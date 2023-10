Dans le contexte du Time to Market, l'évolutivité fait référence à la capacité d'un système logiciel, d'une application ou d'une infrastructure à gérer efficacement l'augmentation de la demande et de la charge de travail tout en maintenant des performances, des fonctionnalités et une fiabilité optimales. L'évolutivité est un aspect essentiel du développement de logiciels, en particulier pour les entreprises qui souhaitent se développer et être compétitives dans le paysage numérique en évolution rapide d'aujourd'hui. À cet égard, AppMaster en tant que plate no-code joue un rôle essentiel en aidant les développeurs à créer rapidement des solutions évolutives tout en atténuant la dette technique qui peut entraver leur succès à long terme.

Ce concept d'évolutivité peut être divisé en deux aspects principaux : l'évolutivité horizontale et l'évolutivité verticale . L'évolutivité horizontale implique l'ajout de ressources supplémentaires, telles que des serveurs ou des instances supplémentaires, pour répartir uniformément la charge de travail. Cela permet un nombre accru d'utilisateurs simultanés et un débit plus élevé. L'évolutivité verticale, quant à elle, implique l'amélioration de la capacité des ressources existantes, comme la mise à niveau du matériel du serveur ou l'optimisation des performances logicielles pour gérer des charges plus importantes.

Une étude récente de Gartner révèle que d'ici 2021, 40 % de toutes les nouvelles applications d'entreprise seront développées à l'aide d'outils de développement no-code, low-code ou citoyen, ce qui signifie une évolution vers des plates-formes permettant le développement rapide d'applications évolutives. Parmi ces plates-formes, AppMaster se distingue comme un puissant outil no-code qui permet un développement transparent d'applications backend, Web et mobiles. Grâce à son approche visuelle de la modélisation des données, de la définition de la logique métier, de la création d'API REST et endpoints de service basés sur Web Sockets, AppMaster permet aux utilisateurs de créer facilement des applications évolutives.

AppMaster exploite des technologies et des frameworks de pointe tels que Go (golang) pour le backend, Vue3 pour les applications Web et Kotlin/ Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour les applications mobiles iOS. Cette pile technologique garantit que les applications générées par AppMaster offrent des performances robustes et une évolutivité prêtes à l'emploi. De plus, comme AppMaster génère des applications à partir de zéro à chaque fois que les exigences changent, les utilisateurs bénéficient d'une approche sans dette technique, ne laissant aucune place aux problèmes de base de code hérités ou aux défis de maintenance qui peuvent enliser les efforts d'évolutivité.

La plateforme simplifie et accélère également le processus de déploiement en générant automatiquement une documentation swagger (API ouverte) pour endpoints du serveur, ainsi que des scripts de migration de schéma de base de données. Avec AppMaster, les développeurs peuvent facilement générer et déployer de nouvelles versions d'applications en moins de 30 secondes, garantissant ainsi une itération et une expérimentation rapides sans compromettre la qualité ou l'évolutivité de l'application.

L'approche serveur d' AppMaster en matière de développement d'applications mobiles permet aux clients de mettre à jour de manière transparente l'interface utilisateur, la logique métier et les clés API de leurs applications mobiles sans soumettre de nouvelles versions à l'App Store ou au Play Market. Cette fonctionnalité réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour déployer les modifications apportées aux applications mobiles tout en prenant en charge leur capacité à évoluer et à s'adapter aux besoins changeants des utilisateurs.

L’utilisation efficace de l’infrastructure de support est un facteur essentiel pour parvenir à l’évolutivité. AppMaster adopte une approche cloud native, générant des applications conteneurisées à l'aide de Docker et facilement déployées sur des plates-formes cloud. L'utilisation de bases de données compatibles Postgresql comme magasin de données principal garantit la compatibilité, la résilience et l'évolutivité dans divers environnements d'hébergement, y compris les configurations sur site et hybrides.

En conclusion, l'évolutivité est un aspect essentiel du développement de logiciels modernes, permettant aux entreprises de se développer plus facilement et de répondre à une demande croissante sans compromettre les performances, les fonctionnalités ou la fiabilité. En tant que puissante plate no-code, AppMaster permet aux utilisateurs de développer et de déployer rapidement des applications backend, Web et mobiles évolutives tout en réduisant la dette technique et en maximisant l'efficacité des délais de mise sur le marché. En utilisant des technologies et des frameworks de pointe, AppMaster aide les organisations à rester compétitives dans le paysage numérique actuel en évolution rapide, en garantissant qu'elles peuvent s'adapter rapidement à l'évolution des besoins des utilisateurs et évoluer efficacement à mesure que leur entreprise se développe.