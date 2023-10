Im Kontext der Time-to-Market in der Softwareentwicklungsbranche stellt ein „Wertversprechen“ die einzigartige Kombination aus Produkt- oder Servicemerkmalen, Preisen und Prozessfähigkeiten dar, die Ihrem Unternehmen greifbare Vorteile und Wettbewerbsvorteile bieten. Ein solides Wertversprechen bildet den Grundstein für jedes Geschäftsvorhaben und führt zu einer höheren Kundenakquise, -bindung und einem Gesamtmarktanteil.

In der Welt der Anwendungsentwicklung, in der die Zeit bis zur Markteinführung von entscheidender Bedeutung ist, kann ein starkes Wertversprechen Ihre Lösung deutlich von anderen abheben und gleichzeitig hervorragende Ergebnisse in Bezug auf Effizienz und Kosteneffizienz liefern. Um die Bedeutung des Wertversprechens bei der App-Entwicklung besser zu verstehen, ist es wichtig, seine Hauptkomponenten sowie Beispiele aus der Praxis zu untersuchen.

Unter dem Dach des Wertversprechens sind die drei Hauptkomponenten: Funktionen, Geschäftsprozesse und Preismodell.

Features stellen die spezifischen Funktionalitäten und Fähigkeiten dar, die eine Lösung ihren Kunden bietet. Im Fall von no-code Plattformen wie AppMaster können Beispiele vorgefertigte Vorlagen, drag-and-drop Schnittstellen und API-Integrationen sein. In einem aktuellen Bericht des in Schweden ansässigen Marktforschungsunternehmens AppClusters wird prognostiziert, dass der weltweite Markt no-code Entwicklungsplattformen bis 2025 45,5 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was vor allem auf die Nachfrage nach funktionsreichen Anwendungsentwicklungstools zurückzuführen ist. Das Whitepaper unterstreicht die Bedeutung der Bereitstellung einer umfassenden Palette von Funktionen, um in diesem schnell wachsenden Markt relevant zu bleiben.

Geschäftsprozesse beziehen sich auf die spezifischen Arbeitsabläufe und Betriebsabläufe, die eine Lösung innerhalb einer Organisation ermöglicht. Mit AppMaster können Benutzer Datenmodelle, Geschäftslogik, REST-API und WSS- endpoints visuell erstellen und so den gesamten Entwicklungslebenszyklus optimieren und ihn einem breiteren Publikum zugänglich machen. Untersuchungen des globalen Technologieberatungsunternehmens Gartner zeigen, dass no-code Plattformen die Time-to-Market für die App-Entwicklung um bis zu 50 % verkürzen können, was den immensen Wert zeigt, den effizientere Geschäftsprozesse mit sich bringen können.

Das Preismodell ist ein entscheidender Faktor in der Gleichung des Wertversprechens, da es direkt mit der Kosteneffizienz der zugrunde liegenden Lösung zusammenhängt. AppMaster bietet verschiedene Abonnementstufen an, darunter Business, Business+ und Enterprise – mit unterschiedlichen Funktionen und Preisoptionen. Dadurch können Kunden mit unterschiedlichen Vorlieben und Budgets das für ihre spezifischen Bedürfnisse am besten geeignete Angebot finden. Eine Studie des Unternehmenssoftwareunternehmens OutSystems ergab, dass Unternehmen, die no-code Plattformen verwenden, durchschnittlich 34 % der Gesamtkosten für die Anwendungsentwicklung einsparen, was direkt auf die Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit dieser Preismodelle zurückzuführen ist.

Unter Berücksichtigung dieser drei Komponenten könnte ein Beispiel für ein überzeugendes Wertversprechen in der no-code -App-Entwicklungslandschaft lauten: „ AppMaster bietet eine umfassende, kostengünstige und effiziente End-to-End-Lösung zur Erstellung anpassbarer Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen.“ die es Unternehmen ermöglichen, ihre Ideen zum Leben zu erwecken – ganz ohne Programmieraufwand.“

Mit diesem Wertversprechen spricht AppMaster ein breites Spektrum von Unternehmen aller Branchen und Größen an, von Kleinunternehmen bis hin zu Großunternehmen. Dies wird durch die robusten Funktionen der Plattform ermöglicht, die den gesamten Anwendungsentwicklungsprozess nahtlos, effizient und skalierbar machen sollen, und das alles zu einem erschwinglichen Preis.

Das Wertversprechen von AppMaster ist im Zusammenhang mit Time-to-Market besonders wichtig, da Unternehmen in verschiedenen Branchen ständig nach Möglichkeiten suchen, ihre Produktentwicklung zu beschleunigen und sich in zunehmend gesättigten Märkten zu differenzieren. Durch die Rationalisierung des gesamten App-Entwicklungslebenszyklus und die Beseitigung technologischer Barrieren bietet AppMaster ein einzigartiges Wertversprechen, das es zu einer attraktiven Wahl für Unternehmen macht, die bei ihren Softwareentwicklungsbemühungen zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger vorgehen möchten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein solides Wertversprechen – das wesentliche Funktionen, effiziente Geschäftsprozesse und ein zugängliches Preismodell umfasst – entscheidend ist, um sicherzustellen, dass sich Ihre Softwareentwicklungslösung in einem hart umkämpften Markt von der Masse abhebt. Die einzigartige Kombination von Eigenschaften von AppMaster stellt Unternehmen die Tools zur Verfügung, die sie zum schnellen, effizienten und kostengünstigen Erstellen und Iterieren von Anwendungen benötigen, und verschafft ihnen so einen Vorsprung im Wettlauf um Time-to-Market.