HTTP (protocolo de transferência de hipertexto)

O HyperText Transfer Protocol (HTTP) é um elemento essencial no mundo da World Wide Web que serve como um protocolo de solicitação-resposta entre um cliente e um servidor, permitindo a comunicação entre diferentes tipos de sistemas na Internet. Originalmente projetado por Tim Berners-Lee em 1989, o HTTP cresceu de um protocolo relativamente simples para dar suporte ao mundo complexo e variado do desenvolvimento web moderno.

HTTP é um protocolo sem estado, o que significa que cada solicitação feita por um cliente, como um navegador da web, e a resposta correspondente fornecida por um servidor são independentes de quaisquer solicitações anteriores ou futuras. O protocolo foi projetado para ser extensível, permitindo que os desenvolvedores desenvolvam seus recursos básicos adicionando novos métodos e recursos com base na evolução da tecnologia e dos requisitos.

No contexto do desenvolvimento de sites, o HTTP desempenha um papel crítico no fornecimento de vários recursos, como HTML, CSS, JavaScript, imagens e outros ativos, de um servidor web ao navegador do usuário. Além disso, o HTTP permite que os usuários interajam com aplicativos da web enviando dados por meio de formulários, fazendo chamadas AJAX para atualizações dinâmicas de conteúdo e simplificando outras interações do usuário.

O HTTP opera sobre o Transmission Control Protocol (TCP), que fornece uma transmissão de dados confiável e orientada à conexão entre dispositivos em comunicação. Para iniciar o processo HTTP, um cliente estabelece uma conexão TCP com o servidor, normalmente na porta 80 para HTTP ou na porta 443 para HTTPS, que emprega criptografia usando Secure Sockets Layer (SSL) ou Transport Layer Security (TLS). Assim que a conexão for estabelecida, o cliente envia uma solicitação HTTP e o servidor fornece uma resposta HTTP composta por um código de status, cabeçalhos e dados opcionais, como um documento HTML ou outros arquivos.

O padrão HTTP/1.1 introduziu vários aprimoramentos no protocolo original, incluindo conexões persistentes, que permitem que múltiplas solicitações e respostas sejam transmitidas através de uma única conexão TCP, e codificação de transferência em partes, que facilita o streaming de arquivos grandes. No entanto, a necessidade de melhor desempenho e segurança em aplicações web levou ao desenvolvimento do protocolo HTTP/2, lançado em 2015. Esta versão atualizada introduz vários recursos importantes, como enquadramento binário, compactação de cabeçalho, multiplexação de solicitação/resposta e servidor push, que coletivamente levam a uma experiência na web mais eficiente, segura e rápida.

