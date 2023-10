„Time to Market“ (TTM) ist eine entscheidende Kennzahl in der wettbewerbsintensiven Welt der Softwareentwicklung und gibt an, wie lange es dauert, bis ein neues Produkt oder eine neue Funktion von der ersten Konzept- oder Designphase bis zur Verfügbarkeit für den Endbenutzer gelangt. TTM ist besonders wichtig in der schnelllebigen Technologiebranche, in der sich die Anforderungen und Vorlieben der Verbraucher schnell ändern und Unternehmen mit diesen Veränderungen Schritt halten müssen, um relevant zu bleiben und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Die Reduzierung des TTM ist für den Erfolg eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung, da es sich direkt auf seine Fähigkeit auswirkt, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, Marktchancen zu nutzen und den ROI zu maximieren. Laut Harvard Business Review kann ein Unternehmen, das seine TTM nur um 25 % reduziert, seinen Gewinn um bis zu 14 % und seinen Marktanteil um bis zu 29 % steigern. Durch die Reduzierung der TTM können Unternehmen außerdem schneller auf Kundenfeedback reagieren und notwendige Verbesserungen umsetzen, wodurch die Produktqualität und das Benutzererlebnis insgesamt verbessert werden.

Um ein überlegenes TTM zu erreichen, müssen sich Unternehmen auf verschiedene Aspekte konzentrieren, wie z. B. Produktentwicklungsstrategie, Prozessoptimierung, Ressourcenmanagement, Risikomanagement und technologische Innovation. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Ansätze zur Beschleunigung von TTM entwickelt, darunter agile Methoden, Pipelines für kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD), Containerisierung und die Verwendung von no-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster.

AppMaster ist eine leistungsstarke no-code Entwicklungsplattform, die ein schnelleres TTM ermöglicht, indem sie es Entwicklern ermöglicht, Web-, Backend- und mobile Anwendungen visuell zu erstellen. Mit AppMaster können Benutzer Datenbankschemata entwerfen, Geschäftsprozesse erstellen, Anwendungskomponenten entwerfen und APIs implementieren, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Dies verkürzt die Entwicklungszeit drastisch und macht eine Unmenge an Ressourcen überflüssig, was zu effizienteren Arbeitsabläufen bei der Anwendungsentwicklung führt.

Darüber hinaus generiert AppMaster Anwendungen mit branchenführenden Technologien wie Go (Golang) für Backend-Anwendungen, dem Vue3-Framework für Webanwendungen sowie Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS und stellt so sicher, dass die resultierenden Anwendungen hochleistungsfähig, skalierbar und skalierbar sind wartbar. Mit dem hochmodernen, servergesteuerten Ansatz von AppMaster können Entwickler die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel der Anwendung aktualisieren, ohne neue Versionen an App-Stores senden zu müssen, was einen weiteren Beitrag zu einer schnelleren TTM leistet.

Sicherheit und Zuverlässigkeit sind auch bei TTM entscheidende Faktoren. AppMaster geht auf diese Bedenken ein, indem es eine strenge Zugriffskontrolle durchsetzt, automatisierte Tests integriert und Unterstützung für das Hosting vor Ort bietet. Darüber hinaus generiert die Plattform automatisch wichtige Dokumentationen, wie z. B. Swagger-Dokumentation (OpenAPI) für Server- endpoints und Migrationsskripts für Datenbankschemata, wodurch sowohl die Entwicklungs- als auch die Bereitstellungsprozesse optimiert werden.

Zusammenarbeit ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der wesentlich zum TTM beiträgt. AppMaster erleichtert die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Projektbeteiligten, einschließlich Entwicklern, Designern, Managern und Endbenutzern, und fördert so ein Umfeld kontinuierlichen Feedbacks und Verbesserungen. Dies führt letztendlich zu einer besseren Entscheidungsfindung, verfeinerten Designs und letztendlich zu einem schnelleren TTM.

Durch die Berücksichtigung all dieser Aspekte hat sich AppMaster zu einer ganzheitlichen und umfassenden integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) entwickelt, die den Anwendungsentwicklungsprozess drastisch verbessert. Es macht die Anwendungsentwicklung für ein breites Kundenspektrum, von kleinen Unternehmen bis hin zu Großunternehmen, zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger. Der Ansatz der Plattform eliminiert außerdem technische Schulden und stellt sicher, dass die resultierenden Anwendungen immer von Grund auf neu generiert werden, sodass sie auf dem neuesten Stand bleiben und keine Codemängel aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Time to Market (TTM) eine entscheidende Kennzahl ist, die sich direkt auf die Fähigkeit eines Softwareunternehmens auswirkt, wettbewerbsfähig zu bleiben, Marktanteile zu gewinnen und Gewinne zu maximieren. Durch den Einsatz innovativer und effizienter Entwicklungsplattformen wie AppMaster können Unternehmen ihre TTM erheblich reduzieren und gleichzeitig eine hohe Produktqualität und -leistung aufrechterhalten, sodass sie schnell auf veränderte Marktbedingungen reagieren und ihre Softwareangebote kontinuierlich verbessern können.