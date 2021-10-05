Очередной отчет об основных изменениях, которые произошли на нашей no-code платформе за последний месяц.

Важная новость: мы изменили планы подписки

Теперь доступны следующие планы подписки:

Personal для некоммерческого использования.

для некоммерческого использования. Startup для стартапов и небольших проектов.

для стартапов и небольших проектов. Professional для растущего бизнеса.

для растущего бизнеса. Enterprise для корпоративных клиентов.

Общие изменения и исправления

Добавили новые шаблоны для проектов.

Изменили механизм генерации новых страниц по моделям в веб-приложениях

Исправили ряд ошибок, связанных с трансфером проектов между аккаунтами

Обновили правил работы с моделями в бизнес процессах, эндпоинтах и интерфейсах.

Добавили новый тип данных — HTML.

Модули

Внедрили пуш-уведомления для мобильных приложений.

Исправили ошибки в модулях Mail Chimp, Autodesk, Zoom.

Новые модули:

Barcode Scanner, и виджет!

Google AdMob.

Модели данных

Обновили правила работы с моделями в бизнес процессах, эндпоинтах и интерфейсах.

Исправили:

синхронизацию полей в формах веб-приложения при обновлении модели,

баг при переименовании модели

Добавили:

настройки автогенерации компонентов в модели данных,

проверку, успешно ли была сохранена схема данных

Бизнес-процессы

Добавили режим транзакции к бизнес-процессам в бэкенде студии и сгенерированном приложении.

Блоки из удаленного внешнего запроса теперь помечаются (DELETED).

Добавили выбор символов в блок Trim String.

Добавили экспорт схемы БП в виде изображения.

Исправили:

ошибки парсинга CSV-файлов,

ошибки в работе блока Is Valid Email,

тип данных в блоке Mean In Array (Int),

ошибки поля metadata из модуля Stripe,

падение публикации с блоками Read CSV file, Less or Equal, To String, Make, Expand (для моделей и внешних запросов) или удаленного внешнего запроса.

Новые блоки:

To YAML,

While Loop,

To Date,

To DateTime,

Generate UUID v4.

Remove from Array

Remove Duplicates from Array,

Has Substring (Regex).

Редактор внешних запросов:

Добавили параметр обработки ошибок в настройки.

Планировщик задач:

Исправили ошибки и добавили новые параметры.

Эндпоинты

Исправили ряд ошибок при создании эндпоинтов и вебхуков.

Добавили дополнительные настройки эндпоинтов для управления некоторыми параметрами поведения.

Добавили поддержку массива строк для настройки middleware.

Дизайнер веб-приложений

Расширили настройки ряда компонентов.

Добавили поддержку экшенов модулей для веб-приложений.

Добавили механизм дублирования компонентов WA.

Исправили в сгенерированном приложении:

ошибки Fields to show в таблице,

переход по URLам,

отображение картинок,

работу фильтров,

отображение форм,

валидацию для array[email],

ошибки при создании нового пользователя.

Исправили в дизайнере:

ошибки при добавлении новых страниц,

работу элементов Switch, Image и Video.

Дизайнер мобильных приложений

Внесли ряд исправлений в дизайн и отображение элементов.

Добавили тип экрана mas-barcode-scanner.

Исправили ошибки enum виджетов.

Добавили механизм показа уведомлений пользователям.

Приложение AppMaster.io Developer

iOS: версия 2.0.3

Исправили ряд ошибок.

Расширили функционал виджетов.

Android: версия v2.0.15

Исправили ошибки UI/UX.

Добавили новый функционал.

Изменили внешний вид и исправили ряд ошибок в виджетах.

Ждите в следующих обновлениях

Новая схема обновления модулей.

Реализация глобальных переменных для бизнес-процессов.

Новые модули:

Pack/Unpack Files,

Google OAuth 2.0,

Google Translate,

Google Sheets,

Validators.

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