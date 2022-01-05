UI-киты — это наборы пользовательского интерфейса, которые помогают веб-дизайнерам создавать веб-сайты. Используя такой набор, вы можете легко создать профессиональный и отточенный веб-сайт, не тратя часы на разработку каждого отдельного элемента.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из лучших UI-наборов доступных в настоящее время на рынке, которые вы можете использовать для создания веб-сайта.

Создание сайта — непростая задача. Есть много вещей, которые нужно учесть — дизайн, макет, контент и многое другое. Но одним из наиболее важных аспектов любого веб-сайта является его пользовательский интерфейс (UI). Это то, что ваши пользователи видят и с чем взаимодействуют, когда посещают ваш сайт, поэтому он должен быть хорошо спроектирован и удобен для пользователя.

UI-кит — отличный способ создать профессиональный и красивый сайт. Предварительно разработанные элементы UI, которые вы можете использовать для создания веб-дизайна и не тратить часы на разработку каждого отдельного элемента.

Преимущества использования UI-кит

Экономия времени

Вам не нужно тратить часы на разработку каждой отдельной части проекта, можно просто выбирать из коллекций элементов UI-набора.

Экономия денег

Наборы позволяют экономить на найме отдельной команды дизайнеров или покупке специального ПО.

Удобство использования

UI-наборы нацелены на удобство и упрощение создания веб-сайтов.

Профессионализм

Даже если вы не профессиональный дизайнер, наборы помогут создать профессиональный сайт.

Универсальность

Наборы пользовательского интерфейса универсальны и могут использоваться для самых разных проектов, от личных веб-сайтов до бизнес-сайтов.

Популярные UI-кит опции

На рынке доступно множество различных наборов пользовательского интерфейса, поэтому выбрать лучший вариант может быть сложно. Чтобы помочь вам, мы составили список лучших наборов пользовательского интерфейса. Посмотрите и посмотрите, какой из них подходит именно вам.

Material Design Kit

Этот набор пользовательского интерфейса основан на языке Google Material Design и включает в себя ряд различных элементов: кнопки, меню, типографику и многое другое. Он идеально подходит для создания современного и стильного веб-сайта. Material сочетает в себе классические принципы дизайна и технологии.

Bootstrap

Bootstrap — популярный фреймворк HTML, CSS и JavaScript. Он включает в себя набор пользовательского интерфейса со всеми необходимыми компонентами для создания адаптивного веб-сайта. Этот комплект содержит элементы, основанные на сеточной системе UI Bootstrap. Их легко использовать и настраивать.

Semantic UI

Semantic UI — это среда разработки, которая помогает создавать красивые и адаптивные макеты для ваших сайтов. Комплект пользовательского интерфейса включает в себя различные элементы, в том числе кнопки, формы, сетки и многое другое. Semantic имеет интуитивно понятную систему с тематическими переменными, обеспечивающую свободу дизайна.

Quicksmart

Комплект пользовательского интерфейса Quicksmart — отличный вариант для веб-дизайнеров, которым нужен простой и удобный в использовании UI-кит. Есть все необходимые компоненты для создания сайта. Он идеально подходит для новичков, которые только начинают заниматься веб-дизайном.

Fortis UI Kit

Fortis UI Kit — это комплексный и простой в использовании набор для веб-дизайна, который поможет вам построить сайт за считанные минуты. Комплект включает в себя широкий спектр компонентов пользовательского интерфейса, шаблонов и руководств, чтобы вы могли быстро приступить к работе.

Одна из лучших вещей в Fortis UI Kit — это то, что он постоянно обновляется новыми функциями и дополнениями. Fortis UI Kit также легко настраивается. Вы можете изменять цвета, шрифты и макеты любого компонента, чтобы они соответствовали вашему бренду и стилю.

InkUI

InkUI — это современный набор для веб-дизайна, который включает в себя все необходимое для создания красивых сайтов. Комплект состоит из широкого спектра компонентов пользовательского интерфейса, шаблонов, значков и руководств.

