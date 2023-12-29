Обзор AppMaster 2023

Это был важный год для AppMaster!

Наша команда поздравляет вас с Новым годом! Мы хотели бы поделиться с вами нашими достижениями за прошедший год и планами на 2024 год.

Основные моменты

Запущен совершенно новый конструктор веб-приложений со значительно улучшенной производительностью и безопасностью.

Вышел прямой редактор СУБД - теперь можно редактировать записи в базе данных без создания соответствующей логики или бизнес-процессов

Добавлено более 500 новых блоков бизнес-процессов, включая возможность прямого выполнения SQL-запросов и кода JavaScript, а также работы с типами данных JSON и Geo.

Запущена полностью переработанная версия модуля криптографии — Crypto v2 с поддержкой многих современных методов шифрования, генерации ключей и подписи (NIST Best Practices).

Значительно улучшена наша инфраструктура для размещенных приложений, добавлены новые механизмы подготовки приложений (отчеты о запуске) и еще большая изоляция контейнеров.

Пользовательские домены перенесены в Cloudflare и добавлена ​​возможность включать CDN и WAF для всех приложений.

Перенесена инфраструктура журналирования в Loki.

Добавлен сбор показателей производительности в каждое серверное приложение с историческими данными в Prometheus.

На платформе зарегистрировано почти 120 тысяч пользователей!

На 2024 год

Поддержка серверных микросервисов — в проекте можно создавать неограниченное количество серверных приложений.

Новый конструктор веб-приложений с полной поддержкой многопоточности и адаптивных макетов.

Новый конструктор мобильных приложений: еще больше гибкости при настройке дизайна, поддержка подключаемых SDK и модулей, автономный режим и многое другое.

Визуальный конструктор SQL-запросов

Совместная работа в рамках всего проекта в режиме реального времени

Поддержка i18n для всего проекта — серверная часть, веб-приложения и мобильные приложения.

Новый конструктор внешних запросов API с поддержкой REST API, gRPC, WebSocket, MQTT, NATS, запросов к сторонним БД (PG, My/MARIA, MS, REDIS, Mongo) и автоматического импорта из файлов Swagger и Proto.

2024 год станет отличным годом для нашей платформы, поскольку AppMaster станет по-настоящему зрелым решением с богатой функциональностью, выдающейся производительностью и современной безопасностью.