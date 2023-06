Introduzione

Lo sviluppo di applicazioni aziendali è diventato sempre più cruciale per le aziende che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Tuttavia, con la crescita della domanda di applicazioni aziendali, sono emersi anche alcuni miti e idee sbagliate. Questi miti possono dissuadere le aziende dall'adottare tecniche di sviluppo moderne e dallo scegliere strumenti di sviluppo efficienti. In questo articolo sfateremo alcuni dei miti più comuni che circondano lo sviluppo di applicazioni aziendali e discuteremo di come la piattaforma AppMaster possa fornire soluzioni efficaci a questi problemi.

Mito 1: lo sviluppo di app aziendali richiede troppo tempo ed è eccessivamente complesso

Uno dei miti più diffusi sullo sviluppo di app aziendali è che richiede troppo tempo ed è eccessivamente complesso rispetto ad altri tipi di sviluppo di applicazioni. Questa convinzione errata è spesso alimentata dall'esperienza con i metodi di sviluppo tradizionali, che in effetti possono essere lunghi e complicati nella realizzazione di applicazioni di livello enterprise. Tuttavia, i tempi sono cambiati e i moderni approcci e strumenti di sviluppo hanno reso lo sviluppo di applicazioni aziendali più rapido e semplice.

Ad esempio, le piattaforme low-code e no-code come AppMaster riducono notevolmente i tempi di sviluppo automatizzando le attività ripetitive, consentendo il riutilizzo dei componenti e offrendo ambienti di sviluppo visuali. Con la piattaforma AppMaster è possibile progettare e sviluppare applicazioni backend, web e mobili utilizzando un'interfaccia visiva e intuitiva. Questo significa meno tempo dedicato alla codifica e al debug, pur ottenendo lo stesso livello di funzionalità e qualità che ci si aspetta da un'applicazione sviluppata tradizionalmente.

Mito 2: La qualità del codice viene sacrificata quando si utilizzano gli strumenti low-code e no-code

Un altro mito diffuso sullo sviluppo di applicazioni aziendali è che gli strumenti low-code e no-code sacrifichino la qualità del codice a favore di uno sviluppo rapido. I critici sostengono che le applicazioni sviluppate con questi strumenti siano meno efficienti e più soggette a errori rispetto a quelle realizzate con metodi tradizionali incentrati sul codice. In realtà, la qualità del codice dipende dalla piattaforma di sviluppo utilizzata.

Una piattaforma low-code o no-code ben progettata, come AppMaster, genera codice di alta qualità, efficiente e compatibile con gli standard del settore. AppMaster utilizza tecnologie e framework moderni, come Go (golang) per le applicazioni backend, Vue3 per le applicazioni web e Kotlin con Jetpack Compose o SwiftUI per le applicazioni mobili. Ciò garantisce che il codice generato soddisfi i necessari requisiti di performance e qualità. Inoltre, AppMaster elimina il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati. Questo approccio consente miglioramenti continui senza doversi preoccupare di problemi legati al codice legacy, con il risultato finale di una migliore qualità del codice.

Inoltre, l'abbonamento Enterprise della piattaforma AppMaster consente di ottenere il codice sorgente generato dal sistema, fornendo una visione della qualità del codice e dando la libertà di distribuire le applicazioni sulla propria infrastruttura.

Mito 3: Le applicazioni aziendali non tengono conto dell'usabilità e dell'esperienza dell'utente

È opinione comunemente errata che le app aziendali siano goffe, difficili da usare e che manchino di una forte attenzione all'usabilità e all'esperienza utente (UX). Mentre in passato alcune app aziendali potevano avere un design non proprio accattivante, le moderne pratiche di sviluppo delle app sottolineano l'importanza di creare un software incentrato sull'utente, che sia funzionale ed esteticamente accattivante.

L'ambiente digitale di oggi richiede applicazioni aziendali facili da imparare, intuitive da usare e che offrano un'interazione continua. Inoltre, le aziende prestano maggiore attenzione alla soddisfazione dei dipendenti e si assicurano che i loro strumenti siano all'altezza della qualità e dell'UI/UX delle applicazioni rivolte ai consumatori.

Piattaforme come AppMaster consentono agli sviluppatori di creare facilmente applicazioni aziendali sia web che mobili, con una forte attenzione all'usabilità e alla UX. Il loro visual designer permette agli sviluppatori di drag and drop componenti ed elementi, velocizzando il processo di progettazione. Inoltre, il designer di processi aziendali integrato nella piattaforma consente di creare logiche aziendali che guidano gli utenti attraverso le loro attività, rendendo le interazioni più snelle ed efficienti.

Per garantire un'usabilità e una UX eccellenti nelle applicazioni aziendali, è essenziale che i team di sviluppo:

Coinvolgere gli utenti e le parti interessate fin dalle prime fasi del processo di progettazione.

Condurre test di usabilità per identificare i colli di bottiglia e le aree da migliorare.

Iterare il design sulla base del feedback degli utenti e delle analisi

Scegliere una piattaforma di sviluppo potente che dia priorità all'usabilità e all'UX nelle sue caratteristiche.

Mito 4: Le aziende devono scegliere tra sviluppo web o mobile

Un altro mito è che le imprese debbano scegliere tra lo sviluppo di applicazioni web o di applicazioni mobili native per le loro esigenze aziendali. Si tratta però di un approccio superato, in quanto le moderne piattaforme di sviluppo delle app consentono di creare applicazioni web e mobili contemporaneamente con la stessa base di codice.

