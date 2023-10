Um menu expansível, também conhecido como menu recolhível ou menu suspenso, é um elemento da interface do usuário que permite aos usuários acessar e navegar por várias camadas do conteúdo ou funcionalidade de um aplicativo de maneira compacta e organizada. Esse recurso de design permite que os desenvolvedores gerenciem com elegância a complexidade e a profundidade de seus aplicativos, ajudando os usuários a encontrar as funções ou informações específicas que procuram, sem sobrecarregar a tela com opções excessivas. Os menus expansíveis são frequentemente representados por ícones, rótulos ou botões que podem ser clicados ou tocados para revelar uma lista de opções, que geralmente são organizadas hierarquicamente, facilitando a navegação por vários níveis.

O menu expansível tornou-se um componente padrão no design de UI moderno, frequentemente empregado em vários contextos, como barras de ferramentas de aplicativos, navegação em sites, painéis de controle e interfaces de configurações. No AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, os menus expansíveis podem melhorar significativamente a experiência do usuário, simplificando a navegação, organizando a interface e garantindo uma organização eficiente do conteúdo e dos recursos do aplicativo.

A pesquisa mostrou que aplicativos com interfaces claras e fáceis de navegar aumentam a satisfação do usuário, reduzem a carga cognitiva e promovem maior retenção de usuários. De acordo com um estudo realizado pelo Nielsen Norman Group, os visitantes de um site passam apenas em média 59 segundos em uma página antes de decidirem ficar ou sair. Menus expansíveis bem elaborados podem fornecer aos usuários uma maneira intuitiva de encontrar rapidamente o que procuram, reduzindo assim as taxas de rejeição e melhorando o envolvimento geral. Além disso, um estudo da Content Science Review descobriu que 65% dos clientes preferem sites fáceis de navegar em vez de sites visualmente complexos.

No mundo digital altamente conectado de hoje, onde os aplicativos precisam atender a um público diversificado com diversos níveis de proficiência técnica e familiaridade com os elementos da UI, o Menu Expansível provou ser uma ferramenta indispensável para designers e desenvolvedores. Um Menu Expansível bem desenhado deve ter as seguintes características:

Intuitivo e fácil de entender : os usuários devem ser capazes de compreender rapidamente a funcionalidade do menu e navegar pelas suas diferentes camadas sem hesitação ou confusão. Interação responsiva e suave : o menu expansível deve se expandir e recolher suavemente, proporcionando aos usuários uma experiência interativa e contínua em vários dispositivos e tamanhos de tela. Dicas visuais claras : o menu expansível deve ser facilmente distinguível de outros elementos da interface do usuário, com indicadores claros para a ação de expandir/recolher, como um ícone de divisa ou um símbolo +/-. Acessibilidade : O Menu Expansível deve ser elaborado com os princípios do design inclusivo, tornando-o facilmente acessível a usuários com diversos graus de competências e habilidades técnicas, bem como atendendo usuários com deficiência visual.

Existem várias implementações de menus expansíveis usados ​​em diferentes contextos de aplicação. Aqui estão alguns exemplos comuns:

Menu hambúrguer : Este é um menu expansível amplamente adotado para aplicativos da web móveis e responsivos. Normalmente consiste em três linhas horizontais que lembram um hambúrguer que, quando clicadas ou tocadas, revelam uma barra lateral contendo as principais opções de navegação. Menu Treeview : Este tipo de menu expansível exibe informações ou opções em uma estrutura hierárquica semelhante a uma árvore. Ao clicar ou tocar em um nó pai, os usuários podem detalhar os nós filhos, revelando outros subnós conforme necessário. Menu de contexto : também chamado de menu de clique com o botão direito ou menu pop-up, o menu de contexto é um menu expansível que aparece quando o usuário interage com um elemento específico da interface do usuário por meio de um clique com o botão direito ou um gesto de toque longo. As opções apresentadas em um menu de contexto geralmente estão relacionadas ao objeto com o qual interage, fornecendo aos usuários um conjunto de ações específico ao contexto.

AppMaster permite que os desenvolvedores criem aplicativos facilmente com menus expansíveis, garantindo que os usuários possam navegar em seus aplicativos sem esforço. Ao simplificar a navegação e a organização e promover a intuitividade e a acessibilidade, os Menus Expansíveis desempenham um papel crucial no design da interface do usuário, auxiliando os desenvolvedores na criação de soluções de software que atendam às necessidades em constante evolução dos usuários em um mundo cada vez mais digital.