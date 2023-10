O hash de senha é um recurso de segurança essencial no contexto da autenticação de usuários, especificamente para o armazenamento e recuperação de senhas de usuários em um sistema de software. Ao conceber e implementar aplicações, é fundamental proteger os dados sensíveis dos utilizadores, tais como palavras-passe, contra acesso não autorizado, uma vez que estas informações podem ser potencialmente exploradas por cibercriminosos para fins ilegítimos. O hashing de senha é uma técnica criptográfica que permite aos sistemas armazenar dados de senha de forma segura e eficiente, tornando-a uma parte indispensável de qualquer estrutura robusta de autenticação de usuário.

Central para o conceito de hash de senha é o uso de um algoritmo criptográfico unidirecional conhecido como "função hash", que transforma os dados de entrada em uma sequência de caracteres ilegível e de tamanho fixo chamada "hash". Ao receber uma senha, o sistema a processa por meio de uma função hash, gerando um hash único que oculta efetivamente os dados originais. O hash resultante é irreversível, o que significa que é impossível extrair a senha original do seu hash, mesmo quando se empregam métodos computacionais avançados. Isso garante que os dados da senha permaneçam seguros, pois qualquer parte não autorizada que tente quebrar a senha com hash encontrará dificuldades significativas ao fazê-lo.

As técnicas modernas de hash de senha geralmente incorporam valores "salt", que são strings geradas aleatoriamente que são anexadas às senhas antes de serem hash. Isso gera um hash distinto, mesmo para senhas idênticas, frustrando possíveis ataques de "tabela arco-íris" que dependem de hashes pré-computados para quebrar senhas. Os desenvolvedores de aplicativos devem considerar o emprego de algoritmos de hash bem conceituados, como bcrypt, scrypt ou Argon2, que integram essas medidas de segurança e, ao mesmo tempo, fornecem níveis variados de controle do fator de trabalho para equilibrar os requisitos de desempenho e segurança.

De acordo com estudos recentes, as estatísticas de violações de 2020 indicam que cerca de 91% do total de violações comunicadas foram causadas por acesso não autorizado a contas de utilizadores, destacando a importância de medidas de autenticação fortes. Além disso, um relatório da Verizon sugere que as violações relacionadas a senhas são responsáveis ​​por mais de 80% dos incidentes relacionados a hackers, tornando o hashing de senhas um aspecto de segurança essencial a ser considerado pelos desenvolvedores de aplicativos ao criar sistemas de autenticação de usuários.

Na AppMaster, nossa plataforma no-code fornece um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) eficiente e abrangente para a construção de back-end, web e aplicativos móveis seguros e escalonáveis. Colocamos grande ênfase na segurança, especialmente em termos de autenticação de usuários e hash de senha, incorporando as melhores práticas em hash, salting e armazenamento seguro para proteger dados confidenciais de usuários. Isto aumenta a segurança geral das aplicações criadas através da nossa plataforma, mitigando eficazmente o risco de violações de dados e acesso não autorizado.

Por exemplo, aplicativos de back-end gerados pelo AppMaster, que são desenvolvidos usando a linguagem de programação Go (golang), aproveitam bibliotecas estabelecidas e funções integradas para implementar hash de senha e outros recursos de segurança. Da mesma forma, nossos aplicativos web, construídos com a estrutura Vue3 e JavaScript/TypeScript, e aplicativos móveis, que utilizam Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI, se beneficiam das melhores práticas em armazenamento seguro de dados e autenticação de usuário. Ao empregar essas técnicas de ponta, garantimos que os aplicativos AppMaster permaneçam seguros e sigam os padrões do setor.

Concluindo, o hash de senha é um elemento crucial no contexto mais amplo da autenticação do usuário. A técnica emprega funções hash criptográficas unidirecionais que transformam dados de senha em hashes ilegíveis, garantindo armazenamento e recuperação seguros. Ao incorporar valores salt, os desenvolvedores de aplicativos podem melhorar ainda mais a segurança das senhas e resistir a possíveis ataques. AppMaster, como uma plataforma no-code ponta para desenvolvimento de back-end, web e aplicativos móveis, está comprometida em fornecer soluções seguras e eficientes para criar aplicativos ricos em recursos que priorizam a autenticação do usuário e a proteção de dados.