Alimentata dall'espansione esponenziale della quantità di dati disponibili per l'addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni, Google ha evidenziato l'urgente necessità di un "metodo leggibile dalla macchina per la scelta e il controllo degli editori web per i casi d'uso emergenti dell'IA e della ricerca". Questo suggerimento fa un parallelo con i classici file robots.txt, utilizzati da decenni dai siti web per gestire la loro visibilità online per i motori di ricerca.

Lo sviluppo proposto mira a estendere l'autonomia degli editori web, consentendo loro una maggiore autorità sui propri contenuti nel panorama digitale. Questa metodologia è parte integrante della conservazione di un ecosistema dinamico e robusto e rispecchia lo scopo dei file robots.txt, che consentono ai siti web di stabilire il grado di esposizione dei loro contenuti ai motori di ricerca.

Nel tentativo di promuovere questo nuovo livello di controllo per l'addestramento dell'intelligenza artificiale, Google sta cercando di coltivare relazioni con collaboratori internazionali, attingendo alle competenze del mondo accademico, della società civile, degli editori web e altro ancora. Questi sforzi globali mirano a far evolvere la logica consolidata dell'umile file robots.txt per soddisfare le richieste emergenti di un futuro alimentato dall'IA. Nel fare ciò, Google intende mantenere la semplicità e la trasparenza che sono state un marchio di fabbrica dello standard web di quasi 30 anni.

Attualmente, Google vanta le soluzioni Search Generative Experience e Bard nella sua cassetta degli attrezzi ed è in procinto di formare il suo modello fondante di prossima generazione, Gemini. Questa suite di strumenti è alla base del suo desiderio di guidare lo sviluppo di una versione moderna di robots.txt specifica per la formazione dell'intelligenza artificiale.

Per segnare le fasi iniziali di questo discorso, Google sta facilitando una discussione pubblica, lanciando una mailing list per consentire alle parti interessate di registrare la loro intenzione di partecipare allo sviluppo di questo nuovo meccanismo. L'azienda ha in programma di convocare le parti interessate nei prossimi mesi, dando inizio agli sforzi di collaborazione per plasmare il futuro della scelta e del controllo degli editori web nel regno dell'intelligenza artificiale e della ricerca.

È interessante notare che negli ultimi anni, a fronte dell'ascesa delle tecnologie di IA, numerose piattaforme scalabili di no-code, come AppMaster, hanno già lavorato per implementare controlli simili nel proprio ecosistema. Con la continua evoluzione della formazione sull'IA, sarà affascinante osservare come questa spinta verso un moderno equivalente di robots.txt darà forma alla narrazione.