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Обзор AppMaster 2023

29, дек. 2023
Обзор AppMaster 2023
Содержание

Это был важный год для AppMaster!

Наша команда поздравляет вас с Новым годом! Мы хотели бы поделиться с вами нашими достижениями за прошедший год и планами на 2024 год.

Основные моменты

  • Запущен совершенно новый конструктор веб-приложений со значительно улучшенной производительностью и безопасностью.
  • Вышел прямой редактор СУБД - теперь можно редактировать записи в базе данных без создания соответствующей логики или бизнес-процессов
  • Добавлено более 500 новых блоков бизнес-процессов, включая возможность прямого выполнения SQL-запросов и кода JavaScript, а также работы с типами данных JSON и Geo.
  • Запущена полностью переработанная версия модуля криптографии — Crypto v2 с поддержкой многих современных методов шифрования, генерации ключей и подписи (NIST Best Practices).
  • Значительно улучшена наша инфраструктура для размещенных приложений, добавлены новые механизмы подготовки приложений (отчеты о запуске) и еще большая изоляция контейнеров.
  • Пользовательские домены перенесены в Cloudflare и добавлена ​​возможность включать CDN и WAF для всех приложений.
  • Перенесена инфраструктура журналирования в Loki.
  • Добавлен сбор показателей производительности в каждое серверное приложение с историческими данными в Prometheus.
  • На платформе зарегистрировано почти 120 тысяч пользователей!

На 2024 год

  • Поддержка серверных микросервисов — в проекте можно создавать неограниченное количество серверных приложений.
  • Новый конструктор веб-приложений с полной поддержкой многопоточности и адаптивных макетов.
  • Новый конструктор мобильных приложений: еще больше гибкости при настройке дизайна, поддержка подключаемых SDK и модулей, автономный режим и многое другое.
  • Визуальный конструктор SQL-запросов
  • Совместная работа в рамках всего проекта в режиме реального времени
  • Поддержка i18n для всего проекта — серверная часть, веб-приложения и мобильные приложения.
  • Новый конструктор внешних запросов API с поддержкой REST API, gRPC, WebSocket, MQTT, NATS, запросов к сторонним БД (PG, My/MARIA, MS, REDIS, Mongo) и автоматического импорта из файлов Swagger и Proto.

2024 год станет отличным годом для нашей платформы, поскольку AppMaster станет по-настоящему зрелым решением с богатой функциональностью, выдающейся производительностью и современной безопасностью.

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