Chatbot-integratie in software voor het bouwen van apps

Wat is chatbot-integratie bij app-ontwikkeling?

Chatbot-integratie bij app-ontwikkeling verwijst naar het opnemen van conversatie-interfaces binnen applicaties om de interactie tussen gebruikers en diensten via tekst- of spraakopdrachten te vergemakkelijken. Het is een manier om de gebruikersbetrokkenheid te vergroten en de klantenondersteuning te stroomlijnen.