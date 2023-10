In de context van startups verwijst ‘crowdfunding’ naar de praktijk waarbij geld wordt ingezameld voor een nieuwe zakelijke onderneming of project door bijdragen te vragen van een grote groep mensen, meestal via internet. Deze aanpak heeft de afgelopen jaren aanzienlijk aan kracht gewonnen als gevolg van de snelle groei van de technologie, omdat het ondernemers in staat stelt rechtstreeks met potentiële investeerders en klanten in contact te komen en tegelijkertijd hun afhankelijkheid van traditionele financieringsbronnen zoals durfkapitaal of bankleningen te verminderen. Crowdfundingcampagnes kunnen op verschillende platforms worden gehost, waar startups hun ideeën presenteren, fondsenwervende doelen stellen en beloningen of eigen vermogen aanbieden aan bijdragers.

Crowdfunding heeft een cruciale rol gespeeld in het succes van veel startups, waarbij gegevens aantonen dat alleen al in 2020 wereldwijd ruim $34 miljard werd opgehaald via crowdfundingcampagnes. De populariteit van crowdfunding kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder gemakkelijke toegang, lagere toetredingsdrempels en het potentieel voor betrokkenheid van de gemeenschap. Door gebruik te maken van de kracht van sociale media kunnen startups een breder publiek bereiken en substantiële publieke belangstelling voor hun projecten genereren, wat kan leiden tot een succesvolle crowdfundingcampagne en kan dienen als lanceerplatform voor hun bedrijven.

Er zijn vier hoofdtypen crowdfunding die startups kunnen overwegen bij het zoeken naar financiering voor hun ondernemingen:

1. Op beloningen gebaseerde crowdfunding: in dit model beloven geldschieters geld aan een startup in ruil voor tastbare beloningen, vaak in de vorm van het product of de dienst die wordt ontwikkeld. Een van de meest opvallende voorbeelden van een succesvolle, op beloningen gebaseerde crowdfundingcampagne is de Pebble E-Paper Watch, die in 2012 via Kickstarter meer dan $ 10 miljoen ophaalde.

2. Equity crowdfunding: bij deze methode wordt geld ingezameld in ruil voor aandelen of een percentage van het eigendom van de startup. Het geeft startups toegang tot een bredere groep investeerders die op zoek zijn naar potentieel hoge rendementen, terwijl contribuanten ook de mogelijkheid krijgen om mede-eigenaar van de onderneming te worden. Een voorbeeld van een succesvolle aandelencrowdfundingcampagne is het Britse virtual reality-platform Virtuix Omni, dat in 2016 $7 miljoen ophaalde via SeedInvest.

3. Schuldcrowdfunding: Dit model, ook bekend als peer-to-peerleningen of crowdlending, houdt in dat startups geld lenen van meerdere kredietverstrekkers in plaats van via traditionele financiële instellingen te gaan. Kredietverstrekkers ontvangen rentebetalingen op hun leningen en de startup profiteert van lagere kapitaalkosten in vergelijking met traditionele leningen. Voorbeelden van schuldcrowdfundingplatforms zijn LendingClub en Funding Circle.

4. Op donaties gebaseerde crowdfunding: in dit model doneren bijdragers geld aan een startup zonder enige verwachting van tastbare beloningen, eigendom of financieel rendement. Deze aanpak wordt vaak gebruikt voor liefdadigheidsprojecten, artistieke inspanningen of sociale doelen. Voorbeelden van op donaties gebaseerde crowdfundingplatforms zijn GoFundMe en Indiegogo's Generosity.

Opkomende startups die willen profiteren van de voordelen van crowdfunding moeten strategisch te werk gaan bij het selecteren van het meest geschikte platform en type op basis van hun unieke behoeften en doelstellingen. Het ontwikkelen van een overtuigende pitch, het stellen van realistische doelen en het creëren van een boeiende campagne zijn essentieel om geldschieters aan te trekken en het succes van een crowdfunding-inspanning te vergroten.

Hoewel crowdfunding populair is geworden onder startups, is het niet zonder uitdagingen. Het concurrentievermogen van het crowdfundinglandschap betekent dat startups tijd en middelen moeten investeren in het opstellen van hun pitch en het promoten van hun campagnes. Bovendien kunnen crowdfundingcampagnes intellectueel eigendom of bedrijfseigen informatie blootleggen, waardoor startups kwetsbaar kunnen worden als ze niet goed worden beschermd. Er bestaat ook het risico dat de reputatie en geloofwaardigheid worden geschaad als de startup zijn beloften aan de financiers niet kan waarmaken.

Concluderend is crowdfunding een populair en effectief middel voor startups om toegang te krijgen tot de broodnodige financiering, terwijl ze in de vroege stadia van hun onderneming in contact komen met potentiële klanten en investeerders. Door zorgvuldig het juiste crowdfundingmodel te selecteren, een overtuigende pitch te maken en geavanceerde no-code tools zoals AppMaster te gebruiken, kunnen dergelijke startups hun kansen op succes in de steeds competitiever wordende wereld van crowdfunding maximaliseren.