Lo sviluppo simultaneo di applicazioni web e mobili offre numerosi vantaggi:

Esperienza utente migliorata su tutti i dispositivi

Coerenza del marchio e dell'interfaccia utente

Funzionalità critiche disponibili su tutte le piattaforme

Riduzione dei costi e tempi di commercializzazione più rapidi

Con una piattaforma come AppMaster, gli sviluppatori possono creare applicazioni web e mobili nello stesso ambiente, utilizzando un'unica base di codice, il che semplifica notevolmente il processo di sviluppo e accelera i tempi di commercializzazione. La piattaforma genera inoltre un codice efficiente e compatibile con gli standard del settore, garantendo un'esperienza coerente e fluida su diversi dispositivi e piattaforme.

Le aziende devono passare dalla scelta tra sviluppo web e mobile all'utilizzo di piattaforme che consentano di fornire applicazioni multipiattaforma senza soluzione di continuità. Questo approccio moderno allo sviluppo di applicazioni aziendali offre maggiore flessibilità, efficienza e adattabilità in un ambiente aziendale dinamico.

Mito 5: Le app aziendali non sono sicure

La sicurezza è una delle principali preoccupazioni di ogni organizzazione, soprattutto quando si tratta di applicazioni aziendali che trattano dati sensibili e processi aziendali critici. Il mito che le app aziendali siano intrinsecamente insicure deriva da episodi passati di violazione dei dati, hacking e vulnerabilità di sicurezza in software mal sviluppati.

Tuttavia, con pratiche di sviluppo adeguate, tecnologie e una potente piattaforma di sviluppo di app, le applicazioni aziendali possono essere rese sicure, garantendo la protezione dei dati e la conformità alle normative del settore. Le moderne piattaforme di sviluppo di app, come AppMaster, pongono una forte enfasi sulla sicurezza delle applicazioni, con caratteristiche quali:

Generazione di codice sicuro con gli standard di codifica delle migliori pratiche

Test automatizzati per identificare e risolvere le vulnerabilità

Aggiornamenti e patch di sicurezza regolari

Controllo degli accessi integrato basato sui ruoli

Capacità di lavorare con i protocolli di sicurezza esistenti dell'organizzazione.

Seguendo le best practice durante l'intero ciclo di vita delle applicazioni, le aziende possono ridurre i rischi per la sicurezza e proteggere i propri asset digitali. Garantire la sicurezza delle applicazioni aziendali deve essere sempre una priorità assoluta e sfatare il mito che non possono essere sicure è il primo passo verso l'adozione di un approccio proattivo e metodico alla sicurezza delle app aziendali.

Mito 6: La manutenzione e gli aggiornamenti sono costosi e richiedono tempo

Una delle principali preoccupazioni delle aziende quando si tratta di sviluppare applicazioni è il costo e il tempo associato alla manutenzione e all'aggiornamento delle applicazioni. Se è vero che alcuni processi di sviluppo possono portare ad aggiornamenti costosi e lunghi, non è sempre così.

Nel processo di sviluppo tradizionale, la manutenzione e l'aggiornamento dell'applicazione possono richiedere molto lavoro, soprattutto se l'applicazione non è stata progettata per essere facilmente estensibile o scalabile. Ma con le moderne piattaforme no-code come AppMaster, la manutenzione e gli aggiornamenti diventano un compito molto più gestibile.

AppMaster permette di generare applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, eliminando di fatto il debito tecnico. Questo non solo aiuta a velocizzare lo sviluppo, ma garantisce anche che le applicazioni rimangano aggiornate con gli ultimi aggiornamenti e modifiche. Progettando visivamente i modelli di dati, la logica aziendale e i componenti dell'interfaccia utente, è possibile aggiornare, espandere o modificare facilmente le applicazioni aziendali in pochi minuti.

Inoltre, la piattaforma AppMaster genera applicazioni utilizzando tecnologie standard del settore come Go, Vue3 e JS/TS, il che significa che il codice è facile da mantenere, risolvere i problemi e aggiornare. Gli aggiornamenti regolari delle applicazioni diventano meno dispendiosi in termini di tempo e di costi, il che si traduce in un sistema più efficiente ed economico per la manutenzione delle applicazioni aziendali.

Conclusione

Il mondo dello sviluppo di app aziendali è pieno di idee sbagliate e miti che spesso impediscono alle organizzazioni di sfruttare appieno il potenziale delle moderne pratiche di sviluppo. Sfatando questi miti, possiamo scoprire la verità e capire come soluzioni innovative come la piattaforma AppMaster no-code possano portare benefici allo sviluppo di applicazioni aziendali.

Dalla riduzione dei tempi e della complessità di sviluppo alla garanzia di una generazione di codice di alta qualità, le moderne piattaforme no-code come AppMaster hanno aperto la strada a una nuova era di sviluppo di applicazioni aziendali che si concentra su usabilità, sicurezza ed efficienza. L'adozione di queste soluzioni e l'abbandono di idee errate ormai superate possono aiutare le aziende a creare applicazioni innovative, scalabili e a prova di futuro a una frazione dei tempi e dei costi di sviluppo tradizionali.