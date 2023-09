Mobiles Betriebssystem (z. B. Android, iOS)

Ein Mobile Operating System (OS) ist eine spezialisierte Softwareplattform, die den Betrieb von Smartphones, Tablets und anderen mobilen Geräten ermöglicht. Es ist auf die Anforderungen mobiler Geräte zugeschnitten und bietet ein umfassendes Benutzererlebnis, optimierte Leistung und effizientes Energiemanagement. Im Kontext der Entwicklung mobiler Apps ist das mobile Betriebssystem eine entscheidende Komponente, die Entwicklern die notwendige Infrastruktur, Frameworks und Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) zum Erstellen, Testen, Bereitstellen und Warten nativer mobiler Anwendungen bereitstellt.

Android und iOS sind derzeit die beiden dominierenden mobilen Betriebssystemplattformen und haben zusammen einen Marktanteil von über 99 % im Smartphone-Bereich. Beide Plattformen haben ihre einzigartigen Stärken, Ökosysteme und Entwicklergemeinschaften. Google besitzt und entwickelt das Android-Betriebssystem aktiv, während Apple Inc. hinter dem iOS-Betriebssystem steht.

Das Android-Betriebssystem ist eine Open-Source-Plattform, die auf dem Linux-Kernel basiert und es Entwicklern ermöglicht, auf den Quellcode zuzugreifen und ihn frei zu ändern. Dieses Maß an Offenheit ermutigt eine große Entwicklergemeinschaft, zur Entwicklung und Weiterentwicklung von Android beizutragen. Das Android-Betriebssystem hat aufgrund seiner Kompatibilität mit einer Vielzahl von Hardwareherstellern, flexiblen Anpassungsoptionen und erschwinglichen Geräteangeboten den Löwenanteil des globalen Marktes für Mobilgeräte erobert. Darüber hinaus unterstützt Android nativ die Programmiersprachen Java und Kotlin für die App-Entwicklung, wobei Millionen aktiver Apps im Google Play Store auf unterschiedliche Benutzerbedürfnisse und -präferenzen zugeschnitten sind.

Andererseits ist das iOS-Betriebssystem eine proprietäre Plattform, die ausschließlich für mobile Geräte von Apple entwickelt wurde, darunter iPhone, iPad und iPod Touch. Die iOS-Plattform ist für ihre robusten Sicherheitsfunktionen, die nahtlose Hardware-Software-Integration und die Premium-Gerätepalette bekannt und bietet ihren Benutzern ein kontrollierteres und kuratierteres Erlebnis. Apple hält für seinen App Store strenge Richtlinien und einen strengen Anwendungsüberprüfungsprozess ein, um einen hohen Standard an App-Qualität, -Sicherheit und -Konsistenz zu gewährleisten. Die App-Entwicklung für iOS-Geräte basiert normalerweise auf Programmiersprachen wie Swift und Objective-C.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform, vereinfacht den Prozess der Erstellung von Backend-, Web- und Mobilanwendungen für Android- und iOS-Plattformen. Durch die visuelle Gestaltung von Datenmodellen, Geschäftsprozessen und Benutzeroberflächen mit AppMaster können Entwickler effizient Anwendungen erstellen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Die Plattform generiert einen Backend-Code in Go (Golang) und einen Frontend-Code mithilfe des Vue3-Frameworks und JS/TS für Webanwendungen. Für mobile Anwendungen werden Kotlin und Jetpack Compose für Android verwendet, während SwiftUI für die iOS-Entwicklung verwendet wird. Dieser servergesteuerte Ansatz ermöglicht Aktualisierungen, ohne Anwendungen erneut zur Überprüfung an den App Store oder Play Market einzureichen, wodurch der App-Entwicklungsprozess besser auf Benutzerbedürfnisse und Geschäftsanforderungen reagiert.

AppMaster erleichtert nicht nur die schnelle Anwendungsentwicklung, sondern kümmert sich auch um die Dokumentation, das Testen, die Kompilierung und die Bereitstellung von Anwendungen in der Cloud. Es generiert eine Swagger-Dokumentation (offene API) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts, sodass sich der Entwickler mehr auf das Anwendungsdesign und die Funktionalität konzentrieren kann. Darüber hinaus garantiert AppMaster durch die Neugenerierung von Anwendungen bei jeder Änderung der Blaupausen, dass sich im Anwendungslebenszyklus keine technischen Schulden ansammeln, was optimale Leistung und Wartbarkeit gewährleistet.

Im Allgemeinen stellen Mobile-OS-Plattformen eine Reihe integrierter Frameworks, Bibliotheken und APIs für Entwickler bereit, um funktionsreiche, leistungsstarke und sichere mobile Anwendungen zu erstellen. Diese von Android- und iOS-Plattformen angebotenen Entwicklertools haben die Schaffung eines lebendigen App-Ökosystems ermöglicht, das praktisch allen Benutzerabsichten und -präferenzen gerecht wird. Als innovative no-code Plattform ergänzt AppMaster diese mobilen Betriebssystem-Ökosysteme, indem es den App-Entwicklungsprozess rationalisiert und technische Schulden beseitigt, wodurch es einfacher, schneller und kostengünstiger wird, mobile Anwendungen zu erstellen, zu aktualisieren und zu warten.

Für Organisationen von Start-ups bis hin zu Unternehmen ermöglicht AppMaster Bürgerentwicklern, umfassende Softwarelösungen mit einem Server-Backend, einer Website, einem Kundenportal und nativen mobilen Anwendungen zu erstellen und so den App-Entwicklungsprozess effektiv zu demokratisieren. Durch die Nutzung der Fähigkeiten und Merkmale führender mobiler Betriebssystemplattformen wie Android und iOS eröffnet AppMaster Unternehmen neue Möglichkeiten, mobile Apps schnell, sicher und effizient zu entwickeln, zu starten und zu skalieren.