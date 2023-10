La compréhension du langage naturel (NLU) est un sous-domaine de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) qui se concentre sur l'interprétation, l'analyse et l'extraction du sens du langage humain tel qu'il se présente naturellement sous forme écrite ou orale. NLU permet aux machines de comprendre les nuances, le contexte et l’intention derrière les données textuelles ou vocales linguistiquement complexes et non structurées. Grâce à cette compréhension, il traite les informations linguistiques d'une manière plus adaptable, dynamique et plus réactive au langage humain réel, rendant les interactions des utilisateurs avec les systèmes basés sur l'IA plus fluides et plus intuitives.

D'un point de vue technique, NLU implique de nombreux processus complexes, tels que la tokenisation, le marquage de parties du discours, l'analyse syntaxique, l'étiquetage des rôles sémantiques et la résolution de coréférence. Ces tâches aident à révéler des relations significatives entre les mots, les expressions et les phrases dans un texte donné. De plus, les techniques NLU s'étendent au-delà de la structure et du sens linguistiques en prenant en compte d'autres aspects de la communication, tels que la pragmatique, l'analyse du discours et l'analyse des sentiments. Cette approche globale permet aux systèmes améliorés avec les capacités NLU de comprendre et de répondre efficacement aux entrées et commentaires des utilisateurs, d'identifier les ambiguïtés et de gérer une variété de tâches liées au langage.

Il existe plusieurs algorithmes et modèles différents utilisés pour réaliser la NLU, dont certains incluent des systèmes basés sur des règles, des algorithmes d'apprentissage automatique, des techniques d'apprentissage profond et des combinaisons de ceux-ci. L'émergence d'algorithmes plus avancés et basés sur les données, comme les réseaux neuronaux profonds (DNN) et les modèles basés sur des transformateurs (par exemple, BERT, GPT-3), a considérablement amélioré l'efficacité de la NLU ces dernières années. Ces avancées ont conduit à des progrès remarquables dans de nombreux cas d'utilisation, tels que

Classification de texte : catégoriser les données textuelles en catégories prédéfinies.

Reconnaissance d'entités nommées : identification et classification d'entités, telles que des noms, des organisations, des emplacements, etc., dans un texte.

Réponse aux questions : fournir des réponses précises et significatives aux questions en langage naturel.

Résumation : créer des résumés concis et cohérents à partir de grands volumes de texte.

Traduction automatisée : convertir du texte ou de la parole d'une langue à une autre tout en conservant le contexte et le sens.

Reconnaissance d'intention : déterminer le but ou l'objectif derrière une entrée utilisateur donnée.

Analyse des sentiments : interpréter et classer les émotions (positives, négatives, neutres, etc.) exprimées dans des données textuelles ou vocales.

À mesure que la technologie NLU continue de se développer et d’atteindre des niveaux de sophistication plus élevés, elle est devenue un composant essentiel de diverses applications d’IA et de ML dans plusieurs secteurs. Par exemple, NLU a joué un rôle déterminant dans le développement d’interfaces homme-machine telles que les assistants virtuels et les chatbots, qui reposent sur une compréhension et une interprétation précises des entrées des utilisateurs pour fournir des réponses pertinentes et significatives. De plus, NLU a trouvé son utilité dans l'analyse de texte, les études de marché, la surveillance des médias sociaux, le support client, etc.

AppMaster, une puissante plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, illustre la manière dont NLU peut être intégré dans des solutions logicielles pour rationaliser les interactions des utilisateurs et améliorer l'expérience utilisateur globale. En tirant parti des capacités NLU, AppMaster permet à son large éventail de clients, y compris les petites entreprises et les grandes entreprises, de créer facilement des applications intuitives et conviviales, quel que soit leur niveau de compétence. Cela conduit finalement à un développement d'applications plus efficace et à une réduction des coûts, permettant aux clients de se concentrer sur l'obtention de leurs résultats commerciaux sans se soucier des détails complexes de la technologie NLU.

Enfin, il est essentiel de souligner l’importance des données dans la réussite de la mise en œuvre de NLU. La qualité et la quantité des données utilisées pour entraîner les modèles NLU jouent un rôle essentiel dans la détermination de leurs performances et de leur précision. Par conséquent, investir dans une acquisition de données de haute qualité et dans une annotation appropriée est essentiel pour atteindre le niveau souhaité de compréhension et d’interprétation. En outre, les progrès en cours dans la recherche sur l’IA et le ML continueront sans aucun doute à contribuer à l’expansion et à l’amélioration des techniques NLU, ce qui en fera un aspect de plus en plus indispensable dans le développement d’applications modernes.