hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Дизайн, ориентированный на человека

01, сент. 2023

Человеко-ориентированный дизайн (HCD) — это целостный подход к решению проблем и инновациям, который ставит конечного пользователя в центр процесса проектирования. В контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна HCD уделяет приоритетное внимание потребностям и предпочтениям пользователей при создании программных решений, гарантируя, что продукт не только функционален, но также легко доступен, понятен и ценен для целевой аудитории. Эта парадигма фокусируется на понимании человеческого поведения, психологии и точек зрения, в конечном итоге стремясь создать цельный и приятный пользовательский опыт, одновременно повышая удовлетворенность пользователей и удержание приложений.

HCD включает в себя несколько этапов, включая формирование эмпатии, определение проблемы, выработку идей, прототипирование, тестирование и итерацию. Развитие эмпатии включает в себя исследование и понимание опыта, проблем и целей пользователей. Такое глубокое понимание позволяет командам точно определить проблему, сформулировать ориентированные на пользователя решения и предвидеть различные возможности на этапе формирования идей. Итеративный характер HCD гарантирует, что дизайнеры, разработчики и заинтересованные стороны совершенствуют свои идеи и прототипы посредством непрерывного тестирования и проверки, со временем улучшая общий UX приложения.

В AppMaster наша платформа no-code поддерживает принципы проектирования, ориентированные на человека, предоставляя гибкую, интуитивно понятную и доступную среду для создания веб-, мобильных и серверных приложений. Предоставляя пользователям любого технического образования возможность взять под контроль собственную разработку программного обеспечения, AppMaster делает суть HCD более ощутимой и достижимой. Наши визуальные инструменты drag-and-drop вдохновляют на творчество и быстроту итераций, позволяя разработчикам исследовать различные варианты дизайна и быстро менять их на основе отзывов пользователей и аналитики.

Благодаря HCD приложения становятся более инклюзивными и удовлетворяют разнообразные потребности пользователей и потребности в доступности. Например, использование серверной среды AppMaster для мобильных приложений позволяет разработчикам вносить корректировки UX, такие как изменение размера шрифта или изменение цветового контраста, без необходимости отправлять новые версии в App Store или Play Market. Это создает динамичную, адаптивную среду, которая активно реагирует на меняющиеся потребности и предпочтения пользователей.

Принципы человеко-ориентированного проектирования также играют решающую роль в разработке и интеграции систем искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО). Согласовав модели искусственного интеллекта и машинного обучения с целями, ориентированными на пользователя, разработчики могут создавать системы, которые не только технически совершенны, но и способны обеспечить реальный эффект и преимущества. AppMaster дает командам возможность использовать алгоритмы на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, которые легко интегрируются с общим пользовательским интерфейсом, предоставляя приложения, которые расширяют человеческий опыт и позволяют пользователям более эффективно достигать своих целей.

Одним из ярких примеров применения HCD является разработка платформы цифровой терапии психического здоровья и благополучия. Решение, созданное на основе эмпатийных исследований пользователей и итеративного проектирования, ориентировано на предоставление персонализированного опыта и научно обоснованной поддержки. Платформа AppMaster no-code позволяет быстро разрабатывать такие приложения, предоставляя обширный набор инструментов для создания простых в использовании, визуально привлекательных и увлекательных интерфейсов. Эти элементы UX помогают пользователям интуитивно перемещаться по приложению, получать доступ к соответствующему контенту и, в конечном итоге, получать значительную выгоду от платформы.

Таким образом, человеко-ориентированный дизайн является важным подходом в области пользовательского опыта и дизайна, поскольку он ставит во главу угла потребности и стремления пользователей, стимулируя инновации и решение проблем. Мощная платформа AppMaster no-code предоставляет разработчикам доступную, многофункциональную среду для создания приложений, соответствующих принципам HCD. Используя визуальные инструменты платформы и возможности быстрого создания, команды разработчиков могут постоянно совершенствовать дизайн своих приложений, обеспечивая восхитительный, адаптируемый и эффективный пользовательский интерфейс, который соответствует ожиданиям пользователей и превосходит их.

Изучите больше терминов:
Белое пространство Бэкэнд-разработка Вариант использования Веб-доступность (WCAG) Гештальт-принципы Дисплей Retina Информационная архитектура (IA) Когнитивная нагрузка Материальный дизайн Поведенческие триггеры Рабочий процесс Сенсорные жесты Сортировка карточек Сплит-тестирование Хлебные крошки Этнография

Похожие статьи

Использование REST API
date 07, сент. 2023 clock 5 мин
Использование REST API
Узнайте, как REST API меняют определение разработки без написания кода. В этом подробном обзоре AppMaster.io вы узнаете, как использовать эти мощные инструменты для оптимизации рабочих процессов без написания кода и создания универсальных приложений.
API No-code Development
Преимущества SaaS
date 07, сент. 2023 clock 6 мин
Преимущества SaaS
Углубленное исследование множества преимуществ, предоставляемых платформами «Программное обеспечение как услуга» (SaaS). Узнайте, как использовать эти преимущества для успешного роста бизнеса, в том числе познакомьтесь с решениями без написания кода, такими как AppMaster.
Business No-code
SaaS или локальное программное обеспечение
date 07, сент. 2023 clock 4 мин
SaaS или локальное программное обеспечение
В этом подробном руководстве мы раскрываем преимущества и недостатки как SaaS-решений, так и локальных решений, а также рассматриваем факторы, которые компании должны учитывать при выборе модели, соответствующей их потребностям. На реальных примерах, таких как уникальные варианты хостинга AppMaster.io, мы дополнительно иллюстрируем влияние этих вариантов на общую эффективность бизнеса.
Software Productivity IT
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь