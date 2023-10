Nel contesto del Time to Market nel settore dello sviluppo software, una "Proposta di valore" rappresenta la combinazione unica di caratteristiche del prodotto o servizio, prezzi e capacità di processo che offrono benefici tangibili e vantaggi competitivi per la tua azienda. Una solida proposta di valore funge da pietra angolare per qualsiasi attività commerciale, portando ad un aumento dell’acquisizione, della fidelizzazione e della quota di mercato complessiva dei clienti.

Nel mondo dello sviluppo applicativo, dove il Time to Market è fondamentale, una forte proposta di valore può distinguere nettamente la tua soluzione dalle altre, fornendo allo stesso tempo risultati superiori sia in termini di efficienza che di rapporto costo-efficacia. Per comprendere meglio il significato della proposta di valore nello sviluppo di app, è fondamentale esplorarne i componenti principali, nonché esempi del mondo reale.

Sotto l’egida della proposta di valore, i tre componenti principali sono: caratteristiche, processi aziendali e modello di prezzo.

Le caratteristiche rappresentano le funzionalità e le capacità specifiche che una soluzione fornisce ai propri clienti. Nel caso di piattaforme no-code come AppMaster, gli esempi possono includere modelli predefiniti, interfacce drag-and-drop e integrazioni API. In un recente rapporto della società di ricerche di mercato AppClusters con sede in Svezia, si prevede che il mercato globale delle piattaforme di sviluppo no-code raggiungerà i 45,5 miliardi di dollari entro il 2025, guidato principalmente dalla domanda di strumenti di sviluppo di applicazioni ricchi di funzionalità. Il whitepaper sottolinea l’importanza di fornire una gamma completa di funzionalità per rimanere rilevanti in questo mercato in rapida espansione.

I processi aziendali si riferiscono ai flussi di lavoro specifici e alle pratiche operative abilitate da una soluzione all'interno di un'organizzazione. Con AppMaster, gli utenti possono creare visivamente modelli di dati, logica di business, API REST ed endpoints WSS, semplificando l'intero ciclo di vita dello sviluppo e rendendolo accessibile a un pubblico più ampio. Una ricerca condotta dalla società di consulenza tecnologica globale Gartner indica che le piattaforme no-code possono ridurre il Time to Market dello sviluppo di app fino al 50%, dimostrando l’immenso valore che processi aziendali più efficienti possono portare sul tavolo.

Il modello di prezzo è un fattore determinante nell’equazione della proposta di valore, poiché è direttamente correlato al rapporto costo-efficacia della soluzione sottostante. AppMaster offre vari livelli di abbonamento, tra cui Business, Business+ ed Enterprise, dotati di diverse funzionalità e opzioni di prezzo. Ciò consente ai clienti con preferenze e budget diversi di trovare l'offerta più adatta alle loro esigenze specifiche. Uno studio condotto dalla società di software aziendale OutSystems ha rilevato che le aziende che utilizzano piattaforme no-code risparmiano, in media, il 34% sui costi totali di sviluppo delle applicazioni come risultato diretto dell’accessibilità e della convenienza fornite da questi modelli di prezzo.

Considerando questi tre componenti, un esempio di una proposta di valore convincente nel panorama dello sviluppo di app no-code potrebbe essere " AppMaster fornisce una soluzione end-to-end completa, conveniente ed efficiente per creare applicazioni web, mobili e backend personalizzabili che consentono alle organizzazioni di dare vita alle proprie idee, senza necessità di codifica."

Con questa proposta di valore, AppMaster si rivolge a un'ampia sezione di aziende di tutti i settori e dimensioni, dalle piccole imprese alle grandi imprese. Ciò è reso possibile dalle robuste funzionalità della piattaforma, progettate per rendere l'intero processo di sviluppo dell'applicazione fluido, efficiente e scalabile, il tutto a un prezzo raggiungibile.

La proposta di valore di AppMaster è particolarmente vitale nel contesto del Time to Market, poiché le aziende di vari settori cercano continuamente modi per accelerare lo sviluppo dei propri prodotti e differenziarsi all'interno di mercati sempre più saturi. Semplificando l'intero ciclo di vita dello sviluppo delle app ed eliminando le barriere tecnologiche, AppMaster offre una proposta di valore unica che lo rende una scelta interessante per le organizzazioni che desiderano essere 10 volte più veloci e 3 volte più convenienti nelle loro attività di sviluppo software.

In sintesi, una solida proposta di valore, che comprenda funzionalità essenziali, processi aziendali efficienti e un modello di prezzi accessibile, è fondamentale per garantire che la tua soluzione di sviluppo software si distingua in un mercato altamente competitivo. La combinazione unica di attributi di AppMaster fornisce alle aziende gli strumenti di cui hanno bisogno per creare e iterare applicazioni in modo rapido, efficiente e conveniente, dando loro un vantaggio nella corsa al Time to Market.