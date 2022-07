Qual é o futuro das Tecnologias?

Estamos a entrar numa era de mudanças tecnológicas sem precedentes. A IA está a tornar-se muito mais avançada, a computação quântica está no horizonte, e a nossa dependência da tecnologia só vai continuar a crescer. No entanto, algumas das pessoas mais inteligentes do mundo acreditam que este ritmo de mudança é insustentável - incluindo um dos investidores e empresários mais bem sucedidos do mundo, Elon Musk. Ele acredita que a IA representa uma ameaça existencial para a humanidade. Juntamente com outros líderes tecnológicos, criou uma empresa para garantir que nos mantemos um passo à frente da tecnologia. Essa empresa, Neuralink, está a trabalhar para integrar humanos e computadores. Além disso, a SpaceX está continuamente a trabalhar no sentido de transportar humanos para Marte o mais rapidamente possível.

Qual é a visão de Elon Musk?

Quando se trata de inteligência artificial, não há dúvida de que a tecnologia tem um imenso potencial para perturbar todas as indústrias. Pode mesmo revelar-se uma ameaça existencial para a humanidade. Elon Musk, tal como outros líderes tecnológicos, tem algumas preocupações sérias sobre a IA e os seus efeitos a longo prazo. Elon Musk, o fundador do SpaceX e Tesla, acredita que a IA pode destruir a humanidade se não tivermos cuidado. Para acompanhar a IA e os robots, Elon Musk fundou o Neuralink com a esperança de fundir o génio humano e a IA. Contudo, este não é o único projecto ou problema com o qual o Musk se preocupa. Ele também acredita que os humanos devem encontrar outro lar para viver. Ele afirma: "É provável que sejamos expulsos para Marte, e isso vai ser um empreendimento perigoso". Portanto, o SpaceX trabalha para aterrar os humanos em segurança em Marte.

Quais são os planos de Elon Musk para o futuro?

Musk, que falou no passado sobre os perigos da inteligência artificial, disse que os humanos iriam querer fundir-se com as máquinas porque nos ajudarão a resolver problemas que não conseguiremos resolver sozinhos.

Quando chegarmos à primeira metade deste século, muitos de nós já nos teremos tornado ciborgues. Com a tecnologia também uma parte tão grande da nossa vida quotidiana e tão fortemente integrada no nosso trabalho, é pouca surpresa que a tecnologia se tenha tornado agora tão intimamente ligada à identidade humana.

Como será a sociedade humana se os robôs começarem a automatizar? Como irá a humanidade adaptar-se a um mundo onde as máquinas inteligentes fazem a maior parte do trabalho? Elon Musk tem algumas respostas.

Ele diz que a nossa relação com os robôs e a inteligência artificial será semelhante à relação entre os seres humanos e a sua biologia. Estaremos física e mentalmente integrados com máquinas inteligentes.

Qual é a declaração de visão de Tesla?

A missão de Tesla é "acelerar o surgimento de transportes sustentáveis, trazendo o mais depressa possível ao mercado carros eléctricos atraentes para o mercado de massas", enquanto a sua visão é "desenvolver a fascinante empresa automóvel do século XXI, impulsionando a transição do mundo para veículos eléctricos". À medida que o seu mercado se expande, Tesla tem utilizado uma estratégia de vendas transitória.

Porquê Musk quer ir a Marte?

Num tweet, Musk afirmou que a Terra é mais de quatro mil milhões de anos. E nós estamos apenas restritos à Terra, acrescentou ele. Além disso, a temperatura global está a subir, e as alterações climáticas podem ser fatais para a Terra, tornando-a inacessível. De acordo com alguns cientistas, a ameaça de um asteróide atingir e destruir o planeta também é possível. Portanto, Musk quer tornar os humanos numa espécie multiplanetária.

SpaceX é uma empresa que produz foguetes de lançamento que não são apenas económicos mas também altamente inventivos. Desenvolveu-se a partir de uma ambição de reinventar a tecnologia espacial e foi parcialmente financiada com 100 milhões de dólares da riqueza do Musk. SpaceX é a primeira empresa privada a enviar um satélite para o espaço, e a sua nave espacial Dragon atracou com a Estação Espacial Internacional em 2012. Um teste bem sucedido e o regresso de um foguete reutilizável foi outro marco!

Embora tanto tenha sido conseguido em tão pouco tempo, Musk pensa que este é apenas o início de um belo período dourado de viagens espaciais, e o seu objectivo final é construir uma colónia em Marte.

Qual é o propósito do chip do cérebro de Elon Musk?

Com os desenvolvimentos tecnológicos e a indústria, os humanos tendem a encontrar formas de melhorar a qualidade de vida com máquinas. Tudo começou com a roda e depois levou à criação dos primeiros veículos que levaram à invenção de foguetes, comboios e aviões.

A inovação levou à criação de um novo tipo de implante cerebral que pode aproveitar o poder cerebral de um humano. O chip cerebral de Elon Musk é uma inovação no campo da inteligência artificial. Neuralink é uma empresa orientada para o desenvolvimento de uma interface cérebro-máquina. Neuralink está a trabalhar para resolver lesões cerebrais, lesões espinais, e outros problemas neurais.

O que é o chip cerebral Neuralink de Elon Musk?

>p>Parte de lesões curativas, Neuralink pode ser usado para descarregar dados cerebrais para armazenamento externo para o proteger para sempre. É viver para sempre num sentido. Os corpos físicos perecerão, mas as memórias de uma pessoa permanecerão.

O cérebro é o recurso mais poderoso de um ser humano, todos nós recebemos um, e todos nascemos com um. Todos o utilizamos ao longo das nossas vidas à medida que interagimos com coisas diferentes, mas há muito que não compreendemos sobre o cérebro.

>p>Elon Musk's Neuralink é um plano para fundir o cérebro humano e um computador. Nas suas fases iniciais, este chip cerebral será utilizado para reverter lesões cerebrais e sensoriais. No entanto, os seus planos a longo prazo são muito mais ambiciosos. O Neuralink pode eventualmente ser utilizado para proteger dados do cérebro descarregando-os para uma unidade externa de armazenamento.

De acordo com os cientistas, criar um cérebro artificial é simples, mas digitalizar o cérebro humano para descarregar os dados é complexo. Portanto, a linha temporal exacta para este objectivo não é conhecida.

