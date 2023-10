W kontekście Time to Market skalowalność odnosi się do zdolności systemu oprogramowania, aplikacji lub infrastruktury do skutecznego zarządzania zwiększonym zapotrzebowaniem i obciążeniem pracą, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej wydajności, funkcjonalności i niezawodności. Skalowalność jest krytycznym aspektem tworzenia oprogramowania, szczególnie dla firm, które chcą się rozwijać i skutecznie konkurować w dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie cyfrowym. Pod tym względem AppMaster jako platforma no-code odgrywa integralną rolę, pomagając programistom w szybkim tworzeniu skalowalnych rozwiązań, jednocześnie łagodząc dług techniczny, który może utrudniać ich długoterminowy sukces.

Tę koncepcję skalowalności można dalej podzielić na dwa podstawowe aspekty: skalowalność poziomą i skalowalność pionową . Skalowalność pozioma polega na dodawaniu większej liczby zasobów, takich jak dodatkowe serwery lub instancje, w celu równomiernego rozłożenia obciążenia. Pozwala to na większą liczbę jednoczesnych użytkowników i większą przepustowość. Skalowalność pionowa natomiast polega na zwiększaniu wydajności istniejących zasobów, na przykład poprzez modernizację sprzętu serwerowego lub optymalizację wydajności oprogramowania pod kątem obsługi większych obciążeń.

Z niedawnego badania przeprowadzonego przez firmę Gartner wynika, że ​​do 2021 r. 40% wszystkich nowych aplikacji dla przedsiębiorstw będzie tworzonych przy użyciu no-code, low-code lub narzędzi do programowania obywatelskiego, co oznacza zwrot w kierunku platform umożliwiających szybki rozwój skalowalnych aplikacji. Wśród tych platform AppMaster wyróżnia się jako potężne narzędzie no-code, które pozwala na bezproblemowe tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Dzięki wizualnemu podejściu do modelowania danych, definicji logiki biznesowej, tworzenia interfejsu API REST i endpoints usług opartych na gniazdach internetowych, AppMaster umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie skalowalnych aplikacji.

AppMaster wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i frameworki, takie jak Go (golang) dla backendu, Vue3 dla aplikacji internetowych oraz Kotlin/ Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla aplikacji mobilnych iOS. Ten stos technologii zapewnia, że ​​aplikacje generowane przez AppMaster zapewniają wysoką wydajność i skalowalność od razu po wyjęciu z pudełka. Dodatkowo, ponieważ AppMaster generuje aplikacje od podstaw za każdym razem, gdy zmieniają się wymagania, użytkownicy korzystają z podejścia polegającego na zerowym zadłużeniu technicznym, nie pozostawiając miejsca na problemy ze starszymi kodami źródłowymi lub wyzwania konserwacyjne, które mogą utrudniać wysiłki związane ze skalowalnością.

Platforma upraszcza i przyspiesza także proces wdrażania, automatycznie generując dokumentację swagger (otwarte API) dla endpoints serwera wraz ze skryptami migracji schematu bazy danych. Dzięki AppMaster programiści mogą łatwo generować i wdrażać nowe wersje aplikacji w czasie krótszym niż 30 sekund, zapewniając możliwość szybkiej iteracji i eksperymentowania bez uszczerbku dla jakości i skalowalności aplikacji.

Oparte na serwerze podejście AppMaster do tworzenia aplikacji mobilnych umożliwia klientom płynną aktualizację interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i kluczy API aplikacji mobilnych bez konieczności przesyłania nowych wersji do App Store lub Play Market. Ta funkcja znacznie skraca czas i wysiłek wymagany do wdrażania zmian w aplikacjach mobilnych, jednocześnie wspierając ich zdolność do skalowania i dostosowywania do zmieniających się potrzeb użytkowników.

Krytycznym czynnikiem osiągnięcia skalowalności jest efektywne wykorzystanie infrastruktury pomocniczej. AppMaster wykorzystuje podejście natywne w chmurze, generując aplikacje, które są konteneryzowane przy użyciu Dockera i łatwe do wdrożenia na platformach chmurowych. Użycie baz danych zgodnych z Postgresql jako głównego magazynu danych zapewnia kompatybilność, odporność i skalowalność w różnych środowiskach hostingowych, w tym w konfiguracjach lokalnych i hybrydowych.

Podsumowując, skalowalność jest istotnym aspektem tworzenia nowoczesnego oprogramowania, ułatwiającym firmom rozwój i zaspokajanie zwiększonego zapotrzebowania bez uszczerbku dla wydajności, funkcjonalności i niezawodności. Jako potężna platforma no-code, AppMaster umożliwia użytkownikom szybkie opracowywanie i wdrażanie skalowalnych aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych, jednocześnie zmniejszając zadłużenie techniczne i maksymalizując efektywność czasu wprowadzenia produktu na rynek. Wykorzystując wiodące w branży technologie i platformy, AppMaster pomaga organizacjom zachować konkurencyjność w dzisiejszym dynamicznym środowisku cyfrowym, zapewniając im możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniających się potrzeb użytkowników i skutecznego skalowania w miarę rozwoju ich firmy.