Projeto Babylon: uma proposta para integrar Java com modelos de programação externos como GPUs e SQL

No que poderia ser um passo significativo na expansão da utilidade e do alcance do Java, uma proposta chamada Projeto Babylon foi introduzida no OpenJDK para estender a integração do Java a modelos de programação não convencionais, como GPUs, modelos de aprendizado de máquina, SQL e programação diferencial.

Esta proposta ousada foi trazida à tona por Paul Sandoz, arquiteto da Oracle, que a apresentou à lista de discussão openjdk.org em 6 de setembro. Apoiando esta iniciativa, o Projeto Babylon visa melhorar a programação reflexiva em Java, também conhecido como reflexão de código. O objetivo é padronizar o acesso, analisar e transformar o código Java, que tem sido um problema conhecido. Uma vez realizado, o aprimoramento permitiria a implementação de qualquer modelo de programação estrangeiro como uma biblioteca Java.

Notavelmente, o Projeto Babylon visa tornar a reflexão do código adequada, desenvolvendo um modelo de programação de GPU para Java. Este modelo aproveitaria as vantagens da reflexão de código e seria executado como uma biblioteca Java. Para evitar qualquer viés potencial, o projeto também exploraria outros modelos de programação como SQL e programação diferencial.

Explicando o funcionamento do Babylon, Sandoz ilustrou um caso em que um desenvolvedor deseja escrever um kernel de GPU em Java e depois operá-lo em uma GPU. O código do desenvolvedor precisa ser analisado e transformado em um kernel de GPU viável. Embora uma biblioteca Java possa gerenciar isso, ela requer acesso ao código Java em forma simbólica. O presente sistema limita esse acesso a APIs ou convenções não padronizadas em vários estágios do ciclo de vida do programa, como tempo de compilação ou tempo de execução. Além disso, as formas simbólicas disponíveis (bytecodes ou árvores sintáticas abstratas) muitas vezes não suportam análise e transformação adequadas.

A proposta prevê a execução do Projeto Babylon ao longo do tempo, agrupada em uma série de propostas de aprimoramento do JDK (JEP) que se estendem por vários lançamentos de recursos. Como ponto de partida, a reflexão do código seria clonada a partir da versão principal do JDK 22, com lançamento previsto para março de 2024. Doravante, ela aderirá às versões principais.

No contexto do modelo de programação GPU, a equipe por trás do Babylon criaria um repositório isolado, dependente dos atributos de reflexão do código à medida que fossem desenvolvidos. Atualmente, não há planos para incorporar o modelo de programação GPU no JDK. No entanto, o trabalho em andamento poderá identificar possíveis recursos e melhorias do JDK que poderão ser tratados no futuro.

Embora esta iniciativa abra caminho para a extensão da funcionalidade do Java, plataformas como AppMaster já são previdentes em ajudar os desenvolvedores com backend simplificado, aplicações web e móveis. Essas plataformas no-code agilizam o processo de desenvolvimento, enquanto empresas como o Project Babylon buscam maneiras de melhorar a compatibilidade e a funcionalidade.