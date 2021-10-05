Очередной отчет об основных изменениях, которые произошли на нашей no-code платформе за последний месяц.
Важная новость: мы изменили планы подписки
Теперь доступны следующие планы подписки:
- Personal для некоммерческого использования.
- Startup для стартапов и небольших проектов.
- Professional для растущего бизнеса.
- Enterprise для корпоративных клиентов.
Общие изменения и исправления
- Добавили новые шаблоны для проектов.
- Изменили механизм генерации новых страниц по моделям в веб-приложениях
- Исправили ряд ошибок, связанных с трансфером проектов между аккаунтами
- Обновили правил работы с моделями в бизнес процессах, эндпоинтах и интерфейсах.
- Добавили новый тип данных — HTML.
Модули
- Внедрили пуш-уведомления для мобильных приложений.
- Исправили ошибки в модулях Mail Chimp, Autodesk, Zoom.
Новые модули:
- Barcode Scanner, и виджет!
- Google AdMob.
Модели данных
Обновили правила работы с моделями в бизнес процессах, эндпоинтах и интерфейсах.
Исправили:
- синхронизацию полей в формах веб-приложения при обновлении модели,
- баг при переименовании модели
Добавили:
- настройки автогенерации компонентов в модели данных,
- проверку, успешно ли была сохранена схема данных
Бизнес-процессы
- Добавили режим транзакции к бизнес-процессам в бэкенде студии и сгенерированном приложении.
- Блоки из удаленного внешнего запроса теперь помечаются (DELETED).
- Добавили выбор символов в блок Trim String.
- Добавили экспорт схемы БП в виде изображения.
Исправили:
- ошибки парсинга CSV-файлов,
- ошибки в работе блока Is Valid Email,
- тип данных в блоке Mean In Array (Int),
- ошибки поля metadata из модуля Stripe,
- падение публикации с блоками Read CSV file, Less or Equal, To String, Make, Expand (для моделей и внешних запросов) или удаленного внешнего запроса.
Новые блоки:
- To YAML,
- While Loop,
- To Date,
- To DateTime,
- Generate UUID v4.
- Remove from Array
- Remove Duplicates from Array,
- Has Substring (Regex).
Редактор внешних запросов:
- Добавили параметр обработки ошибок в настройки.
Планировщик задач:
- Исправили ошибки и добавили новые параметры.
Эндпоинты
- Исправили ряд ошибок при создании эндпоинтов и вебхуков.
- Добавили дополнительные настройки эндпоинтов для управления некоторыми параметрами поведения.
- Добавили поддержку массива строк для настройки middleware.
Дизайнер веб-приложений
- Расширили настройки ряда компонентов.
- Добавили поддержку экшенов модулей для веб-приложений.
- Добавили механизм дублирования компонентов WA.
Исправили в сгенерированном приложении:
- ошибки Fields to show в таблице,
- переход по URLам,
- отображение картинок,
- работу фильтров,
- отображение форм,
- валидацию для array[email],
- ошибки при создании нового пользователя.
Исправили в дизайнере:
- ошибки при добавлении новых страниц,
- работу элементов Switch, Image и Video.
Дизайнер мобильных приложений
- Внесли ряд исправлений в дизайн и отображение элементов.
- Добавили тип экрана mas-barcode-scanner.
- Исправили ошибки enum виджетов.
- Добавили механизм показа уведомлений пользователям.
Приложение AppMaster.io Developer
iOS: версия 2.0.3
- Исправили ряд ошибок.
- Расширили функционал виджетов.
Android: версия v2.0.15
- Исправили ошибки UI/UX.
- Добавили новый функционал.
- Изменили внешний вид и исправили ряд ошибок в виджетах.
Ждите в следующих обновлениях
- Новая схема обновления модулей.
- Реализация глобальных переменных для бизнес-процессов.
Новые модули:
- Pack/Unpack Files,
- Google OAuth 2.0,
- Google Translate,
- Google Sheets,
- Validators.
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