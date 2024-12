Live Nation bevestigt grote datalek bij Ticketmaster, persoonlijke informatie gestolen

In een belangrijke onthulling heeft entertainmentgigant Live Nation bevestigd dat zijn ticketingdochter, Ticketmaster, is gecompromitteerd door een cyberaanval, wat heeft geleid tot de diefstal van persoonlijke informatie.

Live Nation maakte de datalek bekend in een regelgevend dossier op vrijdagavond, nadat de markten waren gesloten. Het bedrijf meldde dat de inbreuk plaatsvond op 20 mei, nadat een cybercrimineel had aangeboden om wat naar verluidt Live Nation-gebruikersgegevens waren, te verkopen via het dark web. Hoewel de exacte aard van de gestolen gegevens niet is gespecificeerd, wordt sterk vermoed dat het om klantgegevens gaat.

In zijn verklaring onthulde Live Nation dat ongeautoriseerde activiteit werd geïdentificeerd in een clouddatabaseomgeving van derden met bedrijfsgegevens. De specifieke cloudprovider van derden werd niet bekendgemaakt. Een woordvoerder van Ticketmaster onthulde echter aan TechCrunch dat de gecompromitteerde database werd gehost op Snowflake, een bedrijf voor cloudopslag en -analyse gevestigd in Boston.

De woordvoerder van Ticketmaster gaf geen details over hoe de gegevens werden gestolen van de systemen van Snowflake. Snowflake meldde in een bericht op vrijdag dat een beperkt aantal klanten waarvan werd aangenomen dat ze werden getroffen door aanvallen op hun accounts, op de hoogte waren gesteld. Snowflake gaf echter geen details over de aard van de aanvallen of of er gegevens werden gestolen van klantaccounts. Woordvoerder van Snowflake Danica Stanczak weigerde commentaar te geven op de aard van de datalek bij Ticketmaster.

Bovendien host de infrastructuur van Amazon Web Services (AWS) ook substantiële delen van Live Nation en Ticketmaster's activiteiten, volgens een klantcasestudy op de website van Amazon die inmiddels is verwijderd.

Eerder deze week beweerde de beheerder van een onlangs nieuw leven ingeblazen populair cybercrimeforum, bekend als BreachForums, dat hij persoonlijke informatie van maar liefst 560 miljoen klanten verkocht, waaronder Ticketmaster. class="notranslate">Ticketmaster-klanten. De gecompromitteerde gegevens zouden bestaan uit kaartverkoop en klantkaartgegevens.

Tot deze laatste aankondiging bleef Live Nation stil over de datalek. Eerder deze week werd gemeld dat de Australische autoriteiten Live Nation hielpen bij een cyberbeveiligingsincident, terwijl de Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) commentaar uitstelde aan Live Nation.

TechCrunch heeft ook een deel van de naar verluidt gestolen gegevens verkregen, wat de authenticiteit ervan bevestigt. Deze gegevens bevatten duizenden records, waaronder e-mailadressen, waarvan sommige interne Ticketmaster-e-mailadressen waren die werden gebruikt voor tests, die werden geverifieerd als echte Ticketmaster-accounts via het aanmeldformulier van het platform.

Begin mei ondernam het ministerie van Justitie, samen met 30 procureurs-generaal, juridische stappen tegen Live Nation om het ticketingconglomeraat te ontmantelen, waarbij ze monopolistische praktijken aanhaalden.

