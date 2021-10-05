Очередной отчет об основных изменениях, которые произошли на нашей no-code платформе за последний месяц.

Важная новость: мы изменили планы подписки

Тарифные планы AppMaster.io

Теперь доступны следующие планы подписки:

  • Personal для некоммерческого использования.
  • Startup для стартапов и небольших проектов.
  • Professional для растущего бизнеса.
  • Enterprise для корпоративных клиентов.

Общие изменения и исправления

  • Добавили новые шаблоны для проектов.
  • Изменили механизм генерации новых страниц по моделям в веб-приложениях
  • Исправили ряд ошибок, связанных с трансфером проектов между аккаунтами
  • Обновили правил работы с моделями в бизнес процессах, эндпоинтах и интерфейсах.
  • Добавили новый тип данных — HTML.

Модули

  • Внедрили пуш-уведомления для мобильных приложений.
  • Исправили ошибки в модулях Mail Chimp, Autodesk, Zoom.

Новые модули:

  • Barcode Scanner, и виджет!
  • Google AdMob.

Модели данных

Модели данных в AppMaster.io

Обновили правила работы с моделями в бизнес процессах, эндпоинтах и интерфейсах.

Исправили:

  • синхронизацию полей в формах веб-приложения при обновлении модели,
  • баг при переименовании модели

Добавили:

  • настройки автогенерации компонентов в модели данных,
  • проверку, успешно ли была сохранена схема данных

Бизнес-процессы

Редактор бизнес-процессов в AppMaster.io

  • Добавили режим транзакции к бизнес-процессам в бэкенде студии и сгенерированном приложении.
  • Блоки из удаленного внешнего запроса теперь помечаются (DELETED).
  • Добавили выбор символов в блок Trim String.
  • Добавили экспорт схемы БП в виде изображения.

Исправили:

  • ошибки парсинга CSV-файлов,
  • ошибки в работе блока Is Valid Email,
  • тип данных в блоке Mean In Array (Int),
  • ошибки поля metadata из модуля Stripe,
  • падение публикации с блоками Read CSV file, Less or Equal, To String, Make, Expand (для моделей и внешних запросов) или удаленного внешнего запроса.

Новые блоки:

  • To YAML,
  • While Loop,
  • To Date,
  • To DateTime,
  • Generate UUID v4.
  • Remove from Array
  • Remove Duplicates from Array,
  • Has Substring (Regex).

Редактор внешних запросов:

  • Добавили параметр обработки ошибок в настройки.

Планировщик задач:

  • Исправили ошибки и добавили новые параметры.

Эндпоинты

  • Исправили ряд ошибок при создании эндпоинтов и вебхуков.
  • Добавили дополнительные настройки эндпоинтов для управления некоторыми параметрами поведения.
  • Добавили поддержку массива строк для настройки middleware.

Дизайнер веб-приложений

  • Расширили настройки ряда компонентов.
  • Добавили поддержку экшенов модулей для веб-приложений.
  • Добавили механизм дублирования компонентов WA.

Исправили в сгенерированном приложении:

  • ошибки Fields to show в таблице,
  • переход по URLам,
  • отображение картинок,
  • работу фильтров,
  • отображение форм,
  • валидацию для array[email],
  • ошибки при создании нового пользователя.

Исправили в дизайнере:

  • ошибки при добавлении новых страниц,
  • работу элементов Switch, Image и Video.

Дизайнер мобильных приложений

  • Внесли ряд исправлений в дизайн и отображение элементов.
  • Добавили тип экрана mas-barcode-scanner.
  • Исправили ошибки enum виджетов.
  • Добавили механизм показа уведомлений пользователям.

Приложение AppMaster.io Developer

Приложение AppMaster.io Developer

iOS: версия 2.0.3

  • Исправили ряд ошибок.
  • Расширили функционал виджетов.

Android: версия v2.0.15

  • Исправили ошибки UI/UX.
  • Добавили новый функционал.
  • Изменили внешний вид и исправили ряд ошибок в виджетах.

Ждите в следующих обновлениях

  • Новая схема обновления модулей.
  • Реализация глобальных переменных для бизнес-процессов.

Новые модули:

  • Pack/Unpack Files,
  • Google OAuth 2.0,
  • Google Translate,
  • Google Sheets,
  • Validators.

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