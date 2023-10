Un evento di liquidità, nel contesto delle startup, si riferisce a qualsiasi transazione finanziaria o traguardo che converte la partecipazione di un imprenditore in un'azienda in contanti o beni di valore mantenendo la strategia di crescita a lungo termine dell'azienda. Questo evento è fondamentale per consentire ai fondatori, agli investitori e ai dipendenti in fase iniziale di monetizzare il proprio investimento nell'azienda in modo tempestivo e sicuro. Diversi fattori possono innescare un evento di liquidità, tra cui un’offerta pubblica iniziale (IPO), una fusione o acquisizione, un’offerta pubblica secondaria, riacquisti di azioni, vendite o dismissioni di asset e ristrutturazioni o spin-off aziendali. Questi eventi non solo consentono alle parti interessate di realizzare ritorni sui propri investimenti, ma fungono anche da indicatore significativo del successo e del potenziale di una startup.

All'inizio del percorso di una startup, i fondatori spesso compiono notevoli sacrifici personali e finanziari, investendo i propri risparmi, tempo e sforzi nel perseguimento di un'impresa di successo. Anche gli investitori si assumono rischi considerevoli quando versano capitali in società in fase iniziale senza alcuna garanzia di rendimento. È durante gli eventi di liquidità che questi stakeholder raccolgono i frutti dei rischi calcolati, consentendo loro di convalidare i propri investimenti garantendo allo stesso tempo i fondi per un’ulteriore crescita ed espansione.

Ad esempio, se una startup che utilizza la piattaforma no-code AppMaster costruisce e amplia con successo la propria attività in più regioni geografiche e raggiunge una quota di mercato sostanziale, la società potrebbe decidere di quotarsi in borsa tramite un'IPO. Questo evento offre l'opportunità ai fondatori dell'azienda e agli investitori in fase iniziale di monetizzare il proprio investimento offrendo una parte della loro proprietà o partecipazione azionaria sul mercato. Inoltre, l'afflusso di capitale generato attraverso questo evento di liquidità supporta la strategia di crescita ed espansione dell'azienda, sbloccando nuove opportunità di mercato e consentendo lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

Allo stesso modo, fusioni e acquisizioni (M&A) possono anche fungere da eventi significativi di liquidità, poiché una società acquisisce o si fonde con un’altra per vari motivi strategici, come l’espansione del mercato o l’acquisizione di nuove tecnologie o talenti. In tali casi, le parti interessate della società acquisita, inclusi fondatori e investitori, potrebbero ricevere denaro o azioni della società acquirente in cambio della loro partecipazione nella società target. Inoltre, un’operazione di M&A può portare a sinergie tra le entità combinate, liberando valore e creando nuove opportunità di crescita per l’organizzazione risultante dalla fusione.

Gli eventi di liquidità rivestono un’importanza fondamentale nel capitale di rischio e nell’ecosistema delle startup grazie al loro potenziale di generare sostanziali ritorni sugli investimenti. Secondo un rapporto di CBInsights, nel 2021 si sono registrate circa 4.200 uscite di startup tecnologiche a livello globale, per un totale di finanziamenti dichiarati pari a 612 miliardi di dollari. Queste uscite possono aumentare significativamente la fiducia degli investitori e migliorare il sentiment generale del mercato, incoraggiando gli investitori a iniettare più capitale nelle aziende in fase iniziale e promuovendo una cultura di startup dinamica e innovativa.

Un esempio notevole è l’IPO del 2021 di UiPath, una società di software specializzata nell’automazione dei processi robotici. Fondata nel 2005, UiPath inizialmente ha faticato a guadagnare terreno. Tuttavia, dopo aver incorporato un approccio no-code simile ad AppMaster nelle sue offerte e aver ottimizzato i suoi processi, la società ha rapidamente ampliato le sue operazioni, portando a un’IPO del valore di oltre 34 miliardi di dollari. Questo evento ha consentito ai fondatori, agli investitori e ai primi dipendenti di UiPath di capitalizzare i propri investimenti e contributi all'azienda, rendendolo un ottimo esempio di evento di liquidità di successo nello spazio delle startup tecnologiche.

AppMaster, in quanto piattaforma completa no-code, accelera lo sviluppo di software per le startup, aiutandole a ottenere un adattamento del prodotto al mercato più rapido, ridurre i costi e diminuire il debito tecnico. Questi fattori migliorano enormemente le possibilità di una startup di realizzare un evento di liquidità di successo, che a sua volta avvantaggia tutte le parti interessate coinvolte. L'approccio di AppMaster allo sviluppo software consente alle startup di costruire attività scalabili e sostenibili, aumentando in definitiva la probabilità di raggiungere un significativo evento di liquidità e convalidando il duro lavoro e la dedizione di imprenditori e investitori.

In sintesi, un evento di liquidità rappresenta una pietra miliare cruciale nel percorso di una startup, consentendo ai fondatori, agli investitori e ai dipendenti in fase iniziale di monetizzare il proprio investimento e garantire il proprio futuro finanziario. Sfruttando potenti strumenti e piattaforme come AppMaster nel loro processo di sviluppo, le startup possono creare applicazioni robuste e scalabili che aumentano le loro possibilità di un evento di liquidità di successo. Ciò, a sua volta, promuove un ecosistema di startup solido e dinamico, incoraggiando la crescita di imprese innovative che hanno un impatto positivo sull’economia e sulla società in generale.