Tương lai của Công nghệ là gì?

Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên thay đổi công nghệ chưa từng có. AI đang trở nên tiên tiến hơn nhiều, điện toán lượng tử đang trên đà phát triển và sự phụ thuộc của chúng ta vào công nghệ sẽ chỉ tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, một số người thông minh nhất thế giới tin rằng tốc độ thay đổi này là không bền vững - bao gồm cả một trong những nhà đầu tư và doanh nhân thành công nhất thế giới, Elon Musk. Ông tin rằng AI đặt ra một mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại. Cùng với các nhà lãnh đạo công nghệ khác, anh ấy đã thành lập một công ty để đảm bảo chúng tôi luôn đi trước công nghệ một bước. Công ty đó, Neuralink, đang làm việc để tích hợp con người và máy tính. Hơn nữa, SpaceX đang tiếp tục làm việc để đưa con người lên sao Hỏa càng sớm càng tốt.

Tầm nhìn của Elon Musk là gì?

Khi nói đến trí tuệ nhân tạo, không còn nghi ngờ gì nữa, công nghệ này có tiềm năng to lớn để phá vỡ mọi ngành công nghiệp. Nó thậm chí có thể trở thành một mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại. Elon Musk, cũng giống như các nhà lãnh đạo công nghệ khác, có một số lo ngại nghiêm trọng về AI và những ảnh hưởng lâu dài của nó. Elon Musk, người sáng lập SpaceX và Tesla, tin rằng AI có thể hủy diệt nhân loại nếu chúng ta không cẩn thận. Để theo kịp AI và robot, Elon Musk đã thành lập Neuralink với hy vọng hợp nhất thiên tài của con người và AI. Tuy nhiên, đây không phải là dự án hay vấn đề duy nhất mà Musk lo lắng. Anh ấy cũng tin rằng con người phải tìm một ngôi nhà khác để sống. Anh ấy nói, "Chúng ta có thể bị đuổi đến sao Hỏa, và đó sẽ là một nỗ lực nguy hiểm". Do đó, SpaceX hoạt động để hạ cánh con người lên sao Hỏa một cách an toàn.

Elon Musk có kế hoạch gì cho tương lai?

Musk, người đã từng nói về sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo, cho biết con người sẽ muốn hợp nhất với máy móc vì chúng sẽ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề mà chúng ta không thể tự mình giải quyết.

Vào thời điểm nửa đầu thế kỷ này, nhiều người trong chúng ta sẽ trở thành cyborg. Với công nghệ cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và được tích hợp rất nhiều vào công việc của chúng ta, không có gì ngạc nhiên khi giờ đây công nghệ đã trở nên gắn bó chặt chẽ với bản sắc con người.

Xã hội loài người sẽ như thế nào nếu robot bắt đầu tự động hóa? Làm thế nào để nhân loại thích nghi với một thế giới mà những cỗ máy thông minh thực hiện hầu hết công việc? Elon Musk có một số câu trả lời.

Ông nói rằng mối quan hệ của chúng ta với robot và trí tuệ nhân tạo sẽ tương tự như mối quan hệ giữa con người và sinh học của chúng. Chúng tôi sẽ tích hợp về thể chất và tinh thần với các máy móc thông minh.

Tuyên bố tầm nhìn của Tesla là gì?

Sứ mệnh của Tesla là “đẩy nhanh sự xuất hiện của phương tiện giao thông bền vững bằng cách đưa những chiếc xe điện hấp dẫn dành cho thị trường đại chúng ra thị trường càng sớm càng tốt,” trong khi tầm nhìn của họ là “phát triển công ty xe hơi hấp dẫn của thế kỷ XXI bằng cách thúc đẩy quá trình chuyển đổi của thế giới sang xe điện. " Khi thị trường mở rộng, Tesla đã sử dụng chiến lược bán hàng chuyển tiếp.

Tại sao Musk muốn lên sao Hỏa?

Trong một tweet, Musk nói rằng Trái đất có hơn bốn tỷ năm. Và chúng tôi chỉ bị giới hạn ở Trái đất, ông nói thêm. Hơn nữa, nhiệt độ toàn cầu đang tăng lên, và biến đổi khí hậu có thể gây tử vong cho Trái đất, khiến nó không thể tồn tại được. Theo một số nhà khoa học, nguy cơ một tiểu hành tinh va vào và phá hủy hành tinh cũng có thể xảy ra. Vì vậy, Musk muốn biến con người trở thành một loài đa hành tinh.

SpaceX là một công ty sản xuất tên lửa phóng không chỉ tiết kiệm mà còn mang tính sáng tạo cao. Nó phát triển từ tham vọng tái tạo công nghệ vũ trụ và được tài trợ một phần bằng tài sản 100 triệu USD của Musk. SpaceX là tập đoàn tư nhân đầu tiên đưa một vệ tinh vào không gian và tàu vũ trụ Dragon của họ đã cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế vào năm 2012. Một cuộc thử nghiệm thành công và đưa tên lửa tái sử dụng trở lại là một bước ngoặt khác!

Mặc dù đã đạt được rất nhiều thành tựu trong thời gian ngắn như vậy, nhưng Musk cho rằng đây mới chỉ là buổi bình minh của một thời kỳ hoàng kim tươi đẹp của du hành vũ trụ, và mục tiêu cuối cùng của ông là xây dựng một thuộc địa trên sao Hỏa.

Mục đích của chip não của Elon Musk là gì?

Với sự phát triển của công nghệ và nền công nghiệp, con người có xu hướng tìm cách nâng cao chất lượng cuộc sống bằng máy móc. Tất cả bắt đầu với bánh xe và sau đó dẫn đến việc tạo ra những phương tiện đầu tiên dẫn đến việc phát minh ra tên lửa, tàu hỏa và máy bay.

Sự đổi mới đã dẫn đến việc tạo ra một loại cấy ghép não mới có thể khai thác sức mạnh não bộ của con người. Chip não của Elon Musk là một phát kiến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Neuralink là một công ty hướng đến việc phát triển giao diện não-máy. Neuralink đang làm việc để giải quyết các chấn thương não, chấn thương cột sống và các vấn đề thần kinh khác.

Ngoài việc chữa lành vết thương, Neuralink có thể được sử dụng để tải dữ liệu não bộ vào bộ nhớ ngoài để bảo vệ nó mãi mãi. Nó sống mãi theo một nghĩa. Các cơ thể vật chất sẽ diệt vong, nhưng ký ức của một người sẽ ở lại.

Chip não Neuralink của Elon Musk là gì?

Bộ não là nguồn tài nguyên mạnh mẽ nhất của con người, tất cả chúng ta đều có một và tất cả chúng ta sinh ra đều có một. Tất cả chúng ta đều sử dụng nó trong suốt cuộc đời của mình khi chúng ta tương tác với những thứ khác nhau, nhưng có nhiều điều chúng ta chưa hiểu về bộ não.

Neuralink của Elon Musk là một kế hoạch hợp nhất não người và máy tính. Trong giai đoạn đầu, chip não này sẽ được sử dụng để đảo ngược các chấn thương não và giác quan. Tuy nhiên, kế hoạch dài hạn của nó còn tham vọng hơn nhiều. Neuralink cuối cùng có thể được sử dụng để bảo vệ dữ liệu não bằng cách tải nó xuống ổ lưu trữ bên ngoài.

Theo các nhà khoa học, việc tạo ra một bộ não nhân tạo thì đơn giản nhưng việc quét não người để tải dữ liệu thì rất phức tạp. Vì vậy, lịch trình chính xác cho mục tiêu này không được biết.