InkUI идеально подходит для дизайнеров, которые хотят создавать сложные и стильные продукты. Он включает в себя широкий спектр веб-технологий, поэтому вы можете быть уверены, что ваш веб-сайт будет адаптивным и будет отлично выглядеть на любом устройстве.

Designio

Designio — это высококачественный UI-кит, который поможет вам создавать потрясающие веб-сайты за считанные минуты. Он поставляется с широким спектром элементов и всеми необходимыми компонентами. Кроме того, он полностью адаптивен, а это означает, что ваш сайт будет отлично выглядеть независимо от того, на каком устройстве он просматривается.

Чтобы использовать Designio, просто загрузите комплект, а затем импортируйте его в предпочитаемую программу проектирования. Вы можете начать настраивать элементы в соответствии с вашим собственным стилем. Designio — отличный выбор для тех, кто хочет создать профессиональные и стильные сайты, не тратя часы на разработку.

Minimal Interface

Если вы ищете набор пользовательского интерфейса с более минималистичным дизайном, обратите внимание на Minimal Interface. Этот набор имеет современный интерфейс. Комплект полностью адаптивен, поэтому ваш сайт будет отлично выглядеть на всех устройствах.

Чтобы начать работу, просто загрузите комплект и импортируйте его в свою программу. Minimal Interface — отличный выбор для тех, кто хочет иметь простой и стильный веб-сайт, в котором легко ориентироваться.

Как правильно выбрать UI-кит для своего сайта?

При выборе комплекта пользовательского интерфейса необходимо учитывать множество факторов, в том числе:

Цель вашего сайта. Во-первых, подумайте о цели вашего сайта. Какой сайт вы создаете? Это личный или бизнес-сайт? Это поможет вам сузить круг выбора и найти подходящий кит.

Во-первых, подумайте о цели вашего сайта. Какой сайт вы создаете? Это личный или бизнес-сайт? Это поможет вам сузить круг выбора и найти подходящий кит. Бюджет. UI-наборы могут различаться по цене, поэтому важно учитывать свой бюджет. Доступно множество отличных бесплатных продуктов, поэтому вам не нужно платить много денег.

UI-наборы могут различаться по цене, поэтому важно учитывать свой бюджет. Доступно множество отличных бесплатных продуктов, поэтому вам не нужно платить много денег. Дизайн интерфейса . Взгляните на дизайн комплекта пользовательского интерфейса и убедитесь, что он соответствует вашему стилю.

. Взгляните на дизайн комплекта пользовательского интерфейса и убедитесь, что он соответствует вашему стилю. Функционал . Убедитесь, что в наборе пользовательского интерфейса есть все функции, необходимые для вашего веб-сайта.

. Убедитесь, что в наборе пользовательского интерфейса есть все функции, необходимые для вашего веб-сайта. Ваши навыки . UI-киты могут быть простыми или сложными, поэтому важно выбрать подходящий для вашего уровня навыков. Если вы новичок, ищите простой в использовании набор. Если у вас больше опыта, вы можете выбрать более сложный продукт.

. UI-киты могут быть простыми или сложными, поэтому важно выбрать подходящий для вашего уровня навыков. Если вы новичок, ищите простой в использовании набор. Если у вас больше опыта, вы можете выбрать более сложный продукт. Стиль дизайна. Выбирайте то, что соответствует вашему стилю. Так вы можете быть уверены, что комплект пользовательского интерфейса будет сочетаться с остальной частью вашего веб-сайта.

Создание веб-сайта может стать легким процессом. С помощью UI-кита вы можете легко создать профессиональный и стильный веб-сайт за считанные минуты. Поэтому, если вы ищете простой способ вывести свой веб-сайт на новый уровень, обязательно ознакомьтесь с некоторыми из лучших доступных на данный момент UI-наборов.