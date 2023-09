Eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) ist eine umfassende Softwareanwendung, die die Entwicklung mobiler Anwendungen, Webanwendungen und Backend-Systeme erleichtert. Der Hauptzweck einer IDE besteht darin, den Entwicklungsworkflow zu rationalisieren und zu verbessern und eine einzige Plattform bereitzustellen, auf der Programmierer und Softwareentwickler Code effektiv schreiben, debuggen, testen und warten können. Eine IDE besteht normalerweise aus einem Quellcode-Editor, Build-Automatisierungstools, einem Debugger und anderen unterstützenden Dienstprogrammen.

Im Kontext der Entwicklung mobiler Apps spielt eine IDE eine wesentliche Rolle bei der Vereinfachung und Beschleunigung des Prozesses der Entwicklung, des Testens und der Bereitstellung hochwertiger Anwendungen. Es trägt auch dazu bei, die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern zu fördern, Codierungsstandards aufrechtzuerhalten und die Markteinführungszeit für neue Anwendungen zu verkürzen. Jüngsten Daten der International Data Corporation (IDC) zufolge wird der Markt für Entwicklungsplattformen für mobile Anwendungen von 2020 bis 2025 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 21,9 % wachsen, was die Bedeutung hochentwickelter Entwicklungstools wie IDEs in der Branche unterstreicht.

Eine dieser leistungsstarken Plattformen ist AppMaster, ein IDE-/Anwendungs-Builder no-code, der es Benutzern ermöglicht, Backend-, Web- und mobile Anwendungen visuell und effizient zu erstellen. AppMaster kombiniert die traditionellen Komponenten einer IDE, einschließlich Codebearbeitungs-, Debugging- und Kompilierungsfunktionen, mit einer intuitiven drag-and-drop -Oberfläche zum Entwerfen von Benutzeroberflächen, Definieren von Datenmodellen und Konfigurieren von Geschäftslogik.

Mit seinem integrierten Business Process (BP) Designer ermöglicht AppMaster Kunden die visuelle Erstellung von Datenmodellen (Datenbankschemata) und die Definition von Geschäftslogik für mobile Anwendungen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Es stellt REST-API und WSS-Endpunkte für Backend-Anwendungen bereit und nutzt servergesteuerte Technologie, um Benutzern die Aktualisierung mobiler Anwendungen zu ermöglichen, ohne neue Versionen an den App Store und Play Market zu übermitteln.

AppMaster generiert Backend-Anwendungen mit der Programmiersprache Go, Webanwendungen mit dem Vue3-Framework und JS/TS sowie mobile Anwendungen mit Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS. Die Plattform generiert außerdem automatisch eine Swagger-Dokumentation (offene API) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts, um sicherzustellen, dass Anwendungen jederzeit aktuell und wartbar sind.

Wenn es um die Bereitstellung von Anwendungen geht, bietet AppMaster einen nahtlosen Prozess, indem es die Anwendungskompilierung, die Testausführung, das Packen in Docker-Container (nur Backend) und die Bereitstellung in der Cloud übernimmt. AppMaster Anwendungen unterstützen jede Postgresql-kompatible Datenbank als Primärdatenbank und weisen durch die Verwendung kompilierter, zustandsloser Backend-Anwendungen, die mit Go generiert wurden, eine außergewöhnliche Skalierbarkeit für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle auf.

Einer der Hauptvorteile der Verwendung AppMaster als IDE ist die Beseitigung technischer Schulden. Durch die Neugenerierung von Anwendungen bei jeder Anforderungsänderung trägt die Plattform zur Aufrechterhaltung sauberer und effizienter Codebasen bei und ermöglicht Bürgerentwicklern und professionellen Entwicklern gleichermaßen die Erstellung umfassender, skalierbarer Softwarelösungen. Dazu gehören Server-Backends, Websites, Kundenportale und native mobile Anwendungen in einer einzigen Umgebung, was zu einem zehnmal schnelleren Entwicklungsprozess und einer dreimal kostengünstigeren Software führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) ein unverzichtbares Werkzeug in der modernen Softwareentwicklung ist, insbesondere im Kontext der Entwicklung mobiler Anwendungen. Angesichts der ständig steigenden Nachfrage nach hochwertigen, skalierbaren und effizienten mobilen Anwendungen bieten Plattformen wie AppMaster eine umfassende Lösung für die schnelle und kostengünstige Erstellung funktionsreicher Anwendungen. Durch die Automatisierung verschiedener Entwicklungsaufgaben und die Bereitstellung eines visuell intuitiven Ansatzes für die Anwendungserstellung ermöglichen IDEs Entwicklern, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – die Entwicklung außergewöhnlicher Software, die Endbenutzern und Unternehmen gleichermaßen einen Mehrwert bietet.