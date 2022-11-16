RS RU'yu doğrula
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Girilen verilerin Rusya Federasyonu'nun RS formatına (bir girişimcinin veya işletmenin yerleşim hesabı) uygunluğunu kontrol eder.
Akış bağlayıcıları
- [Input] In - blok yürütmeyi başlatır.
- [Output] Out - bloğun yürütülmesi bittiğinde etkinleştirilir.
Veri bağlayıcıları
- [Input] rs (string) - biçime uygunluğu kontrol edilecek değer.
- [Input] bik (string) - PC'sinin kontrol edilmesi gereken bankanın BIK'si.
- [Output] is_valid (boolean) - değer formatla eşleşirse True değerini döndürür, aksi takdirde - False.