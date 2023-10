Autenticação Web (WebAuthn)

A Autenticação da Web (WebAuthn) é uma interface de programação de aplicativos (API) de última geração baseada em navegador que fornece uma camada adicional de segurança para aplicativos da Web, permitindo autenticação robusta do usuário com base em criptografia de chave pública. É um componente central do Projeto FIDO2, uma iniciativa liderada pela FIDO (Fast Identity Online) Alliance e pelo World Wide Web Consortium (W3C) para fornecer autenticação segura, sem senha e resistente a phishing para a web. O design do WebAuthn visa enfrentar os desafios inerentes aos sistemas convencionais de autenticação de nome de usuário e senha, como violações de dados resultantes de credenciais fracas ou comprometidas e ataques man-in-the-middle.

Como um padrão aberto, o WebAuthn é independente do navegador e foi projetado para funcionar com diferentes sistemas operacionais, plataformas e dispositivos, incluindo smartphones, laptops, tablets e chaves de segurança de hardware. Ele se baseia em criptografia sofisticada de chave pública, onde cada dispositivo registrado gera um par exclusivo de chaves – uma chave pública associada à conta do usuário e uma chave privada armazenada com segurança no dispositivo. Durante o processo de autenticação, o dispositivo comprova a posse da chave privada sem revelá-la, garantindo assim a segurança e privacidade das credenciais do usuário.

No contexto da autenticação de usuários na plataforma no-code AppMaster, o WebAuthn oferece benefícios significativos ao permitir que os usuários se autentiquem com um nível adicional de segurança além da simples verificação de nome de usuário e senha. Ele garante um maior grau de confiança e integridade no processo de autenticação, especialmente ao usar a plataforma para criar aplicativos backend, web e móveis. Como os desenvolvedores e as empresas dependem da plataforma para vários casos de uso, incluindo aplicativos de alta disponibilidade e de nível empresarial, a incorporação do WebAuthn garante que as medidas de segurança implementadas sejam robustas, escaláveis ​​e resistentes a ataques comuns.

O WebAuthn permite vários fatores de autenticação, como biometria (por exemplo, impressões digitais, reconhecimento facial), chaves de segurança de hardware e tokens de software, chamados de autenticadores. Esses autenticadores são cruciais na implementação da autenticação sem senha ou multifator (MFA), reduzindo significativamente a dependência de senhas. A autenticação sem senha, em particular, elimina a necessidade de os usuários lembrarem senhas complexas e exclusivas para cada aplicativo que utilizam. Ao mesmo tempo, o MFA fornece uma camada extra de proteção ao exigir uma combinação de fatores de autenticação (por exemplo, algo que o usuário sabe, algo que o usuário possui e algo que o usuário é).

Além disso, o WebAuthn oferece suporte a uma ampla variedade de cenários de aplicativos, desde aplicativos simples baseados na Web até sistemas distribuídos sofisticados e multilocatários. Essa flexibilidade permite que os desenvolvedores AppMaster atendam a vários setores e casos de uso, como saúde, finanças, educação, comércio eletrônico e muito mais. Vários navegadores importantes, incluindo Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Apple Safari, implementaram suporte para WebAuthn, incentivando a rápida adoção entre desenvolvedores e usuários finais.

Além disso, o WebAuthn foi desenvolvido para impedir ataques de phishing, uma técnica comum para roubar credenciais de usuários e perpetrar roubo de identidade. Isso é conseguido empregando o conceito de verificações de origem, onde o autenticador processa apenas solicitações do mesmo domínio onde a chave pública foi inicialmente registrada. Essa medida evita efetivamente que invasores usem sites enganosos ou e-mails de phishing para induzir os usuários a revelar suas credenciais.

A integração do WebAuthn na plataforma AppMaster permite que os usuários se concentrem mais no desenvolvimento criativo de aplicativos e menos em questões de segurança. Por sua vez, isso pode levar a uma maior produtividade do desenvolvedor, redução de custos operacionais e aceleração do tempo de lançamento de aplicativos no mercado. As empresas também podem beneficiar do aumento da segurança, diminuindo o risco de potenciais perdas financeiras e danos à reputação decorrentes de violações ou acesso não autorizado às suas aplicações.

Concluindo, a Autenticação da Web (WebAuthn) é uma poderosa tecnologia de autenticação de usuário habilitada por criptografia de chave pública que fornece uma experiência de autenticação segura, conveniente e acessível para usuários da Web. Com a plataforma no-code da AppMaster, incorporar o WebAuthn em aplicativos back-end, web e móveis é uma etapa crítica para garantir a segurança e a privacidade das credenciais do usuário, bem como reduzir o risco de violações de dados e incidentes relacionados. À medida que a tecnologia continua a evoluir e a ser amplamente adotada, ela promete transformar o cenário da autenticação online, tornando as senhas obsoletas e proporcionando um ambiente mais seguro para os usuários interagirem com seus aplicativos digitais.