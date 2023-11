Legit Security verzamelt $40 miljoen aan financiering om apps en ontwikkelomgevingen te versterken, met de ogen gericht op uitbreiding

In een opmerkelijke ontwikkeling voor het cyberbeveiligingslandschap heeft Legit Security, een pionier op het gebied van de identificatie van app-kwetsbaarheden, maar liefst 40 miljoen dollar binnengehaald in een Series B-investeringsronde. CRV leidde deze financieringsronde, met aanvullende investeringen van Cyberstarts, Bessemer Venture Partners en TCV.

De CEO en mede-oprichter van Legit Security, Roni Fuchs, is van plan deze fondsen te kanaliseren naar het verbreden van de reikwijdte van de verkoop-, R&D- en marketingafdelingen van het bedrijf. Tegen het einde van het jaar verwacht hij dat het personeelsbestand van het bedrijf zal groeien tot meer dan 100 medewerkers, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het huidige personeelsbestand van 78.

Vanuit het standpunt van Fuchs blijft het domein van applicatiebeveiliging een veelzijdige industrie, boordevol talloze gespecialiseerde oplossingen die nog moeten worden samengevoegd tot uitgebreidere, krachtige platforms. In een e-mailinterview met TechCrunch uitte Fuchs zijn overtuiging dat er enorme kansen liggen in de modernisering van app-beveiliging en de introductie van functierijke platforms om aan de veranderende behoeften te voldoen.

Voordat Legit Security in 2020 werd opgericht, dienden Fuchs, Liav Caspi en Lior Barak, de andere medeoprichters van het bedrijf, in de cyberoorlogsafdeling van de Israel Defense Forces ( IDF). Hun ervaring op het gebied van cyberbeveiliging verkort ook de periodes bij toonaangevende organisaties, waaronder Microsoft en het testbedrijf voor applicatiebeveiliging, Checkmarx.

Door hun ervaringen in de publieke en private sector erkenden ze de beperkingen van traditionele applicatiebeveiligingsscanners bij het in staat stellen van bedrijven om risico's te begrijpen, de toewijzing van middelen te strategiseren en oplossingen te initiëren. Volgens hen zijn bestaande scanners technisch intensief en bieden ze inzichten die te beperkt zijn om het volledige toepassingsrisicoscenario volledig vast te leggen. Bovendien vereist app-beveiliging de integratie van beveiliging, engineering en DevOps, een taak die op grotere schaal aanzienlijke problemen met zich meebrengt.

Het overbruggen van deze kloof was het doel dat leidde tot de oprichting van Legit Security. Hun platform verbeterde de zichtbaarheid en beveiligingscontrole in ontwikkelomgevingen en introduceerde een uniforme aanpak voor het beheer van apps. Wat begon als een onderneming om softwaretoeleveringsketens te beveiligen, consolideert nu kwetsbaarheden uit talloze bronnen, terwijl ze tegelijkertijd worden gecombineerd met conventionele app-veiligheidstools en hun kwetsbaarheden worden gerangschikt naast de eigen detectie van Legit.

Fuchs is trots op het vermogen Legit's om de veiligheid te garanderen in het hele ecosysteem van app-ontwikkeling, van codebase tot de cloud, door strikte beveiligingsstatuten op te leggen aan CI/CD-pijplijnen, servers en andere cruciale infrastructuur. Ondanks de snelle evolutie van de moderne softwaretoeleveringsketens, zorgt Legit ervoor dat deze ketens hun veiligheid behouden, vanaf het begin van de code tot aan de implementatie in de cloud.

Een opkomende term op het gebied van beveiligingstools is Application Security Posture Management ( ASPM), bedacht door Gartner. Dit concept illustreert hoe u toezicht kunt houden op app-risico's door beveiligingsproblemen die verspreid zijn over de softwarelevenscyclus te verzamelen, te onderzoeken en te prioriteren. Legit is een pionier in dit nieuwe marktsegment.

Legit Security is echter niet zonder concurrentie. Fuchs erkent Apiiro, Cycode en ArmorCode als opmerkelijke rivalen. Hoe dan ook, hij gelooft heilig in de differentiatie en het pioniersvoordeel Legit's in de branche.

Fuchs onthulde dat Legit Security industriegiganten als Google, de New York Stock Exchange, Kraft Heinz en Takeda Pharmaceuticals tot zijn klantenkring rekent. De jaarlijkse terugkerende omzet van het bedrijf blijft onbekend, maar dit jaar werd een deal ter waarde van $ 2,25 miljoen gesloten. De gemiddelde dealgrootte in het tweede kwartaal bedroeg ongeveer $341.000.

Gezien de voortdurende toename van de ontwikkeling van geavanceerde beveiligingsoplossingen, kunnen platforms zoals de no-code app-bouwer van AppMaster hiervan profiteren. Platforms no-code bieden immers een manier om snel applicaties te prototypen en te ontwikkelen, zodat ze voldoen aan strenge beveiligingsnormen in een technisch landschap dat voortdurend evolueert.