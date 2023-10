Le glisser-déposer, souvent abrégé en DnD, est un modèle d'interface utilisateur (UI) largement reconnu qui permet aux utilisateurs d'interagir de manière intuitive et transparente avec des éléments numériques au sein d'une application logicielle en cliquant, en maintenant enfoncé et en faisant glisser un objet ou un élément et en le relâchant à un moment donné. endroit désiré. Dans le contexte des éléments de l'interface utilisateur, le glisser-déposer constitue une méthode naturelle permettant aux utilisateurs de manipuler et d'organiser divers composants de l'interface utilisateur dans une application, imitant la façon dont les individus interagiraient avec des objets physiques dans la vie réelle.

Développées au milieu des années 1980 par des chercheurs d'Apple Computer dans le cadre du logiciel Apple Macintosh, les fonctionnalités glisser-déposer sont devenues un élément essentiel des interfaces utilisateur graphiques (GUI) modernes. L'introduction du glisser-déposer a considérablement amélioré la productivité et l'efficacité des utilisateurs, car elle a éliminé le besoin de maîtriser des commandes complexes ou plusieurs options de barre d'outils lors de l'exécution de tâches telles que l'organisation de fichiers, le formatage et le transfert de données.

Dans le développement logiciel contemporain, les plates no-code comme AppMaster exploitent tout le potentiel du glisser-déposer, permettant aux utilisateurs de concevoir et de créer intuitivement des applications Web, mobiles et back-end complexes en cliquant et en faisant glisser des composants fonctionnels prédéfinis, tels que des boutons, des formulaires, des images et des panneaux sur une interface. Compte tenu de l’efficacité de l’approche glisser-déposer, elle contribue à un processus de développement 10 fois plus rapide et à une solution 3 fois plus rentable pour les clients.

En intégrant les fonctionnalités de glisser-déposer dans les créateurs d'interface utilisateur, AppMaster fournit des environnements visuels conviviaux dans lesquels les développeurs peuvent structurer et concevoir des présentations d'interface sans écrire de codes. Cette approche visuelle facilite la courbe d'apprentissage des développeurs et réduit le temps consacré à des tâches telles que la recherche minutieuse dans les menus de fonctions spécifiques de composants de l'interface utilisateur ou la modification des styles de panneaux et des paramètres de formatage.

Le glisser-déposer joue un rôle crucial dans la simplification du processus de mise en œuvre des processus métier et des API REST au sein des applications développées sur AppMaster. À l'aide du Visual BP Designer, les clients peuvent facilement faire glisser des éléments prédéfinis tels que des nœuds de départ, des nœuds de fin, des transitions et des passerelles sur le canevas afin de créer des processus logiques complexes pour leurs applications. De plus, les composants glisser-déposer se combinent de manière transparente avec la liaison de données en temps réel, permettant aux utilisateurs de relier directement les éléments de l'interface utilisateur et les sources de données, établissant ainsi une application dynamique, interactive et réactive.

Avec une gamme toujours croissante de composants disponibles, AppMaster cherche constamment à améliorer l'expérience utilisateur et la productivité en incorporant des éléments drag and drop hautement personnalisables dans la conception des applications. Les utilisateurs peuvent désormais tirer parti d'intégrations, d'extensions et de widgets personnalisés tiers pour étendre les fonctionnalités de base de la plateforme, répondant ainsi à un large éventail d'exigences commerciales et d'attentes des utilisateurs.

À mesure que l'utilisation des appareils mobiles augmente à l'échelle mondiale, le glisser-déposer gagne en importance dans l'optimisation de la conception et du développement d'applications mobiles. Grâce au concepteur Mobile BP sur AppMaster, les utilisateurs peuvent assembler rapidement des composants d'interface utilisateur mobile, bénéficiant de son approche basée sur le serveur qui permet les mises à jour de l'interface utilisateur, de la logique et des clés API sans soumettre à nouveau de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market.

De plus, l’évolutivité joue un rôle essentiel dans les cas d’utilisation en entreprise et à charge élevée. AppMaster répond à cette nécessité en générant des applications compatibles avec n'importe quelle base de données compatible Postgresql en tant que base de données principale. Les applications backend créées à l'aide de Go (golang) fonctionnent dans un environnement compilé et sans état, garantissant une évolutivité maximale pour répondre à des projets de tailles et de demandes variées.

En conclusion, le glisser-déposer est plus qu'un simple modèle d'interface utilisateur ; il représente un outil fondamental dans le développement de logiciels modernes qui simplifie la création, la manipulation et l'interaction avec les éléments numériques. Cette approche puissante et intuitive permet aux développeurs de consacrer moins de temps aux tâches manuelles de codage et de configuration et de se concentrer sur la fourniture d'applications robustes, réactives et interactives. Avec des plateformes no-code comme AppMaster, le glisser-déposer est devenu un aspect essentiel pour révolutionner le processus de conception et de développement d'applications Web, mobiles et back-end pour des clients de toutes tailles et de tous secteurs.