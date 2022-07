Le terme autorisation revient souvent lorsque la sécurité des applications est évoquée. Vous devez savoir exactement qui utilise votre produit et comment. Sinon, les attaquants peuvent accéder à des informations importantes. Par conséquent, il devient parfois nécessaire de vérifier si l'utilisateur est autorisé dans l'application et à quoi il a accès. Apprenez à le faire et passez en revue le concept d'autorisation dans cet article.

Qu'est-ce que l'autorisation utilisateur ?

Souvent, le concept d'autorisation est confondu avec l'authentification de l'utilisateur. Qu'est-ce que l'autorisation ? L'autorisation est le processus consistant à vérifier si un utilisateur a le droit d'effectuer des actions spécifiques. D'autre part, l'authentification est chargée de vérifier l'identifiant de l'utilisateur. Les journaux et un mot de passe servent le plus souvent d'identifiant. Par exemple, comment cela fonctionne dans une boutique électronique : le processus d'authentification est effectué au moment où l'utilisateur se connecte à son compte personnel. Une vérification est faite qu'un tel utilisateur existe à ce moment. L'autorisation est lancée uniquement lorsque l'utilisateur commence à effectuer une action dans le magasin, par exemple, ajouter un produit au panier. En termes simples, l'authentification répond à la question "qui êtes-vous ?" quand l'autorisation aide à comprendre "que pouvez-vous faire ?" et déterminez à quelles données, actions et fonctionnalités d'application vous avez accès. Le processus d'autorisation est beaucoup plus compliqué. Il inclut également les concepts de groupes d'utilisateurs, les rôles et leur hiérarchie, et les types d'actions.

Types d'autorisation

Il existe plusieurs types d'autorisation.

Autorisation basée sur les rôles . Dans ce cas, l'administrateur attribue un ou plusieurs rôles à l'utilisateur, qui lui permettent d'accéder à des parties et fonctions spécifiques de l'application, différentes pages et composants. Cette approche permet de définir une hiérarchie dans les organisations. Par exemple, lorsque l'accès à certaines données change en fonction de la position : un utilisateur ayant le rôle d'éditeur a accès à toutes les publications et le droit de les modifier, tandis que l'auteur ne peut modifier que ses propres publications et peut lire les publications d'autres auteurs.

Contrôle d'accès discrétionnaire (DAC) . Avec cette approche, les droits d'accès sont accordés à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs spécifique. Le sujet, propriétaire de l'objet, en définit les droits pour chaque utilisateur individuel. Un exemple simple de modèle sélectif est Google Docs, où le propriétaire peut transférer et limiter les droits d'accès à d'autres utilisateurs.

Modèle d'autorisation obligatoire. Dans ce modèle, un niveau de confidentialité est attribué à chaque élément du système. Les utilisateurs reçoivent un niveau d'accès qui détermine les objets avec lesquels ils peuvent interagir. Ce modèle est généralement utilisé dans les systèmes où les exigences de sécurité sont accrues.

Autorisation dans AppMaster

Dans les applications que vous créez dans AppMaster, l'enregistrement des utilisateurs est représenté par le module Auth . Il vous permet de créer et de modifier des groupes d'utilisateurs et les droits d'accès à ceux-ci. Lorsque vous créez un projet, le module y est déjà intégré.

Les paramètres du module vous permettent de gérer les actions suivantes :

activer l'enregistrement dans l'application ;



créer une liste de groupes d'utilisateurs avec accès à l'enregistrement ;



configurer des sessions utilisateur ;



créer et modifier des groupes d'utilisateurs.

Comment vérifier si l'utilisateur est autorisé dans l'application ?

La vérification des autorisations est le plus souvent liée à la sécurité et est nécessaire pour s'assurer que l'utilisateur est autorisé et a des droits d'accès à certaines parties de l'application. Dans AppMaster, pour vérifier si l'utilisateur est autorisé dans l'application, vous devez créer un processus métier. Nous transmettons l'objet USER au processus métier et obtenons une liste de ses sessions. La dernière session du tableau est la dernière session utilisateur active dans l'application. En réponse au processus métier, nous renvoyons Active . Si Actif est vrai, alors l'utilisateur est autorisé.



C'est ainsi que vous pouvez vérifier rapidement l'autorisation de l'utilisateur dans une application créée dans AppMaster.