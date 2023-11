Apple presenta iOS 17: un potente aggiornamento completo di caratteristiche migliorate e funzionalità migliorate

Con una mossa pionieristica nel campo dei sistemi operativi per smartphone, Apple ha lanciato iOS 17, il suo ultimo sistema operativo progettato per l'iconico iPhone. Offrendo l'aggiornamento come download gratuito compatibile con iPhone X e modelli più recenti, nonché con la seconda e terza generazione di iPhone SE, Apple continua a essere leader nel campo delle applicazioni tecnologiche.

Oltre all’importante passo avanti con iOS 17, Apple ha contemporaneamente presentato aggiornamenti essenziali per watchOS, iPadOS e tvOS, rafforzando il suo impegno nell’ottimizzare l’esperienza utente su tutti i suoi dispositivi.

iOS 17 è dotato di innovazioni fondamentali, con la modalità StandBy che si distingue come il principale punto di svolta. In questa modalità unica, l'iPhone di un utente fa un uso ottimale di un caricabatterie wireless per visualizzare widget completi a schermo intero che forniscono informazioni sul posto a colpo d'occhio. Questa funzione è un vantaggio per gli utenti quando il telefono è temporaneamente incustodito.

Questa funzionalità viene utilizzata al meglio con un dock abilitato per MagSafe; tuttavia, funziona senza problemi anche con un classico caricabatterie Qi di Anker. Anche se è necessario rispettare determinati requisiti tecnici, come il posizionamento angolato rispetto all'utente, anche gli utenti di iPhone SE possono sperimentare la nuova funzionalità senza problemi.

La personalizzazione dell'utente è al centro di questa funzionalità, con la possibilità di scegliere il tipo di widget da visualizzare. Dalle previsioni del tempo ai promemoria, ai prossimi eventi del calendario o semplicemente all'ora corrente, le opzioni sono abbondanti. La funzione consente inoltre agli utenti di visualizzare le proprie foto preferite dalla propria libreria fotografica, aggiungendo un tocco personale all'interfaccia del proprio dispositivo.

Uno spazio in cui la modalità StandBy ha raccolto un'attenzione significativa è l'offerta di schermate di sveglia personalizzate. Gli utenti possono smaltire le loro radiosveglie FM datate e optare per l'adozione digitale di uno schermo sveglia personalizzabile sui propri iPhone.

Tuttavia, iOS 17 offre molto più della semplice modalità StandBy. Gli sviluppatori di iOS 17 hanno dotato il nuovo software di widget interattivi avanzati, una tastiera più raffinata e funzionalità AirPlay aggiornate. Le applicazioni integrate esistenti, tra cui Messaggi, Mappe Apple, Contatti, il gestore password integrato, FaceTime, tra gli altri, hanno visto tutte miglioramenti significativi.

Incorporando queste funzionalità all'avanguardia nel suo ultimo aggiornamento, iOS 17 di Apple alza il livello dei sistemi operativi per smartphone e guida l'impegno per semplificare lo stile di vita digitale degli utenti di tutto il mondo. Per poter godere di questa radicale modernizzazione, gli utenti iPhone devono aggiornare i propri sistemi e adottare offerte su misura per le loro esigenze. Oltre ad aggiornare i sistemi operativi, trarre ispirazione dalle funzionalità della piattaforma no-code di AppMaster potrebbe rappresentare il prossimo cambiamento pionieristico nello sviluppo di app